إعمار تكشف عن مشروعين مرموقين، "بالمييرا" في "ذا أويسيس" في دبي، والعنوان رزيدنسز جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

الإيرادات المتكرّرة تسجّل نموّاً بنسبة 26٪ في عام 2023، مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القويّ في قطاع السياحة.