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مبيعات إعمار العقارية المتراكمة من المشاريع يصل إلى 71.8 مليار درهم إماراتي (19.5 مليار دولار أمريكي)، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة .
ارتفاع أرباح شركة إعمار قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك بنسبة 63% لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي).
الإيرادات المتكرّرة تسجّل نموّاً بنسبة 26٪ في عام 2023، مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القويّ في قطاع السياحة.
إعمار تكشف عن مشروعين مرموقين، "بالمييرا" في "ذا أويسيس" في دبي، والعنوان رزيدنسز جزيرة المرجان في رأس الخيمة.
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الإمارات العربية المتحدة، دبي: خلال عام 2023، حقّقت إعمار العقاريّة ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAAR)، نموّاً مستمراً في الأرباح مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسّن أداء مراكزها التجارية وفنادقها.
أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها
سجّلت إعمار العقاريّة في عام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم إماراتي (7.3 مليار دولار أمريكي) وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم إماراتي (3.2 مليار دولار أمريكي)، محقّقة نموّاً بنسبة 7% و70% على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حقٌّقت إعمار خلال العام 2023 نموّاً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات مقارنة بالعام 2022 بزيادة قدرها 63% لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي).
وبزيادة في النموّ قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار أمريكي). ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم إماراتي (19.5 مليار دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية قوية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات القادمة.
وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: "بعد انقضاء عام 2023 الذي اتّسم بالازدهار، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ سرورنا بالإنجازات التي حققناها. فالمبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومةً بتحسّن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخصّ في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الفائت. وفي ضوء هذه النتائج المشجّعة، فإننا نتطلعّ قُدُماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوّق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024. ونحن لا نزال على عهدنا بمواصلة تقديم مشاريع رائدة وعروض فريدة في جميع قطاعات أعمالنا، مؤكّدين التزامنا بالابتكار والتميّز."
وتستمرّ إعمار في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وذلك بفضل سمعتها العريقة في التركيز على مصلحة العميل، فضلاً عن التميّز في التصميم والإنشاء، والابتكار في جميع قطاعات السوق.
تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة
إعمار للتطوير ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV)، واصلت زخم مبيعاتها العقارية القويّ في العام 2023. ومع إطلاق 27 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، سجّلت الشركة في عام 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 37.4 مليار درهم إماراتي (10.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة تفوق 21% مقارنة بالعام 2022.
وخلال عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 11.9 مليار درهم إماراتي (3.2 مليار دولار أمريكي) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 8 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أمريكي)، بنموّ قدره 89% مقارنة بعام 2022. كما سجّلت إعمار العقارية إجمالي إيرادات بقيمة 14.4 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار أمريكي) من أعمالها في مجال التطوير العقاري في الامارات العربية المتحدة (بما فيها دبي كريك هاربور المملوكة لشركة إعمار العقارية).
وارتفع حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع في الإمارات العربية المتحدة إلى 62.1 مليار درهم إماراتي (16.9 مليار دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً يصل إلى حوالي 50%.
مراكز التسوّق، والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري
خلال عام 2023، سجّلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوّق والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد استبعاد مبلغ 700 مليون درهم إماراتي (191 مليون دولار أمريكي) الذي حققته الشركة من بيع "نمشي" في الربع الأول من عام 2023. ويعود هذا الأداء إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 21% مقارنة بالعام 2022. كما حقّقت أصول المراكز التجارية لدينا متوسّط معدّل إشغال بلغ 97% كما في 31 ديسمبر 2023.
وفي عام 2023، كشف دبي مول رسمياً عن أحدث إضافاته: تشايناتاون دبي مول، وذلك من خلال حدث ثقافي صينيّ استمرّ لمدّة أسبوع. ومن شأن هذه الإضافة الجديدة، التي تجمع بين التسوّق والجوانب الثقافية والأجواء الشرقية الأصيلة، أن تعزّز من جاذبية دبي مول ، بالإضافة إلى ترسيخ الروابط الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
إعمار الدوليّة
سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية خلال عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 2.9 مليار درهم إماراتي (0.8 مليار دولار أمريكي) وعائدات بلغ مجموعها 3.1 مليار درهم إماراتي (0.9 مليار دولار أمريكي). وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند. كما شهدت عمليات إعمار في الهند زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، والتي نمت بمقدار حوالي 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بإطلاق مشاريع جديدة. وبلغت إيرادات العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار أكثر من 12% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.
الضيافة والتسلية والترفيه
في عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم إماراتي (0.9 مليار دولار أمريكي)، بنموّ نسبته 20% مقارنةً بالعام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة للانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. وحقّقت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات العربية المتحدة متوسّط إشغال بنسبة 72% ومستويات مستدامة لمتوسّط السعر اليومي. كما توسّعت إعمار محلياً ودولياً حيث أضافت حوالي 1,600 غرفة جديدة مع افتتاح فندق فيدا كريك بيتش في دبي، وفندق العنوان جبل عمر في مكّة.
الأعمال ذات العوائد المتكرّرة
حقّقت محفظة الشركة المتنوّعة والمستدامة من الإيرادات المتكرّرة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في العام 2023، حيث سجّلت إيرادات مجتمعة بلغت 9.2 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي) ، محققة نمواً ملحوظاً يفوق نسبة 26% مقارنةً بالعام السابق (بعد استثناء "نمشي"، التي تم بيعها في فبراير من عام 2023). وشكّلت إيرادات هذه المحفظة القوية أكثر من 34% من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2023.
نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:
إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.
لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 108,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.
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