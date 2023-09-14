يقدّم مشروع كونسبت 7 مساكن مفروشة بالكامل ومجهّزة بأحدث وسائل الراحة تتراوح بين وحدات استوديو وشقق مؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين

يعكس إطلاق هذا المشروع الازدهار الذي يطال سوق العقارات في دبي حيث سجّلت قرية جميرا الدائرية حوالي 1000 معاملة بيع بقيمة 774 مليون درهم إماراتي في مطلع العام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن ديفمارك الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع شركة كوندور للتطوير العقاري التي تتمتّع بأربعة عقود من الخبرة في المجال وتشمل محفظتها أكثر من 450 مشروعاً تمّ إنجازه في الشرق الأوسط وآسيا. تفتخر الشركتان بإطلاق مشروع كونسبت 7، وهو عبارة عن واحة سكنية راقية مفروشة بالكامل في قلب قرية جميرا الدائرية.

يحتلّ مشروع كونسبت 7 موقعاً استراتيجياً في أحد الأحياء الأكثر تميّزاً في دبي، ويشكّل نقلة نوعية في أسلوب العيش ضمن مشاريع سكنية، إذ يقدّم مفهوماً ثورياً يعكس أسلوب الحياة العصرية، مع مجموعة واسعة من الخيارات السكنية الفسيحة، بدءاً من الاستوديوهات وصولاً إلى الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين، بحيث تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 409 و1270 قدماً مربّعاً ومزوّدة بشرفة خاصة ووسائل راحة فخمة. تتباهى كلّ وحدة بتصميم داخلي أنيق يحمل بصمة استوديو إكرو، وتتميّز بمفروشات وتجهيزات فاخرة لتجسّد ذروة الرقيّ والابتكار، فتوفّر للمقيمين مساحة عيش فريدة تلبّي كافة متطلّباتهم.

كما يعيد مشروع كونسبت 7 صياغة مفهوم العيش الفاخر ويرتقي به إلى أعلى المستويات في عالم ما بعد جائحة كورونا، إذ يلبّي متطلّبات الحياة المعاصرة بمختلف أشكالها. كما يواكب المشروع ما يشهده العالم من تحوّل نحو أنماط العيش المتمحورة حول تمضية معظم الأوقات في المنزل وأسلوب العمل المختلط، إذ يضمّ مجموعة واسعة من المرافق بما فيها مسبح للكبار والصغار، مركز سبا للعافية والاسترخاء، منطقة لعب للحيوانات الأليفة، ناهيك عن مساحة عمل مشتركة تساهم في تحفيز الإنتاجية لتلبية حاجات المقيمين التي تتغيّر باستمرار.

ويتزامن إطلاق مشروع كونسبت 7 مع فترة الازدهار التي تشهدها سوق العقارات في دبي، بحيث سجّلت نمواً سنوياً بلغ 43 بالمئة لتصل قيمة عمليات البيع إلى 33.7 مليار درهم إماراتي في أغسطس، وفقاً لتقرير بروبرتي فايندر. وفي ظلّ النمو الاقتصادي الهائل، لا يزال الإقبال على العقارات في دبي عالياً، بحيث سجّلت المشاريع الحديثة مثل قرية جميرا الدائرية حوالي 1000 معاملة بيع تعادل قيمتها 774 مليون درهم إماراتي في مطلع هذا العام، وفقاً لتقرير زوم بروبرتي.

وفي هذا السياق، صرّح شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، قائلاً: يسرّنا التعاون مع شركة كوندور للتطوير العقاري لإطلاق مشروع كونسبت 7 في قلب قرية جميرا الدائرية، فمع اعتماد المصمّمين والمطوّرين بشكل متزايد على المعلومات القيّمة التي يوفّرها تحليل اتجاهات المشترين، يبرز كونسبت 7 بصفته مشروعاً مُبتكراً قادراً على الارتقاء بتجربة المقيم إلى أعلى المستويات".

وتابع قائلاً: "تزرع قرية جميرا الدائرية في نفوس المقيمين فيها إحساساً بالانتماء إلى المجتمع، ولقد شهدت ارتفاعاً هائلاً في الطلب على الشقق خلال السنوات الأخيرة. تُظهر أبحاثنا أنّ قرية جميرا الدائرية أثبتت نفسها كواحدة من المناطق الأفضل أداءً في دبي، إذ تشكّل 11% من مجموعة المشاريع التي تمّ إطلاقها مؤخراً. يُعتبر مشروع كونسبت 7 إضافةً متميزةً إلى قرية جميرا الدائرية، إذ يَعِد المقيمين بتجربة عيش فاخرة في بيئة معاصرة، مع مجموعة كاملة من وسائل الراحة والمرافق التي تلبّي متطلّبات المشترين العصريّين."

وبدوره، أفاد فيدهيادهاران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري، قائلاً: "يشرّفني العمل مع ديفمارك لإطلاق مشروع كونسبت 7 وتقديم أسلوب العيش المعاصر في أحد أفخم الأحياء السكنية في دبي. يؤكّد مشروع كونسبت 7 الذي يُعدّ عنواناً للتميّز في المدينة، على التزامنا الثابت بتقديم أعلى مستويات الجودة والفخامة، الأمر الذي يتجلّى في كافة التفاصيل. كما نتطلّع قُدماً لاستقبال المقيمين الكرام في هذا المشروع المجهّز بأحدث المرافق الراقية، والذي من المتوقّع أن يحقّق نجاحاً مدوياً على مستوى المبيعات، لاسيما وأنّه مدعوم بسجل ديفمارك الحافل بالإنجازات".

من المزمع إنجاز المشروع في العام 2024، إلا أنّ ديفمارك قد بدأت تستقبل الحجوزات مع خطط سداد بعد التسليم أو قبله، ليحظى المقيمون فيه بفرصة حصرية لاختبار مفهوم العيش الفاخر.

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نبذة عن ديفمارك:

تُعتبر ديفمارك الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بخدماتها عالية الجودة ونهجها الذي يركّز على تحقيق النتائج المنشودة. وتقدّم خدمات استشارية متكاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصوّر المشروع وصولاً إلى إتمام عملية البيع النهائية. في الواقع، تعاونت ديفمارك مع علامات عالمية مرموقة ورائدة في قطاع العقارات، فأمست شريكاً موثوقاً للمطورين في السوق، بحيث تضم نخبة من القادة المتمرّسين والمتنوّعين الذين يتمتّعون مُجتمعين بخبرة ممتدة على أكثر من 100 عام في قطاع العقارات وأتمّوا عمليات بيع بقيمة 15.2 مليون درهم إماراتي. فلا شك في أنّ ديفمارك هي إحدى الشركات الأكثر خبرةً في مجال بيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات.