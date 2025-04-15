يُعد الانتهاء الناجح من المشروع المؤلف من 10 طوابق دليلاً إضافيًا على التزام شركة كوندور بتسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد

دبي: أعلنت شركة كوندور للتطوير العقاري، المطوّر العقاري الفاخر الرائد ومقرها دبي، عن تسليم مشروعها السكني الثالث المميز، كوندور كونسبت 7، في دائرة قرية جميرا (JVC)، ضمن الإطار الزمني المحدد.

تم تطوير مشروع كوندور كونسبت 7 المكوّن من 10 طوابق في قلب دائرة قرية جميرا بالقرب من "سيركل مول" وبموقع قريب من المعالم الرئيسية ضمن دائرة نصف قطرها 10 إلى 20 كم، وبلغت تكلفة تطويره 200 مليون درهم إماراتي.

وقال فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: "يُعد تسليم كوندور كونسبت 7 محطة جديدة في مسيرتنا نحو تسليم المشاريع في الوقت المحدد، مع ضمان التميز في البناء والتصميم المعماري والجماليات وجودة المواد".

وأضاف أن كوندور لديها سجل قوي في تسليم المشاريع في الوقت المحدد، مشيرًا إلى عمليات التسليم الناجحة السابقة لمشروعي كوندور كاسل في دائرة قرية جميرا ومارينا ستار في دبي مارينا.

وتقوم الشركة حاليًا بتطوير مشروعين جديدين، كوندور سوناتا ريزيدينس في مثلث قرية جميرا (JVT) وكوندور جولف لينكس 18 في مدينة دبي الرياضية، وكلاهما يسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال سيفابراساد: "على مدار العقود الأربعة الماضية من تواجدنا في سوق العقارات بدبي، بنت شركة كوندور سمعة كمطور مسؤول ومستدام يلتزم بالجودة والتسليم في الوقت المناسب، وقد أدى ذلك إلى استجابة هائلة لمشاريعنا".

يضم مشروع كوندور كونسبت 7 ما مجموعة 158 وحدة سكنية، ويوفر مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسبح وكبائن مفتوحة ومنطقة دراسة وصالة ألعاب رياضية وحديقة للحيوانات الأليفة على السطح، وغيرها.

كما تعمل كوندور على توسيع استثماراتها في قطاع العقارات المزدهر بدبي، وتخطط لتطوير مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2027. بالإضافة إلى مشروعي كوندور سوناتا ريزيدينس وكوندور جولف لينكس 18، تمتلك الشركة مشروعين إضافيين في أحياء سكنية رئيسية بدبي، وهما جزر دبي ومنطقة المجان.

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