تزامناً مع مرور ست سنوات على تأسيسها، تُعزز "ايدج" ريادتها في القطاع بإطلاق 42 نظاماً مبتكراً ضمن مجالات الطيران والفضاء، تغطي الدفع الذاتي، وتتضمّن الحلول المستقلة، وتقنيات الفضاء، والأسلحة الذكية، ليرتفع إجمالي محفظة ايدج إلى أكثر من 250 منتجاً.

توقيع 21 اتفاقية ومشروع مشترك مع شركات عالمية رائدة، بما في ذلك "أندوريل"، و"مجموعة إندرا"، و"ليوناردو"، و"L3Harris"، و"لوكهيد مارتن"، و"الصناعات الكورية الجوية"، و"هانوا إيروسبيس"، و"ASELSAN"، و"مجموعة ماغناغي إيروسبيس" وغيرها.

صادرات مجموعة "ايدج" تٌُشكل 76% من إجمالي مبيعات عام 2025 البالغة 4.9 مليار دولار، بينما يصل حجم الطلبيات الدولية الحالية إلى 21 مليار دولار.

أبوظبي: اختتمت "مجموعة ايدج" مشاركتها الناجحة في معرض دبي للطيران 2025 بإنجازات كبرى تزامنت مع احتفالها بالذكرى السادسة لتأسيسها كإحدى أسرع مجموعات الدفاع والتكنولوجيا نمواً في العالم. واستفادت "ايدج" من كونها أكبر جهة عارضة في هذا الحدث العالمي الرائد للإعلان عن إحدى أضخم عمليات الإطلاق في تاريخها، حيث كشفت عن 42 منتجاً ونظاماً جديداً، بما في ذلك طائرة ذاتية القيادة من طراز" Omen VTOL " المبتكرة التي تعد أول منتجات تحالف "ايدج"-"أندوريل" الإنتاجي، الشراكة التطويرية الفريدة مع شركة "أندوريل" الأمريكية الرائدة في الأنظمة المستقلة. كما تم الكشف عن منصات جوية أخرى إلى جانب مجموعة واسعة من الأنظمة المتقدمة في مجالات الدفع الذاتي والأنظمة المستقلة الأخرى وتقنيات الفضاء والأسلحة الذكية، ليصل إجمالي محفظة "ايدج" إلى أكثر من 250 منتجاً، بزيادة ملفتة قدرها 733% منذ انطلاقتها عام 2019.

وشهدت "ايدج" خلال المعرض توقيع 21 اتفاقية، من بينها اتفاقية تعاون رئيسية مع شركة "ريبوبليكورب" الإندونيسية التي سينتج عنها إبرام عقد ضخم بقيمة 7 مليارات دولار مع القوات المسلحة الإندونيسية، والذي يُعد كبر عقد دولي توقعه ايدج في تاريخها. كما شهد المعرض شراكة مع "إندرا" الإسبانية لدعم برامج الدفاع الأوروبية، واتفاقية أخرى تُمثل أحدث خطوة نحو تأسيس مشروع مشترك مع شركة "ليوناردو". وتم كذلك توقيع اتفاقيات مهمة مع عدد من الشركات الرائدة في العالم، مثل "L3Harris"، و"لوكهيد مارتن"، و"الصناعات الكورية الجوية"، "وهانوا إيروسبيس"، و"ASELSAN"، و"مجموعة ماغناغي إيروسبيس".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، في ختام فعاليات المعرض: "أكّدت مشاركتنا في دورة هذا العام من معرض دبي للطيران أن «إيدج» تواصل دفع حدود الابتكار وإحداث نقلة نوعية في قطاعي الطيران والفضاء. حيث تُمثل «إيدج» اليوم نموذجاً حياً لقدرة دولة بحجم دولة الإمارات لعربية المتحدة على تحقيق نمو متسارع وبلوغ مكانة عالمية في هذه المجالات الحيوية، التي طالما ارتبطت بالشركات العملاقة التقليدية. ويأتي ذلك بفضل الإصرار على الاستثمار في الكفاءات والمهارات الوطنية والتكنولوجيا المستقبلية، إلى جانب بناء شراكات دولية راسخة لتحقيق الأهداف المشتركة. ومع تطلّعنا إلى دورة عام 2027، نحن على ثقة بأن مجموعة «إيدج» ستواصل تخطي حدود الممكن وإبهار العالم بإنجازاتها المتقدمة."

تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة مجموعة "ايدج" كانت خلال معرض دبي للطيران 2019 وسط اهتمام كبير من القطاع، ومنذ ذلك الحين، شهدت المجموعة نمواً سريعاً وصعوداً ملفتاً لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين العالميين، إذ تُطوّر حلولاً متقدمة وتطرحها في السوق بدءاً من التصميم إلى الإنتاج بسرعة وجودة غير مسبوقتين. واليوم يُغطّي نشاط المجموعة أكثر من 100 دولة، وقد حققت إيرادات سنوية تقارب 4.9 مليار دولار، مع طلبيات دولية متراكمة تصل قيمتها إلى 21.1 مليار دولار، علماً أن الصادرات تُشكل 76% من إجمالي مبيعات 2025 بما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.

ويعمل لدى مجموعة "ايدج" حالياً 17,900 موظف متخصص ينتمون إلى 95 جنسية.

الإعلانات الرئيسية لمجموعة "ايدج" خلال معرض دبي للطيران 2025

توسيع الشراكة مع مجموعة "إندرا" توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "إندرا" لاستكشاف توسيع نطاق شركة " PULSE NOVA "، المشروع المشترك في دولة الإمارات بين مجموعة "إندرا" و"ايدج" والذي يهدف إلى تطوير وتصنيع رادارات الجيل القادم، ليشمل قدرات الحرب الإلكترونية، وتمكين " PULSE NOVA " من الاستفادة من قدرات "إندرا" و"ايدج"، عبر شركة " SIGN4L "، لدعم محفظة أوسع وأكثر تنافسية. توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "إندرا" لبحث إنشاء مشروع مشترك جديد في إسبانيا، مخصص لتطوير وإنتاج وصيانة الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية للأسواق الإسبانية والأوروبية وبعض الأسواق الدولية، مع إمكانية التعاون عبر برامج الدفاع الأوروبية.

التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فيتل" " Viettel" الفيتنامية لبحث آفاق تعاون واسع محتمل في منتجات الصناعات الدفاعية فائقة التقنية والتقنيات المتقدمة. توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة "ريبوبليكورب" Republikorp"

تعاون صناعي دولي

أصبحت "إي بي آي" EPI أول شركة في المنطقة تحصل على موافقة "ريثيون" " Raytheon " للامتثال لمعايير من فئة " MIL-DTL-5541" النوع الثاني،وبالتحديد الفئتين 1 و3. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " L3Harris " لوضع إطار للتعاون المشترك في البحث والتطوير ضمن مجالي الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة. توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية الإيطالية لاستكشاف فرص تعاون صناعي جديدة. توقيع اتفاقية مع مجموعة "ماغناغي إيروسبيس" " Magnaghi Aerospace " الإيطالية لاستكشاف التعاون لتوسيع وتعزيز قدرات "ايدج" في حلول الطائرات بدون طيار والمنصات الجوية. قامت "إي بي آي" " EPI " بتمديد عقدها مع شركة "ستراتا" " Strata " لإنتاج أجزاء تيتانيوم معقدة لبرنامج "ستراتا" الخاص بطائرة من طراز "إيرباص A330".

التعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الجنوبية

توقيع مذكرة تفاهم مع "الصناعات الكورية الجوية" " KAI " لاستكشاف التعاون المحتملة في صناعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة. توقيع مذكرة تفاهم مع "هانوا إيروسبيس" Hanwha Aerospace لاستكشاف آفاق وسبل التعاون في نظام دفاع جوي متكامل متعدد الطبقات لصالح دولة الإمارات.

المشروع المشترك مع "أندوريل" الإعلان عن مشروع مشترك لتسريع تصميم وتطوير وإنتاج الأنظمة المستقلة. الإعلان عن إنشاء كيان جديد مشترك للإنتاج والمبيعات والدعم، تحت اسم تحالف "ايدج"-"أندوريل" الإنتاجي. دولة الإمارات تُؤكد شراءها 50 نظام من "أومن" "Omen".

المشروع المشترك مع "ليوناردو" الإعلان عن التقييم الأولي لأنشطة نقل التكنولوجيا وإمكانات السوق، إلى جانب تحديد المبادئ الأساسية لحوكمة المشروع المشترك. يشمل المشروع: التصميم والتطوير والاختبار والتصنيع والإنتاج والبيع/التأجير، والدعم التدريب طوال فترة حياة منتجات المشروع المشترك في دولة الإمارات، وترخيص حقوق الملكية الفكرية، وتأسيس قوة عاملة ماهرة داخل الدولة. تمتلك "ايدج" حصة 51%. العمل جارٍ لإطلاق المشروع المشترك في عام 2026.

التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية

شركة "سيات" " SIATT " تفوز بعقد لتزويد مشاة البحرية البرازيلية بصواريخ " MAX 1.2" المضادة للدبابات.

تطوير القدرات الفضائية

الإعلان عن تحالف استراتيجي مع شركة "سبيس 42" Space42 لإطلاق تحالف لتصنيع أنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية. فريق "سرب" يدخل مرحلة التصميم الأولي، ويُؤسس فريقاً وطنياً إماراتياً من المهندسين والمتخصصين. "فضاء" "FADA" تُوقع مذكرات تفاهم مع معهد الابتكار التكنولوجي و"Unseenlabs" ومركز "محمد بن راشد للفضاء "لدعم "زينث" " ZENITH " ، وهي منصة سيادية لعمليات الفضاء وتنظيم البيانات توحّد الوصول إلى الصور والبيانات متعددة المستشعرات من الكوكبات الوطنية والتجارية والحليفة.



المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في معرض دبي للطيران 2025

الأنظمة المستقلة

تعد "أومن"، المنتج المستقبلي لتحالف "ايدج"-"أندوريل" الإنتاجي المعلن مؤخراً، طائرة جوية ذاتية القيادة تنتقل من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي، وهي مصممة لتوفير قدرات التحمل والحمولة ومرونة المهام التي تتسم بها الأنظمة الأكبر بكثير في هيكل طائرة مبتكر من المجموعة الثالثة ومستقل عن المدارج. ويتيح المشروع المشترك لمجموعة "ايدج" الوصول إلى منصة "لاتيس" البرمجية من شركة "أندوريل" المحدثة باستمرار، الطبقة الأساسية للقيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستعزز بصورة فائقة أنظمة المشروع المشترك الجديدة والقائمة المشمولة.

بينما تشكل "جرناس-إم" طائرة مسيرة مدمجة متوسطة الارتفاع طويلة المدى للاستطلاع والمراقبة المستمرة والضربات الدقيقة، وتعزز الوعي بالظروف وتُسرّع دورات اتخاذ القرار. وتقدم "فورتكس-إي" اعتراضاً دقيقاً مضاداً للطائرات المسيرة مع تقليل التأثيرات الجانبية، بينما تعد "سترايك" حاملة أسلحة ثابتة الأجنحة قوية توسع نطاق المدى التكتيكي للمهام متوسطة الارتفاع.

الأسلحة الذكية

في تحول واضح نحو حلول أكثر نوعية عبر مجالات فعالية التكلفة والأداء وسرعة الوصول إلى السوق، أطلقت "ايدج" مجموعة جديدة من الأسلحة الذكية. ويعتبر أبرزها " WSM-1"، خيار ضربة انسيابية بعيدة المدى مع ملاحة مرنة وإعادة استهداف نهائية معززة بالذكاء الاصطناعي. كما تقدم المجموعة "دارك وينغ"، منظومة الضربات المستقلة المعيارية التي يمكن إطلاقها جواً أو أرضاً مع باحثات وحمولات قابلة للتبديل لإعادة التشكيل السريع للمهام. وتُحوّل "ثاندر-إي آر" الذخائر الجوية القديمة إلى أسلحة ذكية بعيدة المدى توسّع نطاق مدى العمليات بالتوازي مع تخفيض تكلفة دورة الحياة وتبسيط الصيانة.

أنظمة الدفع

بهدف تشغيل موجة الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية تلك، ولتأمين سلسلة توريد محلية مرنة، وسّعت مجموعة "ايدج" محفظة أنظمة الدفع لديها لتشمل محركات مكبسية ومحركات توربينية وميكروجت تعمل بالهواء، ومجموعة كاملة من محركات الصواريخ الصلبة والسائلة والهجينة. وتُغطي تلك القدرات الموسّعة أنظمة دفع الطائرات المسيّرة والذخائر الحوامة ومنصات الصواريخ، إلى جانب محركات صواريخ مصممة للأسلحة الذكية المتقدّمة والمهام تحت المدارية وتطبيقات الإطلاق الفضائي المستقبلية.

قدرات الفضاء

انطلاقاً من الحضور المتنامي لمجموعة "ايدج" ضمن مجال الفضاء، تعد "زينيث" منصّة جديدة سيادية للعمليات الفضائية وتنسيق البيانات، تُوفر نقطة وصول موحدة للصور والبيانات المستخلصة من مستشعرات الأبراج الوطنية والتجارية والدول الصديقة. وتعمل كمركز رئيسي للاكتشاف والتكليف والتسليم وإدارة مسارات العمل الضخمة للتجميع والطلب، ما يمنح فرق المهام صورة تشغيلية موثوقة واحدة آنياً، ويتيح عمليات مهام آمنة وفعالة ومنسقة عبر مجالي مراقبة الأرض والوعي الفضائي.

تقنيات الرادار

تطور "ايدج" محفظة المستشعرات والحرب الإلكترونية لديها بأنظمة رادار واستخبارات جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والمعالجة الرقمية والتصميم المعياري للاستخدام متعدد المجالات. ويعد "هاريس إكس" نظام رادار من الجيل المقبل بتقنية المصفوفة الإلكترونية النشطة الممسوحة مصمماً لعمليات الدفاع الجوي قصيرة المدى والمضادة للطائرات المسيرة، يستخدم التصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمسار لتعزيز حماية الحدود والسواحل والأصول الحساسة. وتكمّله منصة "إيمس بي" بوصفها كبسولة استطلاع جوية للمنصات ثابتة الأجنحة والدوارة والمسيرة، وتُقدم كشف إشارات عالي الدقة وتحديد موقع جغرافي آني وقدرات دعم إلكتروني متقدمة.

الاتصالات الآمنة

كما أطلقت "ايدج" "KATIM GATEWAY X9000M"، جهاز تشفير الشبكات عالي الضمان بحجم الجيب الذي يعيد تعريف النقل الآمن. وتقدّم هذه النسخة الأحدث في سلسلة "غيتوي" تشفيراً بمستوى حكومي بشكل مدمج ومحمول للاتصال الآمن في كل بيئات المهام. ومع قابلية التشغيل البيني الكاملة مع البنية التحتية القائمة لـ "كاتم"، يُوسع "X9000M" محفظة الاتصالات الآمنة لمجموعة "ايدج" ويُطور القدرة السيادية في حماية البيانات الموثوقة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

