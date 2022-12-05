خلال مؤتمر هواوي لنادي بروتوكول الإنترنت في الرياض

نادي هواوي لبروتوكول الإنترنت يهدف إلى توفير منصة مفتوحة ومجانية لتبادل الأفكار للمشرفين التقنيين على شبكات الاتصالات، والمهندسين، ومحللي القطاع، وأهم قادة الرأي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت هواوي منتجاتها وابتكاراتها في مجال تقنيات شبكات الاتصالات واسعة النطاق المعرّفة بالبرامج (SD-WAN ) و"واي فاي 7" لأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر هواوي لنادي بروتوكول الإنترنت السعودية الذي أُقيم يوم 30 نوفمبر في الرياض. وتحت شعار "الشبكات السحابية الذكية، إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية"، يهدف نادي هواوي لبروتوكول الإنترنت السعودية إلى توفير منصة مفتوحة ومجانية لتبادل الأفكار بين المشرفين التقنيين على شبكات الاتصالات، والمهندسين، ومحللي القطاع، وقادة الرأي الرئيسيين. وخلال المنتدى، ينضم الحضور إلى كوكبة من أبرز شخصيات القطاع في محادثات محفزة حول توجهات تكنولوجيا شبكات الاتصال مستقبلاً، ويتبادلون وجهات النظر حول التحول الرقمي، ويحددون الخطوات المستقبلية.

وتشكل حلول شبكة الاتصالات واسعة النطاق المعرّفة بالبرامج (SD-WAN) قطاعاً هاماً في مجال بيانات الاتصالات نظراً لاستخدامها مع العديد من التطبيقات. ويركز معظم البائعين في القطاع بالدرجة الأولى على أجهزة توجيه الربط البيني للفروع. وتمثل منتجات شبكات الاتصالات واسعة النطاق المعرّفة بالبرامج (SD-WAN) من هواوي حلاً شاملاً يدمج كلاً من أجهزة توجيه الربط البيني للفروع، ومحوّلات مقرات العمل، والوصول إلى شبكة "واي فاي"، ومنصة إدارة شبكة موحدة. علاوةً على ذلك، تعد هواوي المورد الرائد الذي يطبق إدارة شبكات المناطق المحلية والشبكات الواسعة (LAN-WAN) المتقاربة، بما في ذلك توفير شبكات الفروع، ونشر الشبكات، وعمليات التشغيل والصيانة الموحدة، مما يساعد على تحسين كفاءة عمليات الإدارة وتجربة التشغيل والصيانة بشكل كبير.

وخلال أنشطة نادي بروتوكول الإنترنت، يساعد خبراء هواوي العملاء على التعرّف على الفوائد العديد لحلول منتجات شبكات الاتصالات واسعة النطاق المعرّفة بالبرامج (SD-WAN)، والتي تم اعتمادها بالفعل في العديد من القطاعات، وحصلت على جائزة Gartner Peer Insights لعام 2022 لأفضل بنية تحتية طرفية للشبكات الواسعة للسنة الثالثة على التوالي.

كما كشفت هواوي عن منتجات اتصالات البيانات المبتكرة مثل تقنية Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771 الأولى من نوعها في القطاع. وكما هو معلوم، عند دمج التقنيات المبتكرة، مثل التشغيل متعدد الوصلات، تعمل تقنية Wi-Fi 7 على تعزيز الاستفادة من موارد الفضاء وزيادة معدل الـ"واي فاي" النظري إلى 30 جيجابت في الثانية؛ أي أكبر بـ 3 أضعاف عن Wi-Fi 6. وبحسب تقرير يخص القطاع صدر عام 2021، كانت هواوي دوماً المساهم الرئيسي في تطوير معيار "واي فاي"، بما في ذلك Wi-Fi 4 وWi-Fi 5 وWi-Fi 6 وWi-Fi 7. وقدمت الشركة العديد من الابتكارات التقنية وبراءات الاختراع، وكانت سباقة دوماً في معايير صناعة Wi-Fi.

وفي هذه المناسبة، قال دانييل كيرك، نائب رئيس الاستراتيجية لدى مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز": "يمثل الاتصال القوي عماد الأساس للعصر الرقمي. ومن خلال طرح ابتكاراتنا في تقنيات SD-WAN وWi-Fi في المملكة العربية السعودية، فإننا نمكّن عملاءنا وشركاءنا هناك من تزويد المستخدمين بخدمات متميزة ومعقولة التكلفة. ويعد نادي بروتوكول الإنترنت في المملكة العربية السعودية الأكبر من حيث الأعضاء بعد نادي بروتوكول الإنترنت في الصين، وهو ما يعكس اهتمام وإقبال المملكة على تبني التقنيات المبتكرة التي تدفع عجلة التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤيتها لعام 2030".

وللاستمتاع بخدمات رقمية مريحة وسلسلة في عصر الحوسبة السحابية، يحتاج الجميع؛ من أفراد وعائلات ومؤسسات، الوصول إلى شبكة الاتصالات في أي وقت وأينما كانوا، وهو ما أفضى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات وخلقَ حاجةً ملّحة إلى توفير اتصالات أفضل. وتعتمد حلول الشبكات السحابية الذكية من هواوي نمطاً جديداً من شبكة الخدمة، والتي يمكنها القيام بمهمتي الترحيل القائم على الحوسبة السحابية وتحقيق التكامل بين عناصر الحوسبة السحابية والشبكة والأمان. وتخدم هذه الحلول العديد من القطاعات، بما في ذلك الحكومة الإلكترونية، والرعاية الصحية الذكية، والتعليم الذكي، والتعدين الذكي، والموانئ الذكية، والتصنيع الذكي.

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