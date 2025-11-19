المنتجع يعد الوجهة السياحية الأبرز في جزيرة المرجان والوجهة الساحلية الجديدة الشهيرة التي تطوّرها شركة كوشان للتطوير

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كيرتن هوسبيتاليتي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة العصرية وتطوير الوجهات المجتمعية، عن مواصلة جهودها لتعزيز حضورها داخل المملكة عبر توقيع عقد إنشاء منتجع "كلاود 7 جزيرة المرجان الدمام"، ليشكّل إضافة نوعية إلى الواجهة البحرية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وتم تصميم المنتجع من قبل شركة زهير فايز ومشاركوه وبإشراف ورؤية الدكتور زهير حامد فايز، أحد أكثر المهندسين المعماريين تأثيراً في المملكة العربية السعودية والذي احتفل مؤخراً بمرور 50 عاماً على المساهمة في رسم ملامح المشهد المعماري للمملكة، ويأتي هذا المنتجع ضمن مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يجمع بين الضيافة والترفيه والعروض الترفيهية الزفاهية الصحية.

وسيضم منتجع "كلاود 7 جزيرة المرجان الدمام" 74 شاليه فوق الماء، ليقدم أحد أبرز مفاهيم الضيافة الساحلية المميزة في المنطقة. كما سيضم المنتجع نادي "نيسا بيتش"، وهو نادٍ شاطئي مخصص للسيدات، يوفّر مجموعة من مرافق السبا واللياقة البدنية، وخدمات تجميل راقية، إلى جانب مساحات اجتماعية ومهنية مصممة بعناية. ويُعدّ النادي وجهة تهدف إلى إثراء ودعم مجتمع النساء في الدمام.

وبهذه المناسبة، قال مروان القايدي، الرئيس التنفيذي لشركة كوشان للتطوير العقاري: "يعد تطوير جزيرة المرجان إنجازاً هاماً لنا، إذ يعيد إحياء واحدة من أبرز الوجهات متعددة الاستخدامات في الدمام. وبصفتها جزيرة مستقلة، جرى تصميمها لتكون مركزاً حيوياً تجتمع فيه مفاهيم الضيافة والترفيه وأسلوب الحياة على واجهة بحرية عالمية تقدم رؤية جديدة للضيافة الساحلية الراقية في المنطقة الشرقية".

وأضاف: "تجسد شراكتنا مع كيرتن هوسبيتاليتي التزامنا بتقديم جودة عالية وخدمة تتمحور حول راحة الضيوف. ونعمل معاً على ترسيخ معايير متقدمة للضيافة في الدمام، وضمان أن يحظى كل زائر لجزيرة المرجان بتجربة تجمع بين الابتكار والأصالة ومستوى رفيع من الخدمة".

من جانبها، قالت مارلوس كنيبنبرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة كيرتن للضيافة: "تعد جزيرة المرجان واحدة من الوجهات المميزة التي تجسد رؤيتنا للضيافة في المملكة العربية السعودية. سنقوم من خلال تعاوننا مع شركة كوشان للتطوير العقاري، بتطوير مساحة يلتقي فيها الإبداع والثقافة والتجارب القيمة بأسلوب يعكس الروح المحلية. ويعد تقديم علامة كلاود 7 إلى الدمام خطوة هامة في مسيرة توسعة أعمالنا المتواصلة داخل المملكة".

ومع بروز المملكة العربية السعودية كأحد أكثر أسواق الضيافة نشاطًا على مستوى العالم، تواصل كيرتن هوسبيتاليتي توسيع أعمالها عبر تقديم خدمات عالية الجودة، ونموذج تشغيل يواكب احتياجات السوق ويلائم طموحات المملكة الثقافية والسياحية. ويعد منتجع "كلاود 7 جزيرة المرجان الدمام" جزء من حضور متنامي داخل المملكة يشمل العلا، والأحساء، وجدة، والطائف، وأبها، وينبع، والرياض، إلى جانب وجهات إضافية سيجري الإعلان عنها قريباً.

ويتعزز هذا النمو عبر مجموعة من المشاريع البارزة من بينها فندق "دار طنطورة ذا هاوس هوتيل" في العلا، الحائز على عدة جوائز. ويعد هذا المشروع نموذجاً مرموقا في ترميم المباني التراثية، وقد حظي بإشادة مجلة "تايم"، و"كوندي ناست ترافيلر"، وتصنيف ميشلان، كما حظي بإشادة مميزة خلال أسبوع دبي للتصميم لما يقدمه من "حوار عميق مع المكان" ولتميّزه كمنشأة فندقية جديدة رائدة ضمن جوائز الفنادق والتموين في المملكة العربية السعودية.

وتشكل العديد من هذه المشاريع جزءاً من إطار العمل التعاوني "ذا كوليكتيف" الممتد بين كيرتن هوسبيتاليتي ووزارة السياحة، والهادف إلى تسريع تطوير قطاع الضيافة العصرية، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم النظم البيئية الإبداعية في المسار نحو عام 2030.

وأضافت كنيبنبرغ: "يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية تحولات متسارعة، ونحن فخورون بدورنا في دعم هذا الزخم المتنامي. يجسد منتجع كلاود 7 جزيرة المرجان الدمام التزامنا بتطوير وجهات مميزة، ويضيف محطة جديدة إلى مسار توسع أعمالنا داخل المملكة، وهو مسار لا يزال في بداياته".

وتعمل فرق كيرتن هوسبيتاليتي الميدانية في السعودية على ضمان أن ترتبط كل وجهة، سواء كانت منتجع ساحلي أو ملاذ جبلي أو فندق تراثي أو مسكن حضري، بمجتمعها المحلي وثقافتها وبيئتها بشكل واضح.

نبذة عن كيرتن هوسبيتاليتي:

كيرتن هوسبيتاليتي هي شركة رائدة في مجال الضيافة العصرية المتكاملة، تبتكر وجهات وتجارب ومجتمعات مصمّمة خصيصًا لتقديم قيمة استثنائية للضيوف. تدير المجموعة وتشغل مشاريع ضيافة تحدث نقلة نوعية في الوجهات، من خلال تعاون مثمر مع علاماتها التجارية الخاصة أو علامات تجارية أخرى في مجالات الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والترفيه، والفنون، والعافية، مع التركيز على تصميم منظومات بيئية فريدة تُعزز روح المجتمع وتجربة الضيافة المتكاملة. تدير كيرتن هوسبيتاليتي حالياً و11 فندقاً، مع التخطيط لإدارة أكثر من 57 مشروعاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

للاستفسارات الإعلامية:

آن بليكر

المديرة التنفيذية لشركة In2 للاستشارات

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

جوال: +971 56 6030886

-انتهى-

#بياناتشركات