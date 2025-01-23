برنامج "تخيل واي فاي 7 حقيقة" يستهدف تطوير تطبيقات مبتكرة في تقنية «واي فاي 7» في قطاعات مختلفة ضمن النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هواوي بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات برنامج "تخيل واي فاي 7 حقيقة" (Imagine Wi-Fi 7 to Reality) في خطوة مهمة لتعزيز الابتكار في مجال تقنيات الاتصال اللاسلكي. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، الممتدة من 20 يناير إلى 20 أبريل 2025، إلى استكشاف متطلبات الاتصال اللاسلكي الجديدة وفقاً لسيناريوهات حدث جيل من شبكة الواي فاي - "واي فاي 7"، وتطوير مواهب عالية الكفاءة في هذا القطاع، ودفع عجلة التحول الذكي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

يأتي إطلاق البرنامج في مرحلة محورية من مسار تطور تقنيات الاتصالات اللاسلكية، إذ تُبشر تقنية "واي فاي 7" بتحسينات غير مسبوقة في السرعة والموثوقية وتجربة المستخدم. وبفضل سرعات نقل البيانات التي تفوق الجيل السابق بثلاثة أضعاف تقريباً، من المتوقع لتقنية "واي فاي 7" أن تُغير المشهد التقني برمته، بدءاً من بث الفيديو بدقة 8K وصولًا إلى تجارب الواقع الافتراضي الغامرة والتطبيقات المؤسسية التي تدعم احتياجات الشركات.

وحضر حفل إطلاق البرنامج في دبي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركة هواوي، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين من جامعة دبي، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات، وشركاء القطاع. وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور عيسى بستكي، رئيس جامعة دبي والرئيس الفخري لقسم معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات، بإنجازات البرنامج قائلاً: "شهدت مسابقة Imagine Wi-Fi 7 في العام المنصرم تقدماً لافتاً؛ فقد أثار معيار ’واي فاي 7‘ نقاشات معمقة وتبادلاً واسعاً للأفكار على مستوى القطاع. ونتطلع إلى خوض المزيد من الحوارات الشاملة والمثمرة في الموسم المقبل".

وألقى المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في هواوي الإمارات، كلمة سلّط فيها الضوء على الشراكة الناجحة بين هواوي ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- فرع الإمارات وجامعة دبي. وأكد النعيمي أن الموسم الجديد للبرنامج يهدف إلى النهوض بالقطاع وتحفيز التفكير الشامل بشأن تجربة المستخدم وأمن البيانات. وقال بهذا الخصوص: "أسفر تعاوننا طويل الأمد مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجامعة دبي عن إنجازات مهمة في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار بمجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتساهم هذه الشراكة المستمرة في دعم نمو قطاعنا التكنولوجي وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا. وسنعمل معاً على إرساء دعائم نظام إيكولوجي راسخ يعزز الابتكار وينمّي قدرات الجيل القادم من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات".

من جانبه، استعرض ريان بان، مدير منتجات وحلول الملكية الفكرية لدى شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، انجازات مسابقة "Imagine Wi-Fi 7" في عام 2024، وأوضح استراتيجية هواوي للاتصالات اللاسلكية لعام 2025. وأشار بان إلى أن "هواوي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع التكنولوجيا وفي تقنيات الواي فاي تحديداً، الأمر الذي ساهم في إرساء معايير متقدمة بهذا المجال". وسلّط بان الضوء على عمليات النشر الناجحة لتقنية ’واي فاي 7‘ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

بدوره شارك محمد حنيف، رئيس قسم تقنية المعلومات في جامعة دبي، آراءً مهمة حول تطبيق تقنية ’واي فاي 7‘. وقال بهذا الخصوص: "تُظهر اختباراتنا تقدماً كبيراً على صعيد سرعة الاتصال وجودة تجربة المستخدم. وتلبي تقنية ’واي فاي 7‘ من هواوي المتطلبات الدقيقة المتعلقة بعرض النطاق الترددي والأمن وعمليات الشبكة في مجال التعليم الرقمي ضمن مؤسسات التعليم العالي".

تشتمل مبادرةImagine Wi-Fi 7 to Reality" " على مسابقتين تستهدفان قطاعات مختلفة ضمن النظام الإيكولوجي لقطاع التكنولوجيا. وتهدف المسابقة الأولى "روّاد تقنية الـ ’واي فاي 7‘ إلى إتاحة الفرصة أمام خبراء القطاع والمختصين في هذا المجال لمشاركة تجاربهم العملية مع تقنية الـ ’واي فاي 7‘ من خلال منصات مُخصصة تشمل عروضاً تقديمية مباشرة ضمن فعاليات نادي بروتوكول الإنترنت التابع لشركة هواوي بالإضافة إلى تقديم مقاطع فيديو. ويتيح ذلك للمشاركين فرصة كسب ما يصل إلى 1500 نقطة في نادي بروتوكول الإنترنت عبر قنوات المشاركة المتاحة.

أما المسابقة الثانية "روّاد الابتكار"، فتفتح آفاقاً واسعة أمام المبدعين وأصحاب الرؤى لتقديم أفكار مبتكرة وتنافس على جوائز قيمة؛ ويستكشف المشاركون فيها الإمكانات المتطورة لتقنية الـ’واي فاي 7‘- بما في ذلك تقنية Wi-Fi Shield ، وضمان تجربةVIP ، وتطبيقات هوائيات التقريب الديناميكي الذكية - من خلال عروض فيديو جذّابة.

يُكرّم البرنامج المساهمات المتميزة مع إفساح المجال أمام أصحابها لخوض تجربة استكشافية في نادي بروتوكول الإنترنت بالمقرّ الرئيسي لشركة هواوي، فضلاً عن منحهم جائزة "الريادة" المرموقة المُقدّمة بالشراكة بين معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهواوي. ويشمل التكريم أيضاً جوائز إضافية، ومنها فرصة المشاركة في كرنفال هواوي للتكنولوجيا 2025 في أوزبكستان، وأحدث سماعات Huawei FreeClip للمشاركين الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد استخدام تقنية ’واي فاي 7’ انتشاراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فقد نشرت هواوي أكثر من 30 ألف نقطة وصول لتقنية ’واي فاي 7’، واعتمدت أكثر من 180 شركة هذه التقنية كمعيار لها. ويُظهر هذا الانتشار الواسع ثقة القطاع بقدرات ’واي فاي 7‘ وجاهزيتها للاستخدام على مستوى المؤسسات.

وباعتبارها أول مزود في العالم يطلق حل واي فاي للمؤسسات، تظهر هواوي التزاماً غير مسبوق بتطوير معايير شبكات الاتصالات المحلية اللاسلكية. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في تطوير معايير شبكات الاتصالات المحلية اللاسلكية ومعايير ’واي فاي 7‘، وفي هذا الإطار حازت هواوي على جائزة "أفضل شبكة واي فاي للمؤسسات لعام 2024" المرموقة من حفل توزيع جوائز تحالف النطاق العريض اللاسلكي لعام 2024.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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