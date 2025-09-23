طارق الجناحي:

تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الابتكار ليس ترفاً، بل أسلوب حياة وعمل، وضرورة لا غنى عنها للحفاظ على موقع الريادة الذي تمتاز به دبي بوصفها المدينة النموذج في عالم اليوم.

دبي - في إنجاز جديد يسجل باسم دبي، نالت دبي الرقمية نصيباً وافراً من جوائز ستيفي العالمية للأعمال في دورتها السنوية للعام الحالي 2025، حيث فازت بسبع جوائز مرموقة في مجالات التمكين المؤسسي، في إنجاز يعكس تميزها وريادتها في مختلف مجالات العمل المؤسسي.

الموارد البشرية

فقد حصدت دبي الرقمية الجائزة الذهبية في فئة الإنجاز في الموارد البشرية عن منظومة إدارة المواهب في هيئة دبي الرقمية. وفي نفس المجال، نالت الجائزة الفضية أيضاً عن مبادرة رواد الرقمنة باعتبارها أحد البرامج الوطنية الرائدة في بناء القدرات والمواهب الوطنية.

خدمة المتعاملين

وفي مجال خدمة المتعاملين، فازت دبي الرقمية بـالجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين بعد تحقيقها نحو 98% في رضا المتعاملين عبر أكثر من 320 خدمة، الأمر الذي أدى إلى رفع معايير الرضا المعتادة لدى متعاملي الحكومة. كما حازت الموظفة ريم الفلاسي، مشرفة مركز الاتصال في الهيئة، على الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين.

التسويق والاتصال

أما في فئة التسويق والاتصال، فقد حققت دبي الرقمية ثلاث جوائز برونزية، إذ فازت مبادرة "خلك واعي" في فئة المبادرة الأكثر ابتكاراً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تقديراً لما تمثله المبادرة من انتشار ونجاح واسع وما تتضمنه من أساليب ابتكارية وكفاءة توعوية عالية، كما فازت إدارة التسويق والاتصال في الهيئة بفئة أفضل إدارة تسويق لعام 2025، وعلى مستوى كفاءة الاتصال الداخلي في الهيئة، نجحت الهيئة في حصد الجائزة لفئة أفضل حملة اتصال داخلي ضمن فئة (المؤسسات 100 موظف وأكثر).

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة طارق يوسف الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: "إن هذا الفوز بسبعة من جوائز ستيفي العالمية للأعمال ليس إلا تأكيداً لقناعتنا بأن فريق دبي الرقمية يمثل تجسيداً لمعاني التميّز والريادة والابتكار. أهنئ جميع الزملاء في الهيئة، وأدعوهم للمزيد من العمل والانفتاح على الأفكار والأساليب الجديدة في تحقيق النتائج. لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الابتكار ليس ترفاً وهو ليس خياراً نلجأ إليه من أجل الفوز، إنما هو أسلوب حياة وعمل، وضرورة لا غنى عنها من أجل الحفاظ على موقع الريادة الذي تمتاز به دبي بوصفها المدينة النموذج في عالم اليوم."

وأضاف الجناحي: "ويأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهد جماعي متكامل يعكس روح الفريق الواحد الذي نعمل من خلاله، ضمن بيئة مؤسسية قائمة على التفاعل والإبداع وأنه لا يعتبر تكريماً للهيئة فحسب، بل هو حافز لنا جميعاً كي نواصل مسيرة التطوير والارتقاء من خلال روح المبادرة والتفكير خارج الأطر المعتادة."

ستستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة حفل توزيع الجوائز، لتكريم الفائزين من أنحاء العالم يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز ستيفي العالمية للأعمال تُعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال الأعمال التي تأسست عام 2002، حيث تُكرّم الإنجازات والابتكارات المؤسسية على مستوى العالم ما يجعل فوز دبي الرقمية بها تأكيداً لمكانتها الريادية وتميزها على الصعيدين المحلي والدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات