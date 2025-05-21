دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 690 مليون درهم لصالح شركة "بهاتيا للمقاولات العامة"، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مجمعها السكني المسوّر الفاخر "ند الشبا جاردنز". وتعد هذه المرحلة هي الأحدث ضمن المشروع الفاخر الواقع في أحد أبرز مواقع دبي، ومن المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2027.

يقع هذا المجمع السكني الفاخر في موقع استراتيجي على مقربة من وسط مدينة دبي، ويوفر وصولاً سهلاً إلى مناطق الخليج التجاري وبرج خليفة ومضمار ميدان لسباق الخيل، بالإضافة إلى وجهات أخرى متميزة للترفيه وأسلوب الحياة العصري. تضم المرحلة الرابعة في "ند الشبا جاردنز" فللاً واسعة مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس مميزة مكونة من ثلاث غرف نوم، ويحيط بها مساحات خضراء وارفة، وتتميز بوسائل راحة فريدة، بما في ذلك مسبح مصمم على طراز المنتجعات، ومسرح بمدرّج لإقامة الفعاليات، ومسارات للجري وحديقة مخصصة لليوغا. ولتعزيز نمط الحياة العصري النابض، يقدم "ند الشبا جاردنز مول" تجربة ديناميكية في التسوق وتناول الطعام في قلب المجمع، مما يثري أسلوب الحياة الفريد الذي يميز مجمع "ند الشبا جاردنز".

يعد "ند الشبا جاردنز" مجمعاً سكنياً متكاملاً، وقد صُمم بشكل ينسجم مع قاطنيه ويوفر أسلوب حياة يتجاوز المألوف من خلال مساحات هادئة تُلبي احتياجات السكان، ومساحات خضراء منسقة وممرات متعرجة. ويشمل نطاق أعمال العقد في المرحلة الرابعة بناء وتجربة وتشغيل وتسليم 188 وحدة سكنية، تتكون من 92 تاون هاوس و96 فيلا، بالإضافة إلى منزلين بحمام سباحة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يمثل مشروع ’ند الشبا جاردنز‘ التزامنا المتواصل بتطوير مجمعات سكنية مميزة تعزز وترتقي بقطاع العقارات في دبي. يوفر هذا المجمع السكني المُسوّر بتصميمه المدروس بعناية تجربة معيشة استثنائية تُميزه عن غيره من المجمعات الأخرى في السوق، حيث يوازن بدقة بين الأجواء الهادئة المحيطة وسهولة الوصول إلى المرافق الحضرية. ويعكس تعاوننا مع شركة ’بهاتيا للمقاولات العامة‘ في هذه المرحلة المهمة التزامنا بالتعاون مع جهات تشاركنا نفس التزامنا بالتميز. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مُفضلة في العقارات".

من جانبه، قال المهندس معاذ ملحم، المدير العام لشركة "بهاتيا للمقاولات العامة": "يشرفنا أن نقدم إرثنا من الخبرة والإبداع في أحدث مراحل مشروع شركة مِراس ’ند الشبا جاردنز‘. تعد شراكتنا مع "دبي القابضة للعقارات" مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون والرؤية المشتركة للتميز. ونؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والتميز في هذا المشروع، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع".

تتمتع شركة "بهاتيا للمقاولات العامة" بخبرة واسعة في مشاريع البناء في دبي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1971، وقد تم تكليفها بتنفيذ عدد من المشاريع الرئيسة عبر محفظة "دبي القابضة للعقارات"، بما في ذلك مشروع "ديستريكت ون" المرموق في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

يستمد مشروع "ند الشبا جاردنز" إلهامه من وسائل الراحة والطبيعة والمجتمع من خلال تصميم معماري فريد يميزه عن باقي المجمعات السكنية في دبي. يتميز المشروع بموقع استراتيجي يوفر أسلوب حياة يتسم بالخصوصية والهدوء، فضلاً عن سهولة الوصول إلى معظم المعالم ومناطق الجذب في دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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