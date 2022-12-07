أسفر التعاون الاستراتيجي بين الشركتين عن بيع ثلاث قطع أراضٍ رئيسية على الواجهة البحرية في دبي مارينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان العقارية، ومايوركا العقارية، الشركة الرائدة في مجال العقارات التجارية الفخمة والفرص الاستثمارية في العقارات الخاصة، عن إغلاق أكبر صفقة بيع أراضٍ سكنية تشهدها دبي على الإطلاق، بقيمة 690 مليون درهم إماراتي، تضمنت بيع ثلاث قطع أراضٍ في دبي مارينا.

وتبلغ المساحة المبنية لقطع الأراضي التي تضمنتها الصفقة أكثر من 1.7 مليون قدم مربع، كما تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المطلة على الواجهة البحرية أكثر من 100,000 قدم مربع تطل مباشرة على المرسى الذي يعد الأفخم في دبي، مع إطلالات خلابة بدون عوائق على البحر وعين دبي ونخلة جميرا. ومن المتوقع أن يتم تشييد شقق وبنتهاوس فائقة الفخامة على قطع الأراضي التي تم بيعها لصالح شركة تطوير عقاري رائدة في دبي.

وتولى العمل على هذه الصفقة أحمد أبو النجا، رئيس قسم المبيعات المؤسسية في مجموعة متروبوليتان، والذي قام بتنظيم وإعداد الصفقة بمساعدة فخر الدين مينويفار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية، والذي كان ممثلاً للمشتري في هذه الصفقة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال السيد أحمد أبو النجا: "لا يوجد سوى عدد قليل من قطع الأراضي المطلة على الواجهة البحرية المتاحة للبيع في جميع أحياء دبي الرئيسية، وهي غير مطروحة في السوق. ونحن سعداء للغاية بلعب مثل هذا الدور الهام في عقد صفقة تمثل إضافة مهمة لمشهد التطوير العقاري المميز في هذه المنطقة الحيوية في دبي. كما أننا نشهد حالياً طلباً هائلاً من مطورين دوليين يسعون لتوسيع عملياتهم في دبي. ومعظم هؤلاء المطورين هم شركات متعددة الجنسيات تسعى خلف قطع أراضي رئيسية لتطوير مشاريع عقارية فاخرة".

من جانبه، قال فخر الدين مينويفار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية: "تؤكد هذه الصفقة من جديد على مكانة دبي الرائدة كوجهة للأراضي والعقارات الرئيسية. ونحن نعمل مع مجموعة مختارة وحصرية من العملاء الأثرياء لنقدم لهم الاستشارات بصفتنا مستشارهم العقاري الموثوق على امتداد عملية إنجاز الصفقة".

هذا وكانت مجموعة متروبوليتان قد افتتحت في شهر مايو من هذا العام قسماً خاصاً للمبيعات المؤسسية، يركز بشكل حصري على المعاملات التي تشمل المباني وقطع الأراضي والأصول المدرة للدخل. وعلى جانب آخر، تتمتع شركة مايوركا للعقارات بسجل حافل من الصفقات والمعاملات العقارية المهمة، وتركز الشركة بشكل رئيسي على فرص الاستثمار التجاري. وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضًا شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، تعد مايوركا العقارية شركة عائلية تعمل في مجال تقديم الاستشارات للاستثمارات العقارية، وتتمتع بسمعة مرموقة مع العديد من الجوائز، التي تؤكد مكانتها وتعزز هدفها الذي يتمثل في أن تكون مزود خدمة متخصص مرموق يركز على الفرص التجارية التي تنطوي على تحقيق عائد استثماري كبير.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول مايوركا العقارية

هي شركة عائلية تعمل في مجال تقديم الاستشارات للاستثمارات العقارية، تسعى لتحقيق هدف واضح ومحدد في أن تكون مزود خدمة متخصص مرموق يركز على الفرص التجارية التي تنطوي على تحقيق عائد استثماري كبير.

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