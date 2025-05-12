تواصل مجموعة فقيه استراتيجيتها في التركيز على استقبال الحالات المعقدة وتعزيز الابتكار، حيث تعمل على تعزيز قدرات جميع القطاعات بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية القيمة وتقديم العلاج المتقدم

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه وشركاتها التابعة (المعروفة باسم مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ويشار إليها بـ "الشركة" أو "المجموعة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأكاديمية المتكاملة والمدرجة في مؤشر السوق السعودية للأسهم (TASI) (رمز تداول: 4017، ورمز دولي SA562GSHUOH7)، عن نتائجها المالية عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث بلغت إيرادات المجموعة 701.0 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 3.0% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من التأثير الموسمي لحلول شهر رمضان وعطلة عيد الفطر التي أدت إلى فقدان ما يعادل سبعة أيام عمل خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وبلغ صافي الربح 67.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11.0% على أساس سنوي، مع نمو هامش صافي الربح بنحو 70 نقطة أساس ليصل إلى 9.6%.

وقد جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة معدلات تدفق المرضى وتحسين مزيج الأعمال على مستوى المجموعة مع ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مريض. وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم خدمتهم (بما في ذلك المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية) حوالي 432.2 ألف مريض خلال الربع الأول من عام 2025 (باستبعاد زيارات المتابعة المجانية)، بزيادة قدرها 0.9% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من فقدان ما يعادل سبعة أيام عمل خلال تلك الفترة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. جدير بالذكر أنه عند استبعاد أثر رمضان وعطلة العيد، فإن إجمالي عدد المرضى والإيرادات كان من الممكن أن يسجل كل منهما نمواً بنحو 9% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وتعليقاً على أداء المجموعة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة "افتتحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 2025 بأداء قوي خلال الربع الأول تميّز باستمرار النمو في الإيرادات رغم التأثير الموسمي لشهر رمضان وعيد الفطر. لقد ساهم تركيزنا المستمر على تحسين مزيج وتوسيع نطاق خدمات المجموعة في خدمة مرضاها إلى ارتفاع في عدد المرضى الإجمالي بالإضافة إلى الإيراد لكل مريض خراجي ومنوم. ويعكس ذلك قوة منظومتنا المتكاملة في مجال الرعاية الصحية، التي تتمتع بوضع مميز يمكنها من خدمة مرضاها على أعلى مستوى في مختلف أنحاء المملكة كما يبرز تكثيف العمليات التشغيلية بمستشفى الرياض وبدء العمليات في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة استراتيجيتنا الهادفة لتوسيع نطاق خدماتنا وتعزيز التغطية إلى مناطق إضافية في أنحاء المملكة."

وخلال الربع الأول ساهم استمرار تكثيف العمليات التشغيلية بمستشفى الرياض في نمو عدد المرضى على مستوى المجموعة، حيث قدم المستشفى خدماته لإجمالي 47 ألف مريض تقريباً خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، حيث ارتفعت ارادات المستشفى الإجمالية بنسبة 35% على أساس سنوي. ويواصل المستشفى إطلاق خدمات متكاملة خلال عام 2025 وهي: خدمات أطفال الأنابيب وطب الأورام وطب الأمراض النفسية، مما يعزز من تنوع قاعدة المرضى بالمستشفى. حاز مستشفى الدكتور سليمان فقيه في الرياض على تصنيف خمس نجوم من منصة "أفضل المستشفيات في العالم" بالتعاون مع مجلة نيوزويك ومؤسسة ستاتيستا العالمية، وذلك بناءً على تقييم شامل خضع له المستشفى عبر خمسة محاور أساسية هي: جودة الخدمات الصحية، وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، وسلامة المرضى والتجربة العامة، والابتكار في التقنيات الطبية ونظم المعلومات، وأخيراً بيئة العمل المتميزة والجاذبة لأفضل الكفاءات – وقد حقق المستشفى أعلى تقييم في جميع هذه المحاور.

كما بدأت أحدث منشآت المجموعة في المدينة المنورة عملياتها في أبريل 2025 مع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتكثيف معدلات التشغيل خلال الاثني عشر شهراً القادمة مع الزيادة في الطلب. وسيلبي مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة الحاجة الماسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وعالية الجودة لسكان وزوار المحافظة، ومن المتوقع أن يخدم الحالات المعقدة من خلال مراكز التميز المتكاملة التابعة له، بما في ذلك مركز الأورام المتطور – الذي يُعد المركز الوحيد من نوعه الذي يقدم خدمات شاملة في هذا التخصص المعقد في المدينة المنورة.

عززت مجموعة فقيه منظومتها للرعاية الصحية من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار. وقد وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة فوسون فارما لإدخال حلول علاجية مبتكرة في مجال العلاج الخلوي والجيني – وعلى وجه الخصوص العلاج بالخلايا التائية (CAR-T) – إلى المملكة بالإضافة إلى تقنيات علم الأمراض الرقمي والتشخيص عن بُعد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم رؤية السعودية 2030 ويُعزز من مكانة المملكة باعتبارها مركزاً إقليمياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية. كما وقّعت مجموعة فقيه مذكرة تفاهم مع شركة Sngular العالمية لبحث عقد شراكة استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مع وضع خطط لإنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بهدف تعزيز الخدمات الطبية وتجربة المرضى بصورة أكبر– وذلك في إطار الشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودية (RDIA). وتُعزز هذه الشراكات من مكانة المجموعة باعتبارها مركزاً إقليمياً للابتكار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما تؤكد التزامها بالنمو في مجال الرعاية الصحية القائمة على المعرفة والمتمحورة حول المريض.

وختاماً، فازت مجموعة فقيه للرعاية الصحية بمناقصة بقيمة 80 مليون ريال سعودي لتوفير وتشغيل 725 فريق إسعاف لدعم موسم الحج 2025 في المملكة. ويمثل هذا التعاقد مع هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوة مهمة أخرى في تعزيز ريادة المجموعة في خدمات الطوارئ الطبية وتقديم الدعم الصحي الضروري على مستوى وطني، كما يعكس قدرتها على الفوز بالمناقصات الحكومية مدعومة بمنظومتها التشغيلية المتكاملة.

وأضاف الدكتور مازن سليمان فقيه "إن الاستثمارات التي ننفذها في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتسويق تهدف جميعها إلى تعزيز المكانة التنافسية لمجموعة فقيه في السوق. وتواصل مجموعة فقيه الاستفادة من المنظومة المتكاملة التي تم تطويرها على مدار سنوات من البناء والتخطيط الاستراتيجي، مما يجعلها في وضع يمكنها من تحقيق النجاح على صعيد برامج الخصخصة. ونحن نتشرف للغاية بفوزنا بمناقصة هيئة الهلال الأحمر السعودية لدعم جهود المملكة في إدارة خدمات الطوارئ لموسم الحج 2025."

"إن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تقف اليوم – مستندة على التركيز الواضح على أولوياتنا الاستراتيجية وأسسنا الصلبة – في موقع قوي يتيح لها مواصلة تعزيز ريادتها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وسنظل ملتزمين بدعم المملكة بكل ما لدينا من إمكانيات في جهودها لتحقيق نقلة نوعية وطفرة في قطاع الرعاية الصحية."

في شهادة على ريادة المجموعة والتزامها بالابتكار، حصدت مجموعة فقيه للرعاية الصحية جائزتين مرموقتين خلال الدورة الثالثة من جوائز مجلس الضمان الصحي وهما: جائزة الابتكار الرقمي للمستشفيات الخاصة على مستوى المجموعة ، وجائزة التميّز في تنفيذ إستراتيجية قياس مخرجات الرعاية الصحية المبلّغة من المرضى (المستوى الذهبي) لمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة. كما حصل مستشفى د. سليمان فقيه في جدة على تقييم 5 نجوم في تقييم “جلوبال هوسبيتال ريتينج" من مجلة نيوزويك ومؤسسة "ستاتيستا" العالمية – ليصبح المستشفى ضمن أول 3 مستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق هذا التصنيف العالمي المرموق، ليعزز مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً. وتؤكد هذه الجوائز التزامنا المستمر بالتميز وتقديم رعاية صحية محورها المريض، سواء في مؤسساتنا الرئيسية أو المرافق التي نديرها.

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاً من مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية. وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولنا وخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديمية الرائدة على مستوى القطاع. وفي العام 2022، إثر مرحلة من التطور والنمو الهائل في مدينة جدة، انخرطت المجموعة في تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع عبر المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعاية الصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.

في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية في إتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين، حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.

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