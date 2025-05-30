شراكات نوعية تقودها لقاءات فردية بين رواد الأعمال والمستثمرين

محافظ تمويلية تتجاوز 671 مليون دولار تجمع مستثمري "شراع"

مذكرة تفاهم بين "شراع" و"كونتينوس فينشر كابيتال" لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى فرص تمويل أكبر في مراحلها المبكرة.

سارة النعيمي: يعكس "مرسى الاستثمار" التزام شراع ببناء مساحات فعّالة تتيح فرصًا نوعية لرواد الأعمال والمستثمرين.

كولين ميجل: تمكّننا شراكتنا مع شراع من الوصول إلى قاعدة متنوّعة من رواد الأعمال الطموحين الذين يقودهم الإصرار لتحقيق أثر فعلي.

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) النسخة الأولى من "مرسى شراع للاستثمار" في 29 مايو بمقره الرئيسي، حيث جمع نحو 200 شركة ناشئة ووفر لها فرصة التواصل مع مجموعة من المستثمرين النشطين. كما شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين (شراع) وشركة "كونتينوس فينشر كابيتال" Continuous Venture Capital، بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع.

وشارك في الفعالية ستة مستثمرين بارزين، وهم: جلوبال فينتشرز Global Ventures، كونتينوس فينتشر كابيتال Continuous Ventures، أوراسيا كابيتال Oraseya Capital، ومضة كابيتال Wamda Capital، بيكو كابيتال Beco Capital، وشروق بارتنرز Shorooq Partners. ويمثل هؤلاء المستثمرين مجتمعين محفظة تمويلية تتجاوز 671 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد على قوة منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، ومكانة شراع المتقدمة كمركز إقليمي لربط رواد الأعمال بالمستثمرين.

وتلتزم فعالية "مرسى الاستثمار" بتسريع وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال، وتقديم الدعم الذي يتيح لها تحقيق النمو المستدام والتوسع في الأسواق. وقد أتيحت لكل شركة ناشئة مشاركة فرصة عقد اجتماعات فردية مع مستثمرين تم اختيارهم بناءً على توافق الاهتمامات والمجالات الاستثمارية، بما يعزز من فرص تحقيق نتائج مثمرة.

وقد تضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "في عقل المستثمر"، استضافت سونيا ويمولر، المؤسس المشارك والشريك العام في VentureSouq وعضو المجلس الاستشاري لشراع، وأدارها نادر أميري، الشريك العام في Homegrown Ventures وخريج برامج شراع. وقدّمت ويمولر خلال الجلسة رؤى ثاقبة حول توقعات المستثمرين وآليات اتخاذ القرار الاستثماري، مستندة إلى خبرتها الواسعة في دعم الشركات الناشئة في المنطقة وخارجها.

شراكة استراتيجية

وخلال الفعالية، وقعت شراع وشركة "كونتينوس فينشر كابيتال" Continuous Venture Capital مذكرة، بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع، لا سيما في مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس.

ووقّع المذكرة كل من سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والسيد كولين ميجل، الشريك المؤسس لشركة كونتينوس فينشر كابيتال.

وتعكس هذه الشراكة التزام شراع المستمر بتسريع نمو الشركات الناشئة، من خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال في مراحله المبكرة، وتعزيز جاهزية الاستثمار، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين الإقليميين والدوليين. ومن خلال هذا التعاون، ستحظى الشركات الناشئة بدعم استراتيجي، وحضور أكبر في السوق، وتفاعل فعال مع شبكة مستثمري "كونتينوس فينشر كابيتال".

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "تعكس فعالية "مرسى شراع للاستثمار" التزام شراع الراسخ بإنشاء منصات تتيح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، وتدعم بناء روابط استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين. وقد صُممت هذه الفعالية لتوفير منصة فاعلة تتيح لرواد الأعمال عرض مشاريعهم، والحصول على الدعم المطلوب لتطوير مسيرتهم وتسريع نمو أعمالهم. ومن خلال هذا النهج، نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الشارقة كمركز للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور المشاريع الريادية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة."

وأضافت: "في المراحل الأولى من رحلتهم الريادية، يحتاج رواد الأعمال إلى أكثر من مجرد تمويل؛ فهم بحاجة إلى شركاء يمتلكون فهمًا عميقًا لتحديات بناء الشركات الناشئة، ويؤمنون بأهمية تقديم دعم مستدام يُواكب تطورهم. وتمثل شراكتنا مع "كونتينوس فينشر كابيتال" امتدادًا لهذا النهج، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى التمويل، ورفع جاهزية المشاريع للاستثمار، وربط المؤسسين بشبكات نوعية من المستثمرين. هذه الشراكة هي خطوة استراتيجية تُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع قابلة للنمو وقادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام."

ومن جانبه، أشار السيد كولين ميجل، الشريك المؤسس في "كونتينوس فينشر كابيتال"، إلى البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، قائلًا: "نؤمن بأن الفرص التحويلية غالبًا ما تبدأ بخطوة واحدة، ولكنها تحتاج إلى إيمان حقيقي، وتوجيه سليم، والوصول إلى الموارد المناسبة لتتحول إلى إنجازات. شراكتنا مع شراع تفتح لنا المجال للعمل مع مؤسسين طموحين يقودهم الابتكار ويلتزمون بالنزاهة في بناء حلول لتحديات حقيقية. نحن نستثمر في الشركات الناشئة ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء بيئة داعمة للنمو المستدام، وتمكين جيل جديد من رواد التغيير، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لريادة الأعمال.

والجدير بالذكر، يُجسّد "مرسى شراع للاستثمار" الدور المحوري الذي يلعبه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والابتكار. فمنذ عام 2016، دعم شراع أكثر من 450 شركة ناشئة، وساهم في جمع ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي من التمويل. وتشكل فعاليات مثل "مرسى الاستثمار" فصلًا جديدًا في هذه المسيرة، حيث يتحقق النجاح من خلال تسهيل الوصول، وتعزيز التفاعل، وترسيخ أثر قابل للقياس.

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