نمو إجمالي الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 599.4 مليون درهم، مدعوماً بنهج التسعير المنضبط، والتوجّه الاستراتيجي نحو القطاعات الأعلى ربحية، والتوسّع عبر عمليات الدمج والاستحواذ

بدء اعتماد نظام تخطيط الموارد المؤسسية (S/4HANA) من SAP لتحديث الأنظمة المؤسسية ودعم عمليات رقمية مترابطة وقابلة للتوسّع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الموحّدة لفترة النصف الأول من عام 2025 والمنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلةً نمواً في الإيرادات وتحسناً في إجمالي الأرباح.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول إلى 2.61 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مدفوعةً إلى حد كبير بالنمو عبر عمليات الاستحواذ الأخيرة التي عززت حضور المجموعة ووسعت أعمالها. وبلغ إجمالي الأرباح 599.4 مليون درهم، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية التوجه الاستراتيجي لمجموعة "غذاء القابضة" للتركيز على القطاعات الأعلى ربحية والتي تساهم في دفع النمو.

ويعكس هذا الأداء التنفيذ المنضبط لاستراتيجية "غذاء القابضة"، والذي يجمع بين عمليات الاستحواذ المتكاملة وتحسين آليات التسعير وقنوات التوزيع. وقد أسهمت جهود تبسيط العمليات وإدارة التكاليف، إلى جانب الالتزام المستمر بالنهج التجاري المنضبط في تعزيز ربحية المجموعة.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "تعكس هذه النتائج قوة استراتيجيتنا التي تركز على النموّ المربح، والتكامل الفعال بين الشركات في محفظتنا، والتنفيذ الموجّه لتحقيق القيمة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعمليات الاستحواذ المدروسة ونمو الهوامش الربحية في أعمال المجموعة. ونواصل العمل على إعادة تشكيل مزيج العملاء وقنوات التوزيع، مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الربحية المرتفعة، والنهج المنضبط في التسعير، وفئات الأغذية عالية الأداء، فقد أثبت هذا النموذج فعاليته في تعزيز ربحيتنا وضمان استدامة أعمالنا على المدى الطويل. كما أطلقنا خلال النصف الأول نظام S/4HANA من SAP في إطار جهودنا لتحديث بنيتنا الرقمية لدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، وتعزيز أهداف الأمن الغذائي الوطني في الدولة."

وفي إطار استراتيجيتها الشاملة للتوسع في مختلف فئات الأغذية، واصلت "غذاء القابضة" تعزيز القطاعات الأساسية عبر صفقات الدمج والاستحواذ. وخلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت شركة "مزارع العين"، التابعة للمجموعة، على "مزرعة الجزيرة للدواجن"، إحدى أبرز شركات إنتاج الدواجن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتساهم هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ الناجح على "المزارع العربية" العام الماضي، في ترسيخ مكانة "غذاء القابضة" في قطاع إنتاج البروتين، وتؤكد التزامها الراسخ بالتوسع في قطاعات الأغذية التي تتسم بمستويات طلب مرتفعة ضمن سلسلة القيمة لقطاع الأغذية في الدولة.

وامتداداً لهذا الزخم المستمر، تعتزم "غذاء القابضة" تسريع التحوّل في العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة. ومن خلال تعزيز برنامج التحول الرقمي والتقدّم المستمر في خطط الدمج والاستحواذ، ترسخ المجموعة مكانتها لتحقيق المزيد من النمو وتوسيع نطاق عملياتها والمساهمة في تعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي في الدولة.

وفي يوليو 2023 (خلال الربع الثالث)، وقّعت شركة غذاء للزراعة ذ.م.م، التابعة لمجموعة غذاء القابضة، اتفاقية بيع وشراء لبيع كامل حصتها البالغة في شركة أجرینف (AGRINV SPV RSC LTD) إلى شركة إن آر تي سي للأغذية القابضة ذ.م.م في صفقة بقيمة 47 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية مجموعة غذاء القابضة الرامية إلى تعزيز هيكل محفظتها الاستثمارية من خلال دمج الشركات تحت منصات متخصصة وعالية الأداء. وبعد استكمال الصفقة، ستواصل "غذاء" دمج شركة أجرینف (AGRINV SPV RSC LTD) من خلال شركة إن آر تي سي.

ومن المقرر استكمال الصفقة بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC). رسّخت المجموعة مكانتها كشركة استثمارية قابضة، بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة والزمیلة والمشاريع المشتركة، تضم الشركات التالية: مزارع العين، ومرموم للألبان، والمزارع العربية، و"أبیكس للاستثمار ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، و"العجبان للدواجن"، وشركة أليانس للأغذية، و" مخازن زي العالمية"، وأجرینف (الهاشمية)، و"الأفق الملكي القابضة"، وشركة أبوظبي للزیوت النباتية، و"میراك"، و"مجموعة إن آر تي سي"، و"إنفيكتوس للاستثمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، و"أنینا كولیناري"، والجرف للأسماك، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، و"هارفست فودز". ويتنوع عمل المجموعة من خلال كافة الشركات التابعة لمحفظتها في مجالات عديدة، مثل إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أعمال التجارة والتوزيع.

www.ghitha.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

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