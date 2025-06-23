القاهرة، أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن الإغلاق الناجح للإصدار الثالث من سندات التوريق الخاصة بشركة أمان للتوريق لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 665.5 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لسلسلة من النجاحات في برنامج التوريق الذي تتبناه المجموعة، بما يعكس الأداء القوي لشركاتها التابعة، ويؤكد استمرار قدرتها على تنمية محفظة التمويلات وإعلاء الاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، أضاف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلاً: "يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في أمان القابضة وفي السوق المصري بشكل عام. ومنذ انطلاق برنامج سندات التوريق، نجحنا في إصدار إجمالي ما يقارب قيمته 9.7 مليار جنيه مصري حتى الآن، وهو ما يمثل شهادة على التزامنا بتحقيق نمو مستدام والمساهمة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي. نحن نفتخر بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في مختلف إصدارات شركة أمان للتوريق، وسنواصل خلال العام الجاري تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشفافية المالية، بما يدعم استقرار الأسواق ويواكب تطلعات الاقتصاد المصري".

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام الإصدار السابع لصالح أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة، منذ عام 2023 يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، كما أعرب عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون، حيث تعتبر أمان واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال. وأضاف هلال ان مواصلة الشركة في إتمام العديد من الصفقات الهامة يرسخ من مكانتها الرائدة في مجال الترويج والاستشارات المالية ويؤكد قدرتها على خلق فرص جديدة وتوفير حلول استثمارية مختلفة ومبتكرة لمواكبة السوق لخدمة أكبر قاعدة من العملاء.

ويذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة" التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتمويل الاستهلاكي" و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

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