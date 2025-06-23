أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 222 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، والثالثة بقيمة 136.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 23 شهر، وقد حصلت الثلاثة شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة على تصنيف A-.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام الإصدار السابع لصالح أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة، منذ عام 2023 يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، كما أعرب عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون، حيث تعتبر أمان واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال. وأضاف هلال ان مواصلة الشركة في إتمام العديد من الصفقات الهامة يرسخ من مكانتها الرائدة في مجال الترويج والاستشارات المالية ويؤكد قدرتها على خلق فرص جديدة وتوفير حلول استثمارية مختلفة ومبتكرة لمواكبة السوق لخدمة أكبر قاعدة من العملاء.

في السياق ذاته، أضاف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلاً: "يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في أمان القابضة وفي السوق المصري بشكل عام. ومنذ انطلاق برنامج سندات التوريق، نجحنا في إصدار إجمالي ما يقارب قيمته 9.7 مليار جنيه مصري حتى الآن، وهو ما يمثل شهادة على التزامنا بتحقيق نمو مستدام والمساهمة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي. نحن نفتخر بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في مختلف إصدارات شركة أمان للتوريق، وسنواصل خلال العام الجاري تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشفافية المالية، بما يدعم استقرار الأسواق ويواكب تطلعات الاقتصاد المصري."

وفي هذا الإطار عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين عن سعادته بإتمام الإصدار لصالح شركة أمان التي تعد من أهم شركاء النجاح لشركة سي أي كابيتال وعبر أيضا عن فخره باستمرار العلاقات الراسخة مع مجموعة أمان من خلال اتمام العديد من الاصدارات الناجحة بهياكل وحلول مبتكرة. وأخيرًا، سلّط عباس الضوء على الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، مما يعكس ثقة السوق في شركة سي آي كابيتال والأداء القوي لمحافظ شركة أمان.

ويذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.

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