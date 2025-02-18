أعلنت اليوم شركة "جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة" المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في الكويت والخليج، عن ارتفاع أرباحها الصافية للسنة المالية 2024 واستمرار توسّع عملياتها في أسواقها الإقليمية الرئيسية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 26 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 6.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2024، على الرغم من انخفاض طفيف في إيراداتها التشغيلية التي بلغت 28.5 مليون دينار كويتي، حيث ساهمت جهودها المستمرة للتوسّع وعلى وجه الخصوص في كل من السعودية وقطر، في تحقيقها هذا الأداء الإيجابي. وارتفعت بذلك ربحية السهم من 42.7 فلس إلى 44.3 فلس للسهم.

توسّع مستمر واستثمارات استراتيجية

شهدت استراتيجية "جي تي سي" في السعودية محطات مهمة في عام 2024 بافتتاح فرع ثانٍ في الرياض بعد الفرع الأول في الدمام، تبعها إنشاء فرع ثالث في جدة في بداية عام 2025 لتعزيز حضور الشركة في السوق السعودي وخدمته بالكامل وكذلك تسريع مسار نمو الشركة في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "جي تي سي"، الشيخ علي فواز الصباح: "كان عام 2024 محورياً لشركة جي تي سي، حيث ساهم التوسّع في السعودية في الحفاظ على زخم النمو الذي شهدته الشركة على مر السنوات الماضية. وكان لافتتاح الفروع الجديدة في المملكة دوراً في تمكين الشركة على خدمة عملائها بشكل أفضل، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبيرة في البلاد. نبقى ملتزمون بتعزيز قدراتنا على الصعيد التشغيلي مع تحسين نظم إدارة التكاليف لدفع النمو على المدى الطويل."

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جي تي سي"، الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح: "تواصل شركة جي تي سي التركيز على تقديم قيمة مضافة للمساهمين مدفوعة بتوسّع أعمالها بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظمة، إذ أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية أعلى عن عام 2024 وبواقع 26 فلساً للسهم وذلك استمراراً لتوجه زيادة التوزيعات خلال السنوات الثلاثة الماضية، فيما بلغ إجمالي الأرباح الموزعة على مدى الإثني عشرة سنة الماضية 373 فلساً، مما يؤكد التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتوفير قيمة ثابتة للمساهمين."

وبنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 75.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بأصول بلغت 76.1 مليون دينار كويتي في السنة التي سبقت، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7% إلى 55.6 مليون دينار كويتي مقارنة بالسنة المالية السابقة.

إلى جانب ذلك، تستعد الشركة إلى افتتاح مقرها الرئيسي الجديد في منطقة الأحمدي في الكويت خلال شهر مارس من العام الجاري، حيث سيساعد هذا المقر الجديد في دعم عمليات الشركة المتنامية وتعزيز التزامها بتقديم خدمات متميزة.

تطورات الشركة

غيرت الشركة اسمها القانوني رسمياً إلى شركة "جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة" ليعكس توسّع وتنوّع نموذج أعمالها وتوجهها الاستراتيجي.

نظرة مستقبلية

تطمح الشركة انتهاز الفرص الواعدة في المنطقة بفضل توسّعها في السعودية ومكانتها القوية في الكويت وقطر، حيث سيساهم ذلك في دفع عجلة نمو الشركة المستقبلي، وسيدعمها الاستثمارات الجديدة التي تقوم بها الشركة على مستوى البنية التحتية، والمبادرات التي تنفذها لتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك موقع الشركة الراسخ في قطاعات أعمالها.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وهي شركة قابضة تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتَعُد من بين قطاعاتها الرئيسية الخدمات المالية، القطاع الغذائي، البتروكيماويات والخدمات النفطية، الإعلام، العقارات والتعليم، فيما تشمل ملكيتها في قطاع الخدمات المالية في القطاع المصرفي التجاري وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

-انتهى-

#بياناتشركات