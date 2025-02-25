وليد خالد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية وتساهم في توسيع مصادر تمويل البنك وتنويع قاعدة مستثمريه

الكويت: أعلن بنك الخليج، أحد البنوك التقليدية الرائدة في الكويت، عن التوقيع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك.

والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز.

وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام.

ويُعد هذا القرض أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية، مما يفتح أمام البنك مسارًا مستدامًا ومتعددًا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج السيد/ وليد خالد مندني: "حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه.

وأضاف: شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار "الحد الأخضر" لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار أمريكي من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار أمريكي، بعد التخفيض، مؤكداً ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها."

ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية.

واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: "لقد أظهرت شركة الإمارات كابيتال المحدودة NBD وبنك ستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة السيد/ هيتيش أسارپوتا: "نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين".

وأضاف: " تعد هذه الصفقة شهادة على التزام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية."

وفي تعليقها على الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد للإمارات والشرق الأوسط وباكستان السيدة / رولا أبو منة: " تؤكد هذه الصفقة الناجحة مكانة بنك الخليج في السوق والمستوى العالي من الثقة التي يحظى بها من المستثمرين في المنطقة. كما يظهر حجم الطلب القوي على المشاركة في القرض مرونة سوق القروض المشتركة وعمق السيولة المتاحة للمؤسسات الرائدة".

وأكدت التزام بنك ستاندرد تشارترد بتقديم حلول تمويل مبتكرة للعملاء وتمكينهم من الوصول السلس إلى السيولة العالمية."

تم إغلاق القرض المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم:

-انتهى-

#بياناتشركات