أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مطارات أبوظبي" اليوم عن توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وشركة "جراند موف" العقارية القائمة في أبوظبي، لإنشاء مركز تجاري تبلغ مساحته 35 ألف متر مربّع في منطقة الفلاح الجديدة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمّ إبرامها على هامش معرض "الخمسة الكبار" (BIG5 Global) للبناء والتشييد في دبي، على شكل اتفاقية مساطحة تبلغ مدتها 29 عاماً باستثمار أولي قدره 65 مليون و300 ألف درهم إماراتي.

وتُعدّ مجموعة "جراند موف" شركة عقارية تملك العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوّعة من العلامات التجارية الفاخرة، التي تلبي احتياجات المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وأذواقهم المرتبطة بالموضة وأسلوب الحياة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مطارات أبوظبي": "يسرّنا أن نعلن عن اتفاقية المساطحة التي ستسهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، وذلك من خلال إنشاء وجهة مجتمعية تستقطب المقيمين من أفراد المجتمع المحلي وتضمن لهم أعلى معايير الراحة والترفيه على مقربة من مكان إقامتهم. وإننا نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من خطط التنمية المجتمعية في المستقبل القريب، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التنموية المقرّرة لهذه المنطقة."

ولا يهدف هذا المشروع إلى تزويد المقيمين في منطقة الفلاح والمناطق المجاورة لها بمركز تسوّق وترفيه متميز فحسب، بل أيضاً إلى تحويل هذا المركز إلى وجهة ترفيهية بارزة للزائرين من مختلف المناطق الأخرى. ويتضمّن المخطّط الرئيسي للمشروع هايبر ماركت وعيادةً طبيةً ونادٍ رياضي ومسارات مخصّصة لطلب الوجبات السريعة من داخل السيارة، فضلاً عن مجموعة واسعة ومتنوّعة من المطاعم والمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة والمقاهي الموجودة داخل المركز.

ومن جانبه، قال عيسى محمد الخميري، المدير التنفيذي لشركة "جراند موف": "يسرّنا جداً أن يقع علينا الاختيار للبدء بإنشاء هذه الوجهة المجتمعية الجديدة، التي ستضيف قيمة ملحوظة إلى حياة المقيمين داخل منطقة الفلاح وخارجها على حدّ سواء. وبصفتنا إحدى الشركات الإماراتية البارزة في مجال تطوير العقارات، نفخر بتعاوننا مع جهات إماراتية رائدة، مثل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، لتطوير وجهات استثنائية للتسوّق وتناول الأطعمة والمشروبات بأعلى معايير الجودة والتميّز. وتتمتّع شركة "جراند موف" العقارية بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال التطوير العقاري والوساطة العقارية وإدارة المرافق، حيث نحرص على تطويع خبراتنا الواسعة في هذا المجال لإنشاء وجهة مجتمعة متميّزة على كافة الأصعدة."

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حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل المبنى "A" في مطار أبوظبي الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.