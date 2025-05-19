دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 65% من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع "عزيزي سنترال" السكني المعاصر في منطقة الفرجان. ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2025.

وتتنوع جنسيات المستثمرين، وتشمل 31 جنسية مختلفة. ويُشكّل المستثمرون الغربيون والأوروبيون، بما في ذلك مواطني المملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا وهولندا والسويد وكندا، نسبة تصل إلى 28%. ويشكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مواطني مصر والجزائر وإيران وتركيا، نسبة 20%، بينما يُشكل مواطنو جنوب آسيا، وخاصةً من الهند وباكستان، 15%. ويشكل المواطنون الإماراتيون 7%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مستثمرين دوليين من دول متنوعة مثل الفلبين والأرجنتين وسريلانكا وإثيوبيا وأفغانستان. وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمشروع.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن فخورون بالإقبال الكبير على مشروع 'عزيزي سنترال'، حيث تم بيع 65% من الوحدات بالفعل لمستثمرين من جنسيات متنوعة. ويُبرز هذا الإنجاز جاذبية منطقة الفرجان كمجتمع متصل وحيوي، ويعزز التزامنا بتقديم مشاريع عالمية المستوى في أبرز المواقع في دبي. ومع تقدم أعمال البناء، نتطلع إلى تسليم مشروع مميز يلبي تطلعات المستثمرين."

ويقدم "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات أنماط الحياة العصرية. كما يتميز المشروع بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة. ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية.

وسيستفيد المقيمون من اتصال مميّز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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