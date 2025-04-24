دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، أحدث تقاريرها للاستدامة لعام 2024، والذي كشف عن اعتمادها على مصادر الطاقة المتجدّدة في عملياتها بنسبة 65%، مما يُمثل خطوةً مهمةً في مسارها نحو الاستدامة؛ إذ أظهر التقرير الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الشركة على مستوى العمليات، حيث استثمرت 1.17 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية المستدامة ومنخفضة الكربون، إلى جانب جهودها المبتكرة في مجالات التمويل المستدام، وإدارة البيئة، والنموّ الشامل.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية قد نشرت في شهر أكتوبر الماضي تقريرها الافتتاحي حول تأثير الصكوك الخضراء وتخصيصها، والذي يُفصّل تخصيص 1.17 مليار دولار أمريكي من إجمالي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي جُمعت في عام 2023 لمشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك البنية التحتية منخفضة الكربون، وكهربة أساطيل المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة.

كما أصدرت الشركة أيضًا سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك أول شركة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا تصدر هذه السندات لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات النقل البحري، والبنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى مبادرات إيجابية للحفاظ على الطبيعة والمياه، لتضع بذلك معيارًا جديدًا للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة.

وإلى جانب التقدم في أداء الشركة التشغيلي، يُسلط التقرير الضوء أيضًا على استثمار الشركة البالغ 15.1 مليون دولار أمريكي في مبادرات عالمية تُركز على التعليم، وتنمية المهارات، والبنية التحتية الأساسية في المجتمعات التي تخدمها.

وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس هذا التقرير إنجازاتنا السبّاقة على مدار عام كامل؛ حيث يُبرز اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجدّدة لتوليد 65% من الكهرباء اللازمة لعملياتنا التشغيلية، ومبادرتنا لإطلاق السندات الزرقاء في المنطقة لأول مرة، إلى جانب تأثيرنا الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، بما يُمثل دليلاً حيّاً على ما يُمكننا تحقيقه عند دمج الاستدامة في صميم أعمالنا. إنّ هذه النتائج هي ثمرة لاستثماراتنا الجريئة وتركيزنا على المساءلة الصارمة، وإيماننا بقدرتنا على بناء مستقبل تتضافر فيه جهود تعزيز التجارة مع المرونة في مواجهة التغير المناخي. نحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق نقلة نوعية في كيفية تمويل وتسهيل حركة التجارة العالمية، ابتداءً من الاعتماد على الطاقة المتجدّدة في كهربة محطات حاوياتنا، واستخدامها على نطاق واسع، ووصولًا إلى إصدار السندات الخضراء والزرقاء كأدوات تمويل ابداعية".

تعزيز الريادة في مجال البيئة والمجتمع والشركات

ومن جهة أخرى، يكشف التقرير أيضاً عن خطوة متقدمة في ممارسات البيئة والمجتمع والشركات والشفافية، حيث أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية أول شركة عالمية تنشر تقرير الإفصاح عن أثر التنمية المستدامة في خمس دول. كما ارتفع تصنيف الشركة وفق مؤشرات وكالات رائدة؛ مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) و"إيكوفاديس" للتصنيف في مجال البيئة والمجتمع والشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير قد تمّ إعداده بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويتضمن أهداف إزالة الكربون التي تمّ التحقق من صحتها من خلال مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، كما يربط التقرير بين إفصاحات مبادرة إعداد التقارير العالمية مع معيار إعداد التقارير المالية الدولية S2 بشأن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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