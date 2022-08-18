دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة التي تركّز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم ائتمان بقيمة أكثر من 15 مليون درهم إماراتي لما يزيد على 65 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتتيح الخطوة الجديدة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعزيز مخزونها من خلال إجراء عمليات الشراء من مجموعةٍ واسعةٍ من جهات البيع الإقليمية والدولية المدرجة على منصات الشركة، فضلاً عن الاستفادة من العديد من العروض الائتمانية، بما يشمل عروض البنوك الشريكة وبوابات الدفع، إضافة إلى العروض الائتمانية الداخلية للمنصة.

وساهمت حلول التمويل هذه في توفير قيمة إضافية لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية الاقتصادية والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحفيز نمو تلك الشركات في المنطقة.

وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحد تقاريره الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، إلى انتعاش عمليات الإقراض بواقع 4.4% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تحسن الإقبال على الحلول الائتمانية. وبلغت قيمة الائتمان الإجمالية 1,832 مليار درهم إماراتي نهاية شهر مارس الماضي، مقارنةً مع 1,794 مليار درهم في ديسمبر الماضي، في حين ارتفع الائتمان المحلي (الذي شكّل 89.5% من إجمالي القروض) بواقع 3.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.كما تحظى جهود تريدلنغ هذه بأهمية استراتيجية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة السيولة والتدفق النقدي، خاصة وأن تلك الشركات تشكل أكثر من 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، وتساهم بنسبة 40% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: "نركز في منصة تريدلنغ على دعم الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل التجاري، بما يشمل الحلول الائتمانية المباشرة وخيارات الدفع بالتقسيط بالاستفادة من إمكاناتنا الداخلية وشراكاتنا الاستراتيجية المتكاملة. كما نحرص على توفير عمليات سلسة لتقديم الطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، ما من شأنه تعزيز عروضنا الائتمانية.“

وتابع قائلاً: "نسعى إلى الارتقاء بخدماتنا المقدمة للعملاء لنكون شريكاً متكاملاً يدعم مسيرة نموهم. ونلتزم بتسهيل التعاملات التجارية لعملائنا من خلال توفير الدعم المالي الميسّر لتلبية احتياجاتهم الشرائية.“

وشهدت تريدلنغ منذ تأسيسها نمواً كبيراً في الإيرادات تخطى 35% على أساس شهري، فضلاً عن توفيرها قائمةً تضم أكثر من مليون منتَج ضمن 14 فئة مختلفة. وتجمع المنصة اليوم أكثر من 150 ألف جهة بيع وشراء مسجلة من أكثر من 55 دولة، كما سجلت 100 ألف طلب لعروض الأسعار والاستفسارات.

#بياناتشركات

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نبذة عن تريدلنغ:

تريدلينغ هي منصة تقوم على بناء النظام البيئي المهيمن بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال سوقها الكتروني ومنصاتها الأخرى مثل "إي دكان" و "تريدلينغ برو" والتي تلبي احتياجات جميع العملاء. يقود منصة تريدلينغ فريق من خبراء تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، وتحظى بدعم مالي من المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، تتمثل مهمة تريدلينغ في أن تصبح أداة البحث والتوريد الرئيسية لمشتري الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

تضمن تريدلينغ سلاسة وجدارة العمليات التجارية بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية. من خلال ربط الموردين العالميين بقنوات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تستفيد تريدلينغ من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر. من خلال تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة إلى جانب التعامل مع موردين جدد ومشترين من منطقة الشرق الأوسط، تساعد تريدلينغ في عملية التفاوض على الأسعار وتقديم خدمات شاملة للتعامل التجاري بين الشركات.

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