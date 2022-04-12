الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة رافال للتطوير العقاري تجاوز عائدات مزاد مخطط ضاحية النرجس الذي أقيم مؤخراً 640 مليون ريال، حيث بيعت كامل المساحات المطروحة في المزاد والتي تبلغ 134,649.39 متراً مربعاً، فيما ستقوم رافال بتطوير مساحة تقدر ب 100 ألف متر مربع من المخطط لتكون نموذجاً سكنياً وتجارياً راقياً يشكل إضافة مميزة وفريدة لجميع مكونات مخطط ضاحية النرجس.

ومثل المزاد نجاحا باهراً لشركة "هوية للمزادات" التي استقطبت رجال الأعمال والمطورين العقاريين لشراء كامل المساحات المطروحة للبيع في منطقة تشهد طلباً عالياً على الأراضي مع محدودية ما هو معروض للتطوير فيها.

وتقع ضاحية النرجس التي تبلغ كامل مساحتها 304940 متراً مربعا في أرقى الأحياء السكنية بالرياض وأكثرها نمواً، عند أحد أهم التقاطعات بين طريقي أبو بكر الصديق والملك سلمان، وعلى مقربة من أهم المعالم والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري الياس أبو سمرا "إن الإقبال الهائل على المزاد يعد شهادة ثقة في تخطيط وأعمال رافال للتطوير العقاري"، وتابع "احتفظنا بـ 100 ألف متر مربع ستقوم رافال بتطويرها، ونثق أنها ستكون نموذجا ملهما للمطورين ورجال الأعمال الذين قاموا بالمشاركة في المزاد وقرروا ان يكونوا جزءا من مجتمع ضاحية النرجس".

وأضاف أبو سمرا "باشرت شركة رافال التنسيق مع كافة المطورين للعمل على توحيد ضوابط التصميم العمراني والمساحات العامة بهدف أنسنة الحي وتحقيق التجانس بين مكوناته لتكون ضاحية النرجس راقية متناسقة متناغمة ونابضة بالحياة".

ونجحت "رافال للتطوير العقاري" التي توجت بأكثر من 10 جوائز إقليمية وعالمية في السنوات الثلاث الماضية، أن تجعل ضاحية النرجس مخططاً مثالياُ بموقع استراتيجي على مقربة من تقاطعات أهم الطرق بالرياض وأكثرها حيوية، ويضم مرافق داخلية ورئيسية ومساحات خضراء تضفي عليه رداء من الجمال والإبداع، بما يتفق مع روح العاصمة الرياض كمدينة ذات ماض عريق ومستقبل واعد تخطو نحوه بخطى واثقة ومدروسة.

وتشمل مساحات مخطط ضاحية النرجس والتي تم طرحها في المزاد مساحات تجارية وتجارية سكنية وفلل، وتمتاز بوجودها في موقع استراتيجي بين عدد من المدارس الدولية والجامعات والمستشفيات، ولا تبعد أكثر من 13 دقيقة عن مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي وواجهة الرياض.

وتنوع المشاركون في المزاد، الذي ادارته باقتدار شركة هوية للمزادات، بين رجال الأعمال والمطورين العقاريين وحتى المستشفيات حيث اشترت شركة الحمادي الطبية مساحة كبيرة في المخطط لتطويرها وبناء مستشفى عليها.

ويوفر مخطط ضاحية النرجس للمطورين بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والإنارة والماء والكهرباء والشبكات وتصريف المياه، مع مساجد ومدارس وحدائق.

يذكر أن شركة "رافال للتطوير العقاري" هي واحدة من أهم الشركات التي توفر حزمة من الحلول المتكاملة والمبتكرة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية، وتعمل الشركة في مجالات التطوير العقاري السكني والفندقي والتجاري، إلى جانب توفير الخدمات الرئيسية المساندة، مثل: البيع، والتأجير، والاستثمار، وإدارة المشاريع.

وتمكنت (رافال) التي تأسست في العاصمة السعودية الريـاض في نهايـة عام 2007 من تعزيز ريادتها وتميزها من خلال تطويرها مفهوم الضواحي السـكنية العمودية والأفقية المبتكرة بجودة عالية، والالتزام بتقديم أصول متنامية القيمة لشركائها وعملائها.

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