من المقرّر إطلاق مشاريع جديدة فاخرة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2025.

تشمل أبرز الإنجازات تسليم مشروع ليف مارينا قبل الموعد المحدّد، وإتمام بناء برج ليف لوكس المؤلف من 50 طابقًا، وبيع جميع الوحدات في مشروع ليف ماريتايم، وإعادة تعيين شركة بناء السكك الحديدية الصينية ( CRCC ) كمقاول رئيسي بعد نجاحها الباهر في مشروع ليف مارينا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ليف للتطوير العقاري، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والمتخصّصة في المشاريع الحصرية على الواجهة البحرية، عن تقدّم ملحوظ أحرزته في مختلف مشاريعها، حيث تعتزم تسليم وحدات سكنية بقيمة تقريبية تبلغ 2.3 مليار درهم إماراتي، من بينها 640 شقة، خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. كذلك، تستعدّ الشركة لإطلاق العديد من المشاريع العقارية فائقة الفخامة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم، لتثبت بذلك ثقة المستثمرين المتنامية بسوق العقارات في دبي.

وتعليقًا على النجاح الذي تحقّقه الشركة اليوم، قال إحسان خواجة، المدير التنفيذي لشركة ليف للتطوير العقاري: "كان هذا العام عامًا استثنائيًا لشركة ليف للتطوير العقاري. فبدءًا من التسليم المبكر لمشروع ليف مارينا وأرقام المبيعات المرتفعة لمشروع ليف ماريتايم وصولًا إلى التقدّم السريع في مشروع ليف لوكس، تثبت جميع الإنجازات التي حقّقناها التزامنا بمواعيد التسليم وبأعلى معايير الجودة. وفيما نستعدّ لإطلاق مجموعة جديدة من مشاريعنا فائقة الفخامة، نجدّد التزامنا بإعادة تعريف مفهوم الحياة الراقية على الواجهة البحرية في دبي".

مشروع ليف مارينا هو عبارة عن برج سكني في منطقة دبي مارينا، وقد استطاعت الشركة إكماله وتسليمه قبل الموعد المحدد في مايو 2025. وسرعان ما أصبح هذا البرج عنوانًا للسكن الراقي في المنطقة، حيث حقّق عوائد إيجارية قياسية وأرسى معايير جديدة لوسائل الراحة الفاخرة، أبرزها غرف الموسيقى والألعاب المميزة من نوعها.

بالنسبة إلى مشروع ليف لوكس ، البرج الفاخر المؤلف من 50 طابقًا في منطقة دبي مارينا، اكتمل بناء هيكله الخرساني في يوليو 2025، أي بعد 10 أشهر فقط من بدء أعمال الإنشاءات. ومع استمرار أعمال التشطيبات الداخلية والكهربائية والميكانيكية والسباكة والواجهات الخارجية وفق الجدول الزمني المعتمد، من المتوقّع إكمال المشروع في ديسمبر 2026، وبدء تسليم الوحدات في الربع الأوّل من عام 2027. وفي الواقع، يتميّز مشروع ليف لوكس بشقق بنتهاوس دوبلكس فاخرة، بما فيها بنتهاوس فائق الفخامة بمساحة 15,000 قدم مربع يضمّ معرضًا فنيًا وسبا خارجيًا وحوض سباحة.

أمّا مشروع ليف ماريتايم في مدينة دبي الملاحية، فبيعت جميع وحداته السكنية البالغ عددها 242 وحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبعد الانتهاء من أعمال الأساسات والبنية التحتية، بما فيها صبّ 149 ركيزة خرسانية، أعيد تعيين شركة بناء السكك الحديدية الصينية (CRCC)، ثالث أكبر شركة مقاولات في العالم، لقيادة المرحلة التالية من المشروع كمقاول رئيسي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الباهر الذي حقّقته الشركة في مشروع ليف مارينا، حيث سجّلت رقمًا قياسيًا بتنفيذ تسعة طوابق في شهر واحد فقط. ومن المتوقّع أن تبدأ أعمال بناء البرج الرئيسي في مشروع ليف ماريتايم في أكتوبر 2025، بما يعزّز هذه الشراكة الناجحة والتاريخ الحافل بالإنجازات.

فيما يواصل سوق العقارات في دولة الإمارات نموه المتسارع وفيما تتصدّر المواقع المطلّة على الواجهة البحرية في دبي قطاع المشاريع السكنية، تلتزم شركة ليف للتطوير العقاري بتطوير مجتمعات سكنية متميّزة في مناطق المارينا والشواطئ والسواحل. وتشهد الشركة إقبالًا ملحوظًا من المشترين الأوروبيين واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين القادمين من الأمريكيتين، بخاصة من كندا والولايات المتحدة، حيث تجذبهم المقوّمات الاستثنائية التي تقدّمها الإمارات بما في ذلك الأمان والاستقرار، والبنية التحتية المتطوّرة، وبيئة الأعمال المواتية، والعوائد الإيجارية المجزية.

وفي المستقبل، ستشهد مشاريع ليف العقارية، ومنها مشروع جزيرة سكنية فاخرة سيتم إطلاقه في الربع الأخير من عام 2025، تركيزًا أكبر على مرافق الصحة والرفاهية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تشتهر بها الشركة، سواء من حيث المواقع المميّزة على الواجهة البحرية أو إطلالات المارينا أو التصميمات الراقية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.livuae.com/

نبذة عن ليف للتطوير العقاري:

تُعد ليف للتطوير العقاري دبي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر، إذ تمتلك سجلًا حافلًا بتسليم أكثر من 35 مشروعًا سكنيًا فاخرًا في مواقع رئيسية بالعديد من المدن العالمية. وتشتهر الشركة بتعاونها مع كبرى العلامات العالمية لضمان تقديم مشاريع راقية تعكس أعلى معايير الجودة والفخامة.

تركّز الشركة على تطوير مجتمعات سكنية ومشاريع فاخرة موجهة للعملاء الباحثين عن أسلوب حياة متميز في قلب المدينة، معززةً بذلك مفهوم المعيشة الراقية. كما تعمل باستمرار على الجمع بين أفضل المواقع المرموقة وأشهر المعماريين والمهندسين وشركات المقاولات العالمية، لتقديم مشاريع ذات تصميم لافت وكفاءة عالية وجودة استثنائية.

تهدف الشركة إلى إعادة تعريف مفهوم المنزل من خلال أسلوب حياة يشبه المنتجعات، مع خطط للتوسع في سوق العقارات الواعد في المنطقة.لمزيد من المعلومات، قم بزيارة:

https://www.livuae.com/

-انتهى-

#بياناتشركات