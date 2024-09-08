القاهرة : أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA – ، واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروعها "بترفلاي" من خلال مِنّكْ، الشركة التابعة لمدينة مصر. تعد مِنّكْ مطور عقاري متخصص في المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة، مما يعزز من تنوع المشروعات والمنتج العقاري الذي تقدمه شركة مدينة مصر لتناسب مختلف الأذواق. يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على محور الأمل داخل مستقبل سيتي، بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه مصري. ويجسد "بترفلاي" التزام مدينة مصر ببناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، إذ يجمع بين التصميم الراقي ومعايير الاستدامة في إطار يعزز جودة الحياة لقاطنيه.

على مساحة 187 فدانًا، يأخذ مشروع بترفلاي مفهوم المجتمعات المتكاملة إلى مستوى جديد، ما يوفر بيئة طبيعية مثالية تحيط بالوحدات السكنية وتتيح للسكان الاستمتاع بحياة مليئة بالهدوء والاسترخاء. يضم المشروع وحدات سكنية فاخرة، بتصميمات عصرية مستوحاة من الطراز المعماري الحديث للبحر الأبيض المتوسط، مع ألوان طبيعية دافئة تعكس التناسق والتناغم مع البيئة المحيطة. تشمل الوحدات فيلات من نوع S Villa بمساحة 238 مترًا مربعًا، وتاون هاوس بمساحة تتراوح بين 245 إلى 256 مترًا مربعًا، وفيلات مستقلة بمساحة تتراوح بين 175إلى 240 مترًا مربعًا، مما يمنح السكان خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم.

يتميز بترفلاي بتصميمه الفريد الذي استُلهم من الفراشات وأجنحتها، حيث تم دمج المناطق السكنية مع المساحات الخضراء والمسطحات المائية في تناغم يضفي على المشروع جاذبية بصرية ووظائف متعددة. تم تصميم هذه المساحات لتوفير الخصوصية للسكان مع ضمان سهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق التجارية التي يضمها المشروع. ومن أبرز معالم المشروع، منطقة تجارية حيوية تمتد على واجهة رئيسية بطول 729 مترًا على محور الأمل، مما يجعلها وجهة مثالية للتسوق وتناول الطعام والاسترخاء. تضم المنطقة التجارية مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم الراقية لتلبية احتياجات السكان والزوار.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: " إن إطلاق مشروع بترفلاي يمثل محطة هامة في خططنا الطموحة للتوسع وتنويع محفظة أراضينا، ويعد المشروع هو الاستثمار الأول للشركة في مستقبل سيتي، إحدى أهم المدن الجديدة الواعدة في مصر." وأضاف: "حرصنا في بترفلاي على المزج بين الفخامة والاستدامة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التزامًا منا ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة."

يمثل بترفلاي نموذجًا للمشاريع العقارية المستدامة، حيث يعتمد على ممارسات مبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق أحدث التقنيات الموفرة للطاقة والمياه، وتطبيق معايير البناء المستدام، مما يهدف إلى خلق مجتمع متوازن. ويتميز المشروع بوجود مساحات خضراء واسعة والمسطحات المائية، ومرافق مثل نادٍ صحي، ومركز مجتمعي، وممرات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، مما يجعله نموذجًا للحياة المتوازنة في أحضان الطبيعة.

يقع المشروع في موقع حيوي على محور الأمل، محاطًا بعدة مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، ما يجعل الوصول إليه سهلًا وسريعًا. كما تم تصميم المشروع ليضمن أعلى معايير الأمن والراحة لسكانه، من خلال مداخل ومخارج مدروسة توفر تجربة معيشية متكاملة وآمنة.

ويأتي إطلاق مشروع بترفلاي بعد الإعلان عن التعاون الاستراتيجي بين مدينة مصر وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات بمحور الأمل داخل مستقبل سيتي، في إطار حرص مدينة مصر على التوسع في مشروعات سكنية تلبي احتياجات عملائها وتعزز من تجربتهم المعيشية وفق أعلى معايير الجودة والرفاهية، وتساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تمتلك مدينة مصر مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

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