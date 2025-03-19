في ظل تزايد الطلب العالمي على التمور خلال شهر رمضان المبارك وبينما يجتمع ملايين المسلمين حول العالم على موائد الإفطار الرمضانية، تؤدي السعودية للشحن دورا حيويا في إيصال التمور إلى موائدهم على مدار العام، عبر ربط مزارع وواحات النخيل السعودية بالعالم وبضمان وصول منتجاتها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وتُعد المملكة العربية السعودية الأولى في انتاج التمور في العالم، بقدرة سنوية تتجاوز 1.6 مليون طن، والتي تُعرف أصنافها بجودتها العالية ومكانتها التراثية، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السعودية كرمز للكرم وحسن الضيافة.

في حين تسخر الخطوط السعودية للشحن شبكتها العالمية الواسعة لنقلها إلى أكثر من 45 وجهة دولية، بما يضمن وصول هذه التمور إلى الأسواق العالمية بسرعة وعناية فائقة وفق أعلى معايير الجودة.

وشهدت صادرات التمور عبر شبكة الخطوط السعودية للشحن نموًا بنسبة 64% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، والتي بلغ إجمالي وزنها قرابة 1,5 مليون كيلو جرام، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج المتميز، والذي يأتي من مختلف مناطق ومدن المملكة، ومنها الأحساء، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة، المتخصصة بإنتاج أنواع فاخرة من التمور.

كما تسهم التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة لدى السعودية للشحن في دعم المصدرين السعوديين وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق الدولية بكفاءة عالية، إذ تعتمد الشركة على أحدث تقنيات سلسلة التبريد المتخصصة والتي تضمن الحفاظ على جودة التمور طوال رحلتها من المزارع إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من شبكتها الواسعة التي تشمل أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية لتحقيق أوقات عبور سريعة مما يعزز تنافسية التمور السعودية في الأسواق العالمية.

وتعمل السعودية للشحن على مواكبة المبادرات الوطنية لدعم الاستدامة بالتكامل مع خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة وأهداف المركز الوطني للنخيل والتمور، بجانب مبادرات دعم زراعة وتحسين إنتاجية النخيل في المملكة من خلال أكثر من 37 مليون نخلة موزعة على جميع مناطقها؛ لتعزيز قدرة المملكة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في نمو القطاع والمجتمعات الزراعية.

ومع استمرار نمو الطلب العالمي على التمور، تواصل السعودية للشحن تعزيز استثماراتها في الخدمات اللوجستية الذكية وحلول النقل الفعالة لدعم المصدرين السعوديين وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وفي ظل المساعي الطموحة لتعزيز مكانة المنتجات السعودية عالميًا إذ تمثل التمور نموذجًا ناجحًا لقطاع زراعي متطور يقود الاقتصاد السعودي نحو التنوع والاستدامة.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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