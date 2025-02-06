أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال عام 2024، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفاع صافي أرباحه إلى 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 64%، مما يعكس الأداء القوي والمستدام للبنك في السوق المصري، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.

وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 7.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 54%، وزيادة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 52.77%، ليبلغ 11.1 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 7.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 51.48% خلال العام الماضي، ليبلغ 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل 24.05% خلال العام الماضي، ليسجل 158.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 128.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وقفزت محفظة ودائع العملاء بنسبة 24.87% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 128.2 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ 102.7 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وتوزعت الودائع بين 46.1 مليار جنيه كودائع أفراد، و82.1 مليار جنيه كودائع مؤسسات، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك والتي تتوافق مع تطلعات المودعين.

وتوسع البنك في منح التمويلات للعملاء خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بنحو 39.95%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منُذ دخوله السوق المصري، ليصل حجم المحفظة إلى 84.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 60.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي؛ الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.

وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن تلك النتائج التي حققها البنك خلال 2024 تعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية الجديدة والمعتمدة في المقام الأول على دراسة احتياجات السوق والعملاء وطرح منتجات مختلفة ومتميزة تلبي تلك الاحتياجات وتثمر القطاع المصرفي بتجارب عالمية جديدة.

وأضاف أن البنك سيواصل خطته التوسعية لتعزيز تواجده في السوق المصري من خلال تقديم خدمات تكنولوجية توفر الدعم اللازم سواء للأفراد أو الشركات وتلبي تطلعات السوق للمعاملات المصرفية الإلكترونية سواء محلياً أو عالمياً.

"وأكد الشافعي أن فريق العمل بالبنك هو القوة التي يرتكزعليها في تحقيق خططه المختلفة، ويعد هذا الفريق المميز هو السبب الرئيسي في تحقيق الأرباح القياسية والنتائج الإيجابية التي حققها البنك على مدار الفترة الماضية."

يجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.

ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 67 فرعًا بنهاية 2024، كما يمتلك نحو 339 ماكينة صراف آلى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملائه في مختلف المواقع.

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