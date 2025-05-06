الرقم القياسي السابق في دبي تم تسجيله من خلال بيع فيلا بمبلغ 47.6 مليون دولار في جزيرة "جميرا باي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حطمت شركة الوساطة العقارية "يونيون سكوير هاوس" (USH) ومقرها دبي الأرقام القياسية في المعاملات العقارية الفاخرة، إذ نجحت في التوسط لبيع شقتين فاخرتين في مشروع "جميرا ريزيدنسز أسورا باي" التابع مراس والواقع في منطقة "لا مير" المرموقة في دبي، مقابل 63.7 مليون دولار (234 مليون درهم إماراتي) وذلك لصالح مشتر واحد.

الوحدة الأولى عبارة عن شقة مؤلفة من 6 غرف نوم بمساحة 18,182 قدم مربع، تم بيعها بحوالي 164 مليون درهم إماراتي، بينما الوحدة الثانية هي شقة تضم 4 غرف نوم بمساحة 7,728 قدم مربع، تم بيعها بمبلغ 69.5 مليون درهم إماراتي. "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي" يقدم 29 شقة حصرية تديرها "جميرا"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة وعضو في دبي القابضة.

وصرح المسؤول عن عملية البيع مانوج خاتواني، مدير مبيعات في "يونيون سكوير هاوس": "هذا المشروع لا مثيل له على الإطلاق، حيث يرتقي بمفهوم الفخامة والتفرد ويتمتع بمواصفات أفضل من أي شيء شهدته دبي من قبل. المناظر لا مثيل لها، فضلاً عن الإطلالات الخلابة على بحر العرب وبرج خليفة، مما يضع معيار جديد للرفاهية في دبي".

وتسلط هذه الصفقة القياسية الضوء على استمرار ريادة شركة الوساطة العقارية "يونيون سكوير هاوس" وهيمنتها في فئة العقارات الراقية، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين ومشتري المنازل في دبي.

من جانبه، قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "يونيون سكوير هاوس": "نعتز بتسهيل هذه الصفقة القياسية لصالح "مراس" في "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي". هذه الصفقة لا تبرز فخامة وجودة العقارات في دبي فحسب، بل تُظهر أيضاً الطلب الكبير على تجارب الحياة الاستثنائية في أكثر المواقع طلباً في المدينة. التزامنا بالتميز لا يزال ثابتاً، ونواصل تقدمنا في مجال المعاملات العقارية الراقية في دبي."

وأضاف:"كما نود أن نعرب عن شكرنا لدبي القابضة على التزامها المستمر في توفير مشاريع من الطراز العالمي، تضع من خلالها معايير جديدة للتميز. إن تفانيهم في الجودة والابتكار يلعب دوراً محورياً في تمكين مثل هذه الصفقات المميزة."

يوفر "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي" أسلوب حياة لا مثيل له من خلال مجموعة من الشقق الرائعة وبنتهاوس مذهل، حيث يتراوح حجم الوحدات السكنية من أربع إلى سبع غرف نوم. تعد كل وحدة سكنية تحفة فنية تم تصميمها بعناية فائقة مع وسائل راحة استثنائية ومساحات مشتركة تخلق ملاذاً يجمع بين الفخامة والرقي المطلق. تم تصميم هذا المشروع خصيصاً للباحثين عن التفرد، حيث يعيد "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي" تعريف مفهوم الضيافة بأسلوب مبتكر، مما يوفر تجربة سكنية غير مسبوقة.

يقدم "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي" منظوراً جديداً للعقارات الفاخرة، حيث يرتقي بالهندسة المعمارية والطبيعة لآفاق جديدة. بخلاف الأفق التقليدي للمدينة، يقدم هذا المشروع محيطاً طبيعياً فريداً مع تلالين شامختين، كل منهما يحتضن الجمال الطبيعي للبحر. يعكس المشروع رؤية إبداعية تندمج من خلالها الهندسة المعمارية بسلاسة مع البيئة المحيطة، مما يخلق ملاذًا هادئًا يدعو للاستكشاف والتجديد.

وسبق لشركة "يونيون سكوير هاوس" أن حصلت على جوائز من دبي للعقارات (سبع سنوات متتالية)، ومراس العقارية (2022)، وماجد الفطيم (شريك الأداء رقم 1 لعام 2021)، ودستركت ون ميدان (الوكالة رقم 1 لعام 2021)، ونخيل (الوكالة رقم 2 لعام 2021)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2022)، وداماك العقارية (2021).

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