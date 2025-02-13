محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "حققت "ألفا ظبي القابضة" نجاحات رائدة في عام 2024 من حيث نموها الواسع والتحويلي في مختلف القطاعات والأسواق الحيوية. وقد أظهرت الشركة على مدار العام تفانياً في العمل والتخطيط الاستراتيجي الدقيق والإجراءات الحاسمة ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الملفتة. وكلنا ثقة بأن استثماراتنا في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً سيعود بالقيمة على مساهمينا على المدى البعيد ويدفع الشركة لتحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة."

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يأتي أداؤنا المالي القوي لعام 2024، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات، تتويجاً لما بذلناه من جهد ومثابرة على مدى سنوات وما تحلينا به من عزيمة وإقدام في أعمالنا. وهو نجاح يدفعنا للمضي قدماً ويعزز مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات."

نمو إيرادات المجموعة إلى 63.4 مليار درهم إماراتي، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 40% على أساس سنوي، مما يظهر النمو المتواصل والمتميز للشركة.

تسجيل صافي أرباح المجموعة بقيمة 13.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 13.3 مليار درهم، مما يظهر الاستمرار في تنفيذ استراتيجية المجموعة عبر مختلف القطاعات الرئيسية والالتزام الراسخ بتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

بلغ صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة 10 مليار درهم، بارتفاع قدره 82% عن الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجل مبلغ 5.5 مليار درهم، مما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ الاستراتيجية والنمو عبر مختلف القطاعات الرئيسية.

تشمل المساهمات الرئيسية في الإيرادات، مساهمة القطاع الصناعي بقيمة 26.3 مليار درهم، وقطاع العقارات بقيمة 18.1 مليار درهم، وقطاع البناء بقيمة 11.8 مليار درهم، وقطاع الخدمات وغيرها بقيمة 7.2 مليار درهم.

مليار درهم، وقطاع العقارات بقيمة مليار درهم، وقطاع البناء بقيمة مليار درهم، وقطاع الخدمات وغيرها بقيمة مليار درهم. تواصل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها المجموعة تؤتي ثمارها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «AlphaDhabi»، عن تحقيق أعلى إيرادات سنوية لها حتى تاريخه ، إذ بلغت 63.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ويظهر هذا الارتفاع في الإيرادات النمو المتواصل الذي حققته "ألفا ظبي" منذ الاكتتاب العام الأولي الذي طرحته الشركة في عام 2021، إلى جانب الاستثمارات ذات القيمة الاستراتيجية في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً. فيما سجل صافي الأرباح ما قيمته 13.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت حيث سجل 13.3 مليار درهم، مما يعكس التقدم الحاصل في تنفيذ الاستراتيجية والنمو عبر القطاعات والأعمال الرئيسية والالتزام الراسخ بتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

أما الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية فقد بلغت 10 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 82% عما كانت عليه سابقاً إذ سجلت 5.5 مليار درهم. وتظهر هذه النتائج المالية القوية التزام الشركة بتحقيق فوائد وقيمة مضافة للمساهمين. ويستثنى من الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية التعديلات لمرة واحدة الناتجة عن التغييرات في قيمة الاستثمارات أو طريقة المحاسبة المتبعة في إحدى شركاتها التابعة.

هذا ويعتبر النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال الرئيسية نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات المجدية التي نفذتها المجموعة والتي لا تزال تؤتي ثمارها. وتأتي هذه الإيرادات التي حققتها المجموعة من المساهمات الرئيسية لمختلف قطاعات الأعمال، منها مساهمة القطاع الصناعي بقيمة 26.3 مليار درهم، والعقاري بقيمة 18.1 مليار درهم، والبناء بقيمة 11.8 درهم، والخدمات وغيرها بقيمة 7.2 مليار درهم.

وعززت "ألفا ظبي" ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 177.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 28.8 مليار درهم ، وإجمالي حقوق الملكية 92.3 مليار درهم للعام المنتهي في ديسمبر 2024، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.

وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة "ألفا ظبي" على أول توزيع للأرباح على المساهمين بقيمة بلغت 2 مليار درهم إماراتي، وسيحصل المساهمون بموجبه على أرباح بقيمة 2 فلس للسهم الواحد.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "حققت "ألفا ظبي القابضة" نجاحات رائدة في عام 2024 من حيث نموها الواسع والتحويلي في مختلف القطاعات والأسواق الحيوية. وقد أظهرت الشركة على مدار العام تفانياً في العمل والتخطيط الاستراتيجي الدقيق والإجراءات الحاسمة ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الملفتة. وكلنا ثقة بأن استثماراتنا في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً سيعود بالقيمة على مساهمينا على المدى البعيد ويدفع الشركة لتحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة."

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يأتي أداؤنا المالي القوي لعام 2024، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات، تتويجاً لما بذلناه من جهد ومثابرة على مدى سنوات وما تحلينا به من عزيمة وإقدام في أعمالنا. وهو نجاح يدفعنا للمضي قدماً ويعزز مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات."

ولا تزال محفظة "ألفا ظبي" المتنوعة تمثل أحد أهم المحركات لنموها المستمر، إذ سجلت جميع القطاعات نتائج كبيرة ساهمت بتحقيق هذا الأداء القوي. وشهدت "ألفا ظبي" في عام 2024 تحركاً نشطاً عبر شركاتها التابعة في مختلف القطاعات ذات الأولوية. ففي قطاع الطاقة، ساهم "إينيرسول"، مشروع "ألفا ظبي" المشترك مع شركة أدنوك للحفر، بإبرام أربع صفقات استحواذ رئيسية. وفي قطاع الضيافة، حققت شركة "أدمو لايفستايل القابضة" والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدة إنجازات رئيسية. وشهد القطاع الصناعي نمواً لافتاً مع طرح شركة "إن إم دي سي إنيرجي" لأول اكتتاب عام أولي لها في عام 2024، كما سجل قطاع البناء نشاطاً بارزاً حيث أعلنت «ألفا ظبي القابضة» عن إتمام صفقة بيع 49% من "ألفا ظبي كونستركشن" لصالح "القابضة".

مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2024

الدار: الأولى في المشاريع العقارية

نفذت شركة "الدار العقارية" ش.م.ع. عدداً من المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك سلسلة من المشاريع المشتركة مع شركة "مبادلة للاستثمار" لامتلاك وإدارة أصول في أبوظبي بقيمة تزيد عن 30 مليار درهم، بالإضافة إلى شراكتها مع مدينة إكسبو دبي لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 1.75 مليار درهم إماراتي. وأعلنت "الدار" أيضاً عن عملية تحويل شاملة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي للارتقاء بأصولها الفندقية وتحويلها إلى عقارات فاخرة على طراز المنتجعات، منها تشغيل فندق القرم الشرقي تحت علامة "والدورف أستوريا" وتشغيل فنادق ياس بلازا تحت علامة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال".

ألفا ظبي القابضة كونستركشن: البناء على أسس صلبة

في عام 2024، نجحت شركة "ألفا ظبي القابضة" في إتمام صفقة بيع بنسبة 49% من "ألفا ظبي القابضة كونستركشن" التابعة لها لصالح شركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وستحتفظ الفا ظبي القابضة بحصة 51% في الشركة، لتواصل التزامها بدعم قطاع البناء في شراكة استراتيجية مع "القابضة" (ADQ). وتجمع الشراكة الجديدة بين الخبرات والقدرات التي تتمتع بها "ألفا ظبي القابضة كونستركشن" و"القابضة" (ADQ)، مما يعزز مكانة الأولى كشركة رائدة في القطاع ومحرك لعجلة النمو في الإمارة.

إن إم دي سي إنيرجي: موثوقية عالية وإمكانات هائلة

بدأ التداول بأسهم "إن إم دي سي إنيرجي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمملوكة بغالبيتها لـ «مجموعة إن إم دي سي» والتابعة لها، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2024، عقب إغلاق الطرح العام الأولي على أسهم الشركة بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة. وتم طرح 1.15 مليار من أسهم "إن إم دي سي إنيرجي"، أي ما يعادل 23% من إجمالي رأس مال الشركة، للمستثمرين المؤهلين بسعر 2.8 درهم إماراتي للسهم الواحد.

إينيرسول «Enersol» : عالم من الفرص

أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة، في أغسطس 2024، أن مشروعهما المشترك "إينيرسول آر إس سي المحدودة" وقع اتفاقية للاستحواذ على 100% من أسهم "إي في القابضة" (EV Holdings) مقابل 165 مليون درهم. وتعد "EV" شركة عالمية لتوفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز.

وأنجزت "إينيرسول" خلال عام 2024 أربع صفقات رئيسية، إذ وافقت على الاستحواذ على حصة 95% في شركة "دييب ويل سيرفسيز" (DWS) مقابل 819 مليون درهم إماراتي تشمل المدفوعات المشمولة بالأداء. ووافقت كذلك على الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة "إن تي إس أميغا" لحلول التصنيع في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى حصة 67% في شركة هندسة النفط الأمريكية "غوردون تكنولجيز".

أدمو لايفستايل القابضة

في عام 2024، أعلنت "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" عن إبرامها صفقات استراتيجية تجمع بين كل من منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات ومنتجع شيفال بلانك في جزر المالديف ومنتجع شيفال بلانك سيشل تحت مظلتها. هذا وأعلنت "أدمو لايفستايل" القابضة عن استحواذها على شركة "سي لا في Ce La Vi" ومشروع مشترك مع شركة "أدمايند" القابضة تحت اسم "ألفامايند"، مما يعزز التزام "ألفا ظبي" ودورها الرائد في قطاع المنتجعات الفاخرة. وتواصل "أدمو لايفستايل" القابضة السعي إلى ترسيخ نجاحاتها الأخيرة من خلال توسيع مجموعة منتجعاتها الفاخرة تحت علامة "ناموس Nammos" لتضم أماكن جديدة مثل منتجعها في مدينة لندن والمقرر افتتاحه خلال عام 2025.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

أبرمت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق صفقة استراتيجية تجمع بين أربع من الشركات الفندقية التابعة لشركة "ألفا ظبي" ضمن محفظة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. ورفعت "ألفا ظبي" حصتها في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 73.73%، بعد بعد بيع أصول من ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م، و"موربان إينيرجي ليمتد" إلى المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل الأسهم. وبموجب هذه الصفقة، تضيف الشركة الوطنية للسياحة والفنادق (وألفا ظبي) إلى محفظتها المتنامية كل من منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات ومنتجع الوثبة لاكشري كوليكشن، وكلاهما من المنتجعات الفاخرة في أبوظبي، بالإضافة إلى منتجع شيفال بلانك فائق الفخامة في جزر المالديف ومنتجع شيفال بلانك سيشل الذي تم افتتاحه مؤخراً.

2025: مواصلة العمل والإنجاز

تمهد النجاحات الكبيرة التي حققتها "ألفا ظبي" القابضة في عام 2024 الطريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة في 2025. إذ ستواصل الشركة سعيها لتحقيق المزيد من النمو على مختلف الأصعدة للحفاظ على هذا الرصيد من التميز واستكشاف المزيد من الفرص في مختلف القطاعات ذات التطلعات المستقبلية والنمو المرتفع.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وفيسبوك، وإنستاغرام، ولينكدإن.

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