مسقط،: في إطار التزامه ببناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام للأعمال، وقّع صحار الدولي اتفاقية تمويل مع مجموعة ليفا، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التأمين في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ قيمة التسهيلات التمويلية 63 مليون ريال عُماني، ما يعكس الدور المتنامي الذي يضطلع به صحار الدولي كشريك مالي موثوق للشركات الإقليمية الساعية إلى هيكلة رؤوس أموالها بكفاءة، والتوسع بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مكتب صحار الدولي في مبنى السيف بشاطئ القرم، بحضور كل من الفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، والسيد مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليفا.

وحول هذه الشراكة، صرّح الفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "في صحار الدولي، ندرك أهمية بناء شراكات استراتيجية تتجاوز حدود التمويل، حيث تشكل اتفاقيتنا مع مجموعة ليفا دليلاً واضحًا على التزامنا بدعم المؤسسات من خلال توفير حلول مالية مصممة خصيصًا لتعزيز النمو المستدام وتمكن شركائنا من تحقيق مزيد من النمو والتطور. ولا تقتصر هذه التسهيلات على تعزيز المرونة المالية للمجموعة فحسب، بل تجسد أيضًا التزامنا المشترك تجاه التوسع الإقليمي، والابتكار، وتوفير قيمة مضافة مستدامة، عليه نفخر بشراكتنا مع مجموعة ليفا نحو التوسع والتنوع وتحقيق الريادة."

وتأتي هذه التسهيلات كخطوة استراتيجية تهدف إلى دمج الالتزامات التمويلية السابقة للمجموعة ضمن هيكل موحّد، ما يسهم في خفض تكاليف التمويل، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وزيادة مرونة توزيع رأس المال عبر مختلف وحدات الأعمال. كما توفر الاتفاقية إطارًا ماليًا يدعم استراتيجية النمو المستدامة للمجموعة، خاصةً في ظل توسعها في أسواق إقليمية رئيسية.

من جانبه، علّق الفاضل مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليفا، قائلاً: "تتجاوز هذه الاتفاقية كونها عملية إعادة تمويل، فهي تمثل خطوة استباقية نحو تعزيز كفاءة رأس المال والاستعداد لمتطلبات المستقبل. لقد برز صحار الدولي كشريك استراتيجي يتمتع بفهم عميق لواقع عملياتنا، ويتشارك معنا الطموحات ذاتها في مجالات التكامل الإقليمي، والابتكار الرقمي، والنمو المرتكز على تجربة الزبائن."

وتعزز هذه الشراكة من حضور صحار الدولي المتنامي على المستوى الإقليمي، كما تتماشى مع تطلعاته لدعم الزبائن الذين يتوسعون في أسواق النمو العالية مثل المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المؤسستان تطلعات استراتيجية طموحة. ويمهّد هذا التعاون الطريق نحو تعاون أوسع يشمل تقديم حلول مصرفية متقدمة ومصمّمة خصيصًا لدعم احتياجات مجموعة ليفا في الأسواق الإقليمية. ومن خلال هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية، يؤكد صحار الدولي مجددًا مكانته كشريك مفضل للمؤسسات التي تتطلع نحو فرص نمو نوعية، معززًا بذلك دوره في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي على مستوى المنطقة."

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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