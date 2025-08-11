القاهرة: أعلنت شركة بلتون القابضة (BTFH.CA)، عن نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي 2025، حيث نجحت الشركة في تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه، بنمو سنوي 115%. كما حققت الشركة صافي ربح 1.3 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 60%، بينما ارتفع إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة إلى 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109%.

أبرز النتائج المالية،

بلتون القابضة – إجمالي الإيرادات التشغيلية المجمعة: إيرادات تشغيلية مجمعة بلغت 6.3 مليار جنيه، بنمو سنوي 115%.

بلتون القابضة – صافي الربح: تخطى 1.3 مليار جنيه، بنمو سنوي 60%.

إجمالي المحفظة الائتمانية للمجموعة: بلغ إجمالي المحفظة 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109% مدفوعًا بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة للمنصة التمويل غير المصرفي وارتفاع محفظة الإقراض بالهامش بنشاط الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي بلغ 319%.

منصة بنك الاستثمار: حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 137%، وذلك بفضل زيادة الخدمات الاستشارية المقدمة والتوسع بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية. ترويج وتغطية الاكتتاب: حقق النشاط إيرادات بقيمة 582 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي 597%. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة سواء صفقات رأس المال أو أسواق الدين والخدمات الاستشارية المتنوعة. الوساطة في الأوراق المالية: سجلت إيرادات بقيمة 474 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%. ويأتي ذلك بفضل ارتفاع العمولات والتوسع بقاعدة العملاء. إدارة صناديق الاستثمار: استمرت في ترسيخ مكانتها كأكبر مدير مستقل للأصول في السوق المصري، بإجمالي أصول مدارة بقيمة 27.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

منصة الخدمات المالية غير المصرفية: حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع سنوي 111%. ويعكس الأداء المتميز للمنصة نمو الأنشطة بكافة الشركات التابعة. التأجير التمويلي والتخصيم: حققت الشركة إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 107%. وحققت محفظة التمويل نمو سنوي بنسبة 78% لتبلغ 14.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام. التمويل العقاري: حققت الشركة إيرادات بقيمة 955 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 106%. واختتمت الشركة النصف الأول من العام بمحفظة تمويلية بلغت 7.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 121%. تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: سجلت الشركة إيرادات بقيمة 212 مليون جنيه، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، علماً بأن الشركة أطلقت نشاطها في الربع الثالث من العام الماضي. كاش للتمويل متناهي الصغر: حققت إيرادات بقيمة 400 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 181%. كما سجلت المحفظة التمويلية نموًا سنويًا بنسبة 227% لتسجل 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام. رأس مال المخاطر: نجحت الشركة في تنفيذ ست صفقات متنوعة في النصف الأول من العام، لتستمر في أدائها المتميز الذي نتج عنه نمو القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها بنسبة 220% منذ بداية نشاط الشركة.



وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام تعكس تفاني وكفاءة فريق العمل وقدرتهم على تنفيذ استراتيجية النمو المتبعة على مستوى المجموعة، مما ساهم في مضاعفة الإيرادات التشغيلية وارتفاع ملحوظ في صافي الربح خلال النصف الأول. ويأتي هذا الأداء المتميز بفضل التكامل بين منصتي بنك الاستثمار والخدمات المالية الغير مصرفية، وقوة المركز المالي للمجموعة والتوجه الاستراتيجي المرتكز على التوسع الجغرافي وتنويع باقة الخدمات الرقمية. وأكدت خورشيد على مواصلة استراتيجية التوسع مع العمل بالتوازي على تسريع وتيرة النمو وتحقيق القيمة المستدامة لمساهمي الشركة.

عن بلتون القابضة

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، حيث تحظى بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تتبنى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة مستفيدة من فريقها الاحترافي الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرات العالمية والمعرفة، والقدرة على تقديم حلول ابتكارية عالية القيمة التي تساهم في خلق المزيد من الفرص للعملاء، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

