في إطار التزامها بتقديم حلول تنقل متكاملة وتعزيز خدمات تأجير السيارات متكامل الخدمات للشركات الكبرى في السوق المصري، أعلنت شركة جي بي لتأجير السيارات، إحدى شركات مجموعة GB Capital والرائدة في مجال إدارة وتأجير الأساطيل، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركة كوكاكولا هيلينك مصر من خلال تجديد العقد القائم بين الجانبين حتى عام 2030، وتوريد 626 سيارة ركوب جديدة، من بينها 50 أتوبيسًا، بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون جنيه مصري.

يأتي هذا التوسع في إطار تقديم خدمة تأجير السيارات متكاملة الخدمات لأسطول شركة كوكاكولا هيلينك مصر، الذي يُعد من أكبر أساطيل التوزيع في مصر، بما يعكس ثقة كوكاكولا هيلينك مصر المستمرة في كفاءة وجودة خدمات جي بي لتأجير السيارات.

بموجب هذا التجديد، يرتفع إجمالي الأسطول الذي وفرته جي بي لتأجير السيارات لشركة كوكاكولا هيلينك مصر منذ انطلاق التعاون في عام 2020 إلى 1,326 مركبة، تشمل مجموعة متنوعة من السيارات التي تخدم مختلف فئات العمليات التشغيلية، وكذلك احتياجات المديرين التنفيذيين

يتضمن التوسع الجديد توفير 50 أتوبيسًا حديثًا مخصصًا لنقل أكثر من 600 موظف من كوكاكولا هيلينك مصر عبر القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الداخلي للشركة ويدعم راحة وسلامة العاملين.

صرح الأستاد/ هشام حلمي، العضو المنتدب لشركة جي بي لتأجير السيارات: "تُعد شراكتنا مع شركة كوكاكولا هيلينك مصر واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع إدارة الأساطيل في السوق المصري، حيث تجمعنا علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والالتزام بالجودة."

وأضاف: "على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق في توفير أنواع متعددة من السيارات، أثبتت جي بي لتأجير السيارات قدرتها على تأمين وتوريد مختلف فئات المركبات بسرعة وكفاءة عالية لتلبية متطلبات عملائنا. ويُعد تجديد العقد حتى عام 2030 تأكيدًا جديدًا على مستوى الخدمة المتميز والثقة الكبيرة التي توليها كوكاكولا هيلينك مصر لشركتنا."

ومن جانبه، أعرب المهندس سامر الحملاوي، رئيس قطاع سلاسل الإمداد بشركة كوكاكولا هيلينك مصر عن تقديره للتعاون المستمر مع جي بي لتأجير السيارات، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة طويلة الأمد.

وأوضح: "منذ انطلاق شراكتنا مع جي بي لتأجير السيارات في عام 2020، أثبتت الشركة التزامها بتقديم حلول تنقل متكاملة وموثوقة تدعم عمليات كوكاكولا هيلينك مصر في مختلف المحافظات. ويمثل تجديد التعاون حتى عام 2030 امتدادًا طبيعيًا لهذه العلاقة الاستراتيجية التي ترتكز على الكفاءة والاحترافية والاستجابة السريعة لاحتياجاتنا التشغيلية.”

تواصل جي بي لتأجير السيارات تعزيز مكانتها كشريك موثوق لكبرى الشركات في مصر، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة تدعم الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام لعملائها.

-انتهى-

#بياناتشركات