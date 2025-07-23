الشيخ محمد بن حمد: الخدمات اللوجستية ركيزة لتنويع الاقتصاد

الشيخ عبد الله بن فهد : تركيز على الابتكار والتميز التشغيلي

ماثيو كيرنز : دمج الاستدامة في جميع أنشطتنا وعملياتنا

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للنصف الأول (الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025)، حيث سجّلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 712.69 مليون ريال قطري وبلغ صافي الأرباح 62.46 مليون ريال قطري، في حين سجل العائد على السهم 0.100 ريال قطري في نفس الفترة.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: تلعب الخدمات اللوجستية دوراً كبيراً في تسهيل حركة البضائع والخدمات، وتعزيز التجارة المحلية والدولية علاوة على كونها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث تتمتع دولة قطر بجميع المقومات التي تؤهلها أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وفي هذا الإطار فإن "جي دبليو سي" تفخر بدعمها لنمو قطاع الخدمات اللوجستية حيث تحتل مركزًا رائدًا في سوق الخدمات اللوجستية القطري، من خلال حزمة من الخدمات المتكاملة للتخزين والتوزيع وحلول إدارة السجلات والمحطات اللوجستية والشحن والحلول اللوجستية للأعمال الفنية والنقل والشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي.

وأشار سعادته إلى تزايد وتيرة دعم "جي دبليو سي" للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منطقة الوكير اللوجستية التي تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع والتي توفر بنية تحتية مثالية ومنصة للتوسع والنمو ، فضلاً عن جاهزية تامة لاقتناص الفرص المتعلقة بتوسعة حقل الشمال ، وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم، ومن المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى في الإنتاج في منتصف العام المقبل، حيث قامت "جي دبليو سي" في فبراير الماضي بإطلاق مركز لوجستي متطور في مدينة راس لفان الصناعية، لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاع الطاقة في قطر، وهو ما يتكامل مع نشاط شركة «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» (جي دبليو سي إنيرجي) التابعة والمملوكة بالكامل لـ"جي دبليو سي".

ومن جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على قاعدة مالية صلبة واستثمارات متنوعة قطاعياً وجغرافياً ، بهدف التكيف مع تقلبات البيئة التشغيلية وتنويع مصادر الدخل وترسيخ مكانة الشركة الريادية بقطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي ، وذلك بالتزامن مع تطوير شامل للخدمات وتركيز على اقتناص الفرص الاستثمارية مدروسة المخاطر والعوائد وتعزيز قدراتها التنافسية، مع إدارة حكيمة للمخاطر تضمن الحفاظ على استدامة الأرباح.

وأضاف سعادته قائلاً: تواصل شركاتنا التابعة توسعاتها الإقليمية، وعقد الشراكات الاستراتيجية بمجموعة من الأسواق التي توفر فرصاً للنمو كما أن هناك توسعاً مماثلاً على مستوى القطاعات الجديدة بالتزامن مع التوسع في الأسواق الجديدة، حيث قامت "جي دبليو سي" بإبرام اتفاقية خدمات استراتيجية مع «هواوي» لتقديم خدمات التوصيل الخاصة بمتجر «هواوي» في جميع أنحاء قطر وضمان تقديم تجربة عملاء استثنائية وهو ما يمثل توسعاً في قطاع التجارة الالكترونية، ويتواكب مع استراتيجية تقديم حلول لوجستية مبتكرة.

ومن جهته أكد السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي» أن المركز الريادي للشركة بقطاع الخدمات اللوجستية أدى إلى قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية كابيتال إنتليجنس بمنحها لأول مرة تصنيفين ائتمانيين طويلي وقصيري الأجل على المستوى الوطني في قطر، الأول بدرجة «qaA-» والثاني بدرجة «qaA2»، على التوالي مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وهو ما يمثل شهادة دولية على نجاح نموذج أعمالها رغم التحديات.

ولفت إلى أن هناك تركيز كبير على تعزيز الابتكار في حلول الخدمات اللوجستية ، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات الاستدامة ودمجها في جميع الأنشطة والعمليات ، حيث قامت "جي دبليو سي" مؤخراً بالتعاون مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير محطات طاقة شمسية في ثلاثة مراكز لوجستية استراتيجية في المنطقة وهي : القرية اللوجستية قطر، ومنطقة بوصلبة للتخزين، ومنطقة الوكير اللوجستية ، وهو ما يمثل أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

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