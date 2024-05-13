- ستسهم ترسية هذا العقد في ترسيخ مكانة أدنوك للحفر في طليعة مقدمي خدمات الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة ويفتح لها أبواب التوسع في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية

- أنشأت أدنوك للحفر شركة "Turnwell" لتنفيذ بنود العقد، كما وقعت اتفاقًا مبدئياً لعقد شراكة مستقبلية مع شركتي "Schlumberger Middle East SA" و " Patterson-UTI " الرائدتين في المجال.

- سيسهم المشروع الاستراتيجي المشترك" Enersol" من خلال توفير تقنيات مبتكرة متطورة لدعم عمليات تصميم الحفر الذكي المتقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإكمال، وحلول الإنتاج.

- تعتبر ترسية العقد خطوة هامة في مسيرة التنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي، كما أنها تؤكد على دور الامارات البارز في تلبية الطلب العالمي المتزايد للحصول على الطاقة بأسعار معقولة وبسهولة.

- ستوظف أدنوك للحفر برامج وتطبيقات شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا، لتوفير خدمات موثوقة في مجال الطاقة.

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – 13 أبريل، 2024: أعلنت شركة أدنوك للحفر ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCDRILL والرقم 007301012 AEA ) أن شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) قد أرست على أدنوك للحفر عقداً قيمته 6.24 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية. وبموجب هذا العقد تتولى "Turnwell" مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئراُ للطاقة غير التقليدية والغاز.

أنشأت "أدنوك للحفر" شركة "Turnwell"، لتنفيذ متطلبات العقد ولاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة، كما أبرمت اتفاقاً مبدئياً للدخول في شراكة استراتيجية مع شركتي "Schlumberger Middle East SA " و " Patterson-UTI” العالمية القابضة تسري بنودها بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة. علماً بأن الشركة الجديدة " Turnwell" أُسست في المقام الأول للاضطلاع بمهام الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

بهذه المناسبة قال السيد عبد المنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والانتاج في أدنوك، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة أدنوك للحفر: "تماشياً مع توجيهات القيادة، تعمل ’أدنوك‘ على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، وذلك بالتزامن مع المساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة. ويأتي إرساء هذا العقد ضمن جهود الشركة الهادفة إلى تسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة".

وأضاف : "تمتلك ’أدنوك للحفر‘ قدرات وإمكانات متميزة تُمكّنها من استكشاف وتطوير هذه الموارد بشكلٍ مسؤول، حيث ستتمكن من خلال بناء الشراكات، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة الغنية في أبوظبي بما يسهم في تعزيز القيمة لدولة الامارات".بهذه المناسبة أشار عبد الرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إلى أن مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي تعتبر ضمن الأضخم عالمياً، منوهاً إلى أن ترسية عقد لحفر 144 بئراً لاستكشاف تلك المصادر ما هي إلا بداية لما يراه فرصه لإحداث تحولاً نوعياً في عمليات الشركة معللاً بأن مصادر الطاقة غير التقليدية هائلة في الامارات وتتطلب حفر من آلاف الآبار ، "ونحن في أتم الجاهزية لإنجاز تلك المهمة" أضاف مؤكداً.

كما قال "أن العقد يعتبر إيذاناً لمرحلة ستشهد توسعاً كبيراً في عمليات الشركة، ما يتطلب توسعاً في قدراتها المتخصصة، لذلك انشأنا شركة جديدة باسم "Turnwell" لتلبية تلك المتطلبات" وأضاف " وقعنا اتفاقاً مبدئياً مع شركتي " SLB" و Patterson-UTI”" للدخول في شراكة مستقبلية لدعم عملياتنا بأحدث التقنيات والخدمات المتخصصة والابتكارات في مجال الحفر للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية". علماُ بأن تلك الشراكة تصبح سارية بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

ستوظف أدنوك للحفر، كونها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والمنطقة في مجال تطوير عمليات الحفر لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية، أحدث الابتكارات في مجالات تصميم الحفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهندسة انهاء وتسليم الآبار وحلول الإنتاج للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية، وفي تأمين احتياجات الامارات من مصادر الطاقة غير التقليدية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال المشروع المشترك الذي تعاقدت فيه الشركة مؤخراً مع Alpha Dhabi و Enersol بهدف تطوير أنظمة أدنوك للحفر التقنية من خلال توظيف الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة والاستحواذ عليها.

معتبراً أن الخطوة تمثل أحدث مساعي أدنوك للحفر لتأمين احتياجات دولة الامارات المستقبلية من الطاقة، كما أنها تؤكد على طموحات الدولة للتوسع في مجال الغاز. وفي ذات السياق، فإن ترسية العقد على الشركة، علاوة على أنه يوفر مصدراً قوياً للإيرادات للشركة، فإنه يعزز ريادتها في السوق الإقليمية.

يتطلب العمل في المرحلة الأولي لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفارات برية تقريباً، تمتلك أدنوك للحفر منها بالفعل خمس حفارات ضمن اسطولها منذ 31 ديسمبر 2023. علماً بأنه من المتوقع أن تبدأ تدفقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من هذا العام. إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.

تشير عبارة " مصادر الطاقة غير التقليدية" إلى مصادر النفط والغاز المحصورة في مكامن تحت الأرض يتطلب استخراجها استخدام تقنيات وعمليات متطورة، علماً بأن احتياطات أبوظبي من تلك المصادر تبلغ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعب من الغاز. ما يؤكد على فرص انتاج واعدة في مجال الطاقة غير التقليدية تُقارن بإنتاج دول تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة غير التقليدية مثل الولايات المتحدة.

SLB (NYSE: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية تتبنى أحدث الابتكارات لتسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة كما أنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال استكشاف موارد النفط والغير غير التقليدية في الشرق الأوسط وحول العالم.

"PATTERSON-UTI " هي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات حقول النفط في أمريكا الشمالية، وهي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عمليات استكشاف وإنتاج الطاقة غير التقليدية في الولايات المتحدة. تضم الشركة مجموعة رائعة من المواهب وتقتني أحدث المعدات والتقنيات.

أدنوك للحفر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(ADNOCDRILL والرقم 007301012 AEA)، وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط تمتلك أسطول حفارات متعددة المهام من بين الأكبر في العالم. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك التي تواصل المضي قُدما نحو تحقيق أهدافها برفع سعتها الإنتاجية وتمكين دولة الامارات العربية المتحدة من الاكتفاء الذاتي من الغاز. وتشكل أيضاً شركة أدنوك للحفر منذ عام 2018 أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الابار وتسليمها من البداية الى النهاية وتقدم خدمات تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها.





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