المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي.

وافق المساهمون خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الموقف الاستراتيجي للمجموعة في القطاع المالي، حيث أسفر اجتماع الجمعية العامة العادية عن تأييد المساهمين لتوصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي لكل سهم.

كما صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 9 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المجلس الذي يبرز أنشطة المجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وشملت الموافقات الإضافية أيضاً تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على قرارات هامة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرح السيد عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قويًا، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، مما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية."

ومن جهته، علق السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام."

وأضاف: "إن الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواضل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إف إتش المالية تمتلك اليوم أصولًا بقيمة 22 مليار دولار أمريكي تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

-انتهى-

#بياناتشركات