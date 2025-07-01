رياض، المملكة العربية السعودية – تفخر بي دبليو سي الشرق الأوسط بالإعلان عن انضمام 62 شريكاً جديداً إلى مجموعة شركائها في المنطقة، في خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواهب المنطقة وكوادرها وتعزيز مهارات القيادة في جميع أنحائها.

وفي معرض تعليقه على الخبر، صرح هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "يعكس شركاؤنا الجدد أهمية المواهب وتنوعها في منطقتنا بما يمتلكه كل منهم من رؤية فريدة ومهارات قيادية متميزة أثبتت قدرتها على مساعدة عملائنا في تحقيق النمو والتطور بكل ثقة. ويسرني أن أرحب بهم بين صفوف شركائنا، بينما نواصل الاستثمار في موظفينا وتوسيع نطاق تأثيرنا والوفاء بالتزامنا تجاه المنطقة".

وفي هذا الإطار، قامت الشركة بضم شركاء جدد في مختلف أقسامها من أجل توسيع وتنويع قاعدة الخبرات والمهارات القيادية المتميزة التي تمتلكها الشركة. وتأكيداً على استمرار بي دبليو سي الشرق الأوسط في تركيزها على ترسيخ مبدأ الشمولية، تشكل النساء 26% من مجموعة شركائنا الجدد، مما يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة مستويات التنوع ونسبة تمثيل المرأة بين صفوف شركائها.

ولا شك أن هذا الإنجاز البارز يسهم في تعزيز طموح الشركة الذي يهدف إلى تعزيز وجودها ونطاق انتشارها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية والقدرات، مع استمرارها في تقديم الدعم لأجندات وبرامج التحول في المنطقة.

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

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