أيمن بن خليفة: نعمل على مضاعفة وتيرة التنفيذ لتحقيق أكبر خطة تسليمات حاسمة، مع تسارع ملحوظ في الجدول الزمني لتسليم الوحدات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026.

في إطار التزامها بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير الفنية وضمن الجداول الزمنية المعلنة، أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أعمال مشروع "نيووم أكتوبر"، أحد أكبر مشاريعها متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 62% حتى نهاية شهر يوليو 2025.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نظمتها شركة المطورون العرب القابضة، للفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، لموقع المشروع، للوقوف على آخر المستجدات ميدانيًا، ومتابعة معدلات التسليم والتطورات الجارية، وتعكس هذه الزيارة حرص المطورون العرب القابضة على متابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول، وتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ المشروع وفق الرؤية التي أُعلن عنها منذ تولي الإدارة الجديدة.

ويعد "نيووم أكتوبر" من أكبر المجمعات السكنية في غرب القاهرة، حيث يمتد على مساحة 330 فدانًا، ويضم مزيجًا متكاملًا من الفيلات والوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات التي تجعل منه مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا، تتوافر فيه جميع عناصر الحياة العصرية، بما في ذلك ثلاث مدارس دولية، نادٍ اجتماعي، نادٍ رياضي، مستشفى، مسجد، حمامات سباحة، فضلاً عن نافورة مائية بمساحة 6 آلاف متر مربع، تُعد الأكبر من نوعها داخل مجمع سكني، وتُضيف بعدًا جماليًا وترفيهيًا فريدًا للمقيمين والزوار.

وخلال الزيارة، كشفت شركة المطورون العرب، عن تحقيق تقدم في نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بلغت 62%، بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، ما يعكس ثقة المطورون العرب القابضة في مستقبل السوق العقاري المصري، كما يعكس التزامها بتسريع وتيرة العمل وضخ استثمارات ضخمة لتسليم أكبر عدد ممكن من الوحدات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع مستوى رضا العملاء وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه يشهد مشروع "نيووم أكتوبر" نموًا ملحوظًا في معدلات الإشغال، حيث تم تسليم 542 فيلا و651 شقة، ومن المقرر تسليم 419 وحدة أخرى خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، وتخطط الشركة لاستكمال إنشاءات وتسليم ما يقرب من 440 وحدة خلال الربع الأول من 2026، ما يعكس تحوله إلى مجتمع سكني حيوي يضم عددًا متزايدًا من السكان، مدعومًا بتكامل المرافق والخدمات بما في ذلك مدرستي جلوب الدولية ونوشن الدولية، اللتان ستبدأ الدراسة بهما في سبتمبر 2025، إلى جانب مدرسة ثالثة جاري إنشائها، إضافة إلى منطقة تجارية، جاري التعاقد مع شركة لإدارتها والتشغيل خلال الشهور المقبلة.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن مشروع نيووم أكتوبر يجسد الرؤية الاستراتيجية للشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتميز بالبنية التحتية المتطورة وتكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع يعد الأضخم ضمن محفظة الشركة في غرب القاهرة من حيث الحجم والتنوع، كما يمثل نموذجًا للتوسع الذكي الذي يعكس التزام المطورون العرب القابضة بتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسوق العقاري المصري.

أضاف أن الشركة وضعت المشروع أولوية استثمارية قصوى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة ومضاعفة وتيرة التنفيذ وتسليم جميع الوحدات المتبقية خلال الربع الأول من عام 2026 لتحقيق أكبر خطة تسليمات، ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى رضاء العملاء وتعزيز ثقتهم من جهة، ويدعم في الوقت ذاته نمو الإيرادات التشغيلية من جهة أخرى، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإشغال داخل المشروع، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تنمية باقي مراحل المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني الحديث، بما يواكب توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.

يعكس مشروع "نيووم أكتوبر" توجه شركة المطورون العرب القابضة نحو خلق مجتمعات حديثة ترتكز على التكامل والابتكار في التصميم والتنفيذ، في مواقع استراتيجية تمثل فرصًا واعدة للنمو، ومع تواصل أعمال التنفيذ بوتيرة متسارعة، تضع الشركة نصب أعينها تسليم مراحل متقدمة من المشروع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من العائد الاستثماري ويترجم التزامها بتقديم حلول عمرانية مستدامة تواكب تطلعات العملاء وترسخ موقعها الريادي في قطاع التطوير العقاري المصري.

وبالنسبة لمشاريع القابضة بشكل عام، ومنذ تولي الإدارة الجديدة، نجحت شركة المطورون العرب القابضة في تسليم أكثر من 9,200 وحدة، تتنوع بين وحدات تم تسليمها بالكامل، وأخرى جارٍ استكمال تسليمها، بالإضافة إلى وحدات جاهزة للتسليم. ومن المخطط تسليم 1,172 وحدة إضافية خلال العام الجاري .

نبذة عن الشركة :

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 18 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقية توفر حياة عصرية لا تقارن.

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