تقدّم تشغيلي ومالي ملحوظ يؤكد نجاح استراتيجية المجموعة

الكويت: أعلنت مجموعة أسيكو عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 محققة أرباحاً صافية بلغت 6.2 مليون دينار كويتي، في تحول جذري مقارنة بخسائر صافية قدرها 0.77 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا التحسن نجاح المجموعة المستمر في تعزيز مركزها المالي وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية، تأكيداً لفعالية استراتيجية مجلس الإدارة في دعم النمو المستدام وتحقيق نتائج إيجابية.

تحسن كبير في المركز المالي

نجحت أسيكو في تقليص خسائرها المتراكمة إلى 17.7 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 23.9 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يعكس الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الشركة في إطار خطة التحول الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المجموعة، السيد/ عماد عبدالله العيسى: "تؤكد هذه النتائج على أن استراتيجية الشركة مازالت تؤتي بثمارها من حيث الكفاءة التشغيلية، وتحسين الهيكل المالي، وزيادة الثقة في منتجات وخدمات أسيكو، حيث تواصل المجموعة التوسّع في خدمة مشاريع تنموية وتجارية وسكنية، إذ نفخر بدورنا الريادي في دعم القطاع الصناعي والإنشائي في الكويت ودول الخليج."

وأضاف: "تهدف أسيكو تعظيم حقوق المساهمين والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاعين الصناعي والإنشائي في المنطقة، فيما تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة، حيث نسعى من خلال مبادراتنا التسويقية والمجتمعية إلى دعم رؤية الكويت 2035 وتعزيز التنمية المستدامة، إيماناً منا بأن دورنا يتجاوز النمو التجاري ليشمل تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع."

أداء تشغيلي قوي وتوسّع مستمر

واصلت "أسيكو" تنفيذ مشاريعها التشغيلية بكفاءة عالية، حيث وقّعت عقوداً جديدة لخدمات البناء على المفتاح للمواطنين في مناطق سكنية جديدة. كما عززت تواجدها في المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والقطاعين الصناعي والعقاري.

نحو استدامة النمو وتعظيم القيمة للمساهمين

تواصل "أسيكو" تنفيذ خطتها الاستراتيجية الشاملة، مركّزة على النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في منتجاتها وخدماتها. كما تعمل المجموعة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع حضورها في الأسواق الخليجية، تأكيداً على مكانتها كمجموعة صناعية وإنشائية وطنية ذات تأثير إقليمي.

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