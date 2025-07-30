دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025.

بلغ الدخل التشغيلي للمشرق 6.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد مكانة البنك كواحدة من المؤسسات المالية الأكثر مرونة وتقدمية في المنطقة. ويعكس أداء البنك في هذا النصف قدرة المشرق على تحقيق نمو قوي وواسع النطاق، رغم بيئة انخفاض أسعار الفائدة، مدعوماً بشكل رئيسي بنمو مزدوج الرقم في كل من القروض والدخل من غير الفوائد. وحافظ العائد على حقوق المساهمين على مستويات مرتفعة عند 20%، كما تسلط نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع والبالغة 30% الضوء على استمرار كفاءة البنك حتى في ظل الاستثمار المتسارع في التحول الرقمي، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق الدولية. وتُؤكد هذه النتائج على دقة تنفيذ المشرق لاستراتيجيته، ونموذج إيراداته المتنوع، وتركيزه طويل الأمد على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

الإيرادات

أداء قوي للإيرادات مدعوم بنمو متنوع وانضباط في التسعير ومزيج عمليات تمويل رائدة.

ارتفع الدخل التشغيلي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.2 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو القروض بنسبة 21% على أساس سنوي ومساهمات قوية من الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى غير المعتمدة على الفائدة، ما يُبرز قدرة المشرق على الاستفادة من القيمة عبر الدورات المصرفية وتحقيق نمو عالي الجودة في ظل اعتدال أسعار الفائدة.

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025، حيث أدى النمو المستدام في حجم الأعمال وإعادة التسعير المنضبطة للأصول إلى تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة التراكمي بمقدار 100 نقطة أساس التي تم العمل بها منذ عام 2024. وحافظ هامش صافي الفائدة على قوته عند 3.2%، مدعوماً بالتحسن المستمر في محفظة تمويل المشرق، مع تحسن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 69% وهي من الأعلى في السوق، مقارنةً بـ 62% في العام الماضي .

ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 55%، وزيادة مصادر الإيرادات الأخرى بنسبة 56%. وتحسنت نسبة البيع المتبادل بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 36%، ما يؤكد قوة استراتيجية المشرق القائمة على بناء علاقات متينة مع العملاء وتعميق مستويات العلاقات معهم عبر مختلف الأعمال.

النفقات

استثمار استراتيجي في تعزيز التحول الرقمي، واستقطاب مواهب عالمية، ومنصات العملاء الدولية، يتم بأفضل كفاءة في التكلفة.

ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11.5% على أساس سنوي، ما يعكس الاستثمارات المستهدفة لدعم التوسع الدولي للمشرق، وتطوير بنيته التحتية الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء في جميع الأسواق الرئيسية. ويشمل ذلك أيضاً التطوير المستمر لمنصات الجيل الجديد، والأتمتة، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمليات التوظيف المستهدفة وصقل مهارات الكفاءات عالية التأثير في البنك.

وعلى الرغم من ارتفاع نشاط الاستثمار، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل الأفضل في فئتها عند 30%، ما يؤكد الانضباط التشغيلي للمشرق، وبنيته التحتية التكنولوجية القابلة للتطوير، وقدرته المستدامة على تعزيز الكفاءة أثناء تنفيذ خارطة الطريق للنمو الاستراتيجي.

صافي الأرباح

تحقيق نتائج مالية مرنة بفضل قوة الأعمال الأساسية والتوسع العالمي وكفاءة رأس المال، على الرغم من ارتفاع تأثير الضرائب

بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار قوة الخدمات المصرفية الأساسية للمشرق والزخم الذي يشهده عبر خطوط الأعمال الرئيسية. وجاء هذا الأداء على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ووصول تكاليف المخاطر إلى مستويات الطبيعية، والاستثمارات الاستراتيجية المستدامة في الابتكار الرقمي والتوسع الدولي للبنك في تركيا وسلطنة عُمان وباكستان.

بلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.5 مليار درهم إماراتي، ما يعكس قدرة المشرق على تحقيق أرباح قوية على الرغم من ارتفاع تكاليف الضرائب بشكل كبير بعد تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% في دولة الإمارات بموجب إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة للركيزة الثانية.

حافظ العائد على حقوق المساهمين على مستويات قوية عند 20%، ما يسلط الضوء على قدرة البنك المستمرة على تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال نشر رأس المال بشكل منضبط ونموذج تشغيلي منخفض الاعتماد على رأس المال ومصادر إيرادات متنوعة.

تعكس نتائج المشرق سجل أرباح متوازناً ومرناً، ما يدل على قدرته على الحفاظ على الربحية مع مواصلته الاستثمار في النمو طويل الأجل عبر المنصات الرقمية والأسواق الاستراتيجية والقطاعات التي تركز على العملاء.

جودة الأصول

الانضباط الائتماني الاستثنائي والإدارة الاستباقية للمخاطر يدعمان جودة أصول رائدة في القطاع

ارتفعت رسوم المخصصات إلى 245 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس الموقف الحذر والتطلعي تجاه المخاطر للمشرق في ضوء استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والوضع الجيوسياسي العالمي، على الرغم من النمو القوي للقروض بنسبة مزدوجة الرقم.

تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 1.3% إلى 1.2% على أساس سنوي، ما يؤكد جودة أصول المشرق الرائدة في السوق وفعالية نموذج الاكتتاب المنضبط وأطر الإنذار المبكر للمخاطر.

حافظت نسبة التغطية على مستوياتها الاستثنائية عند 210%، ما يسلط الضوء على استراتيجية البنك المتحفظة في توفير المخصصات وقدرته القوية على امتصاص الضغوط الائتمانية المحتملة، حتى في ظل ظروف التشغيل المتغيرة.

الميزانية العمومية

نمو مستدام مزدوج الرقم مدعوم بطلب قوي من العملاء (ارتفعت القروض بنسبة 21%)، وتعززت قاعدة التمويل (بلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 69%)، وتعزز الإقراض الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية.

توسعت الميزانية العمومية للمشرق بنسبة 16% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس الطلب الأساسي الصحي في الأسواق ذات الأولوية والزخم المستمر في كل من قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

شهدت القروض والسلفيات، بما في ذلك القروض للعملاء والبنوك، نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، وتركز النمو في قطاعات ذات أهمية استراتيجية مثل الرهن العقاري السكني، والتصنيع، والبناء، والمؤسسات المالية، مما يعزز دور البنك في دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

بلغت ودائع العملاء 178 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مدفوعةً بتوطيد المشرق لعلاقاته مع العملاء واستمرار قوة علامته التجارية. وجدير بالذكر أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفعت لتصل إلى 69% من إجمالي الودائع، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة، تُعزز الربحية ومرونة السيولة.

السيولة ورأس المال

رأس مال رائد في القطاع وموارد قوية للسيولة، مدعومة بأرباح قوية تعزز المرونة وثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق.

حافظ المشرق على مركز سيولة قوي، مع نسبة أصول سائلة بلغت 30.6%، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75%، ونسبة تغطية السيولة 120% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما عزز موقف السيولة المحافظ للبنك وقدرته على التعامل مع الظروف الديناميكية في السوق. ويعتبر وضع رأس المال في المشرق من بين الأقوى في القطاع، مدعوماً بربحية مستدامة وإدارة حكيمة لرأس المال.

بلغ معدل كفاية رأس المال 17.5% في النصف الأول من عام 2025، في حين بلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 16.2%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 14.8% وهي أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يضع المشرق في وضع يسمح له بدعم النمو مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

) 16.2%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( ) 14.8% وهي أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يضع المشرق في وضع يسمح له بدعم النمو مع إدارة المخاطر بشكل فعال. عزز المشرق قاعدة التمويل بشكل أكبر من خلال إصدار ناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى توسيع نطاق وصول المشرق إلى أسواق رأس المال الدولية وتعزيز ريادته في مجال التمويل الإسلامي. وبلغ سعر الإصدار 105 نقاط أساس ( UST ) بمعدل ربح ثابت قدره 5.03% سنوياً، وتم تجاوز الاكتتاب على هذه الصكوك بمقدار 6 مرات، على الرغم من التقلبات في السوق، كما حظيت بمشاركة 90 مستثمر عالمي، ما يعكس الثقة العميقة في أساسيات الائتمان لدى المشرق وتوجهه الاستراتيجي.

بنك محلي ذي أهمية نظامية

يعزز الاعتراف بالأهمية النظامية للمشرق دوره كلاعب رئيسي في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة

في النصف الأول من عام 2025، قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بتصنيف المشرق كبنك محلي ذي أهمية نظامية ( D-SIB ) - وهذا ما يمثل شهادة على حجم البنك وقوته المالية ودوره المهم والحاسم في استقرار وتقدم النظام المصرفي في دولة الإمارات.

) - وهذا ما يمثل شهادة على حجم البنك وقوته المالية ودوره المهم والحاسم في استقرار وتقدم النظام المصرفي في دولة الإمارات. يستوجب هذا التصنيف توقعات تنظيمية محسّنة، مثل معايير محسنة لاختبارات الضغط، ورأس المال والسيولة وحوكمة المخاطر. ويتمتع المشرق بمكانة ممتازة تُمكّنه من تلبية هذه المتطلبات، بل وتجاوزها، حيث يتجاوز معدل كفاية رأس المال الحد الأدنى للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية المُحمّلة بالكامل بهامش مريح قدره 25% اعتباراً من 30 يونيو 2025.

يؤكد تصنيف المشرق كبنك محلي ذي أهمية نظامية على الثقة التي تضعها الجهات التنظيمية والعملاء وأصحاب المصلحة في المشرق، كما أنه يعزز من الأهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للمشرق في التحول الاقتصادي والمرونة المالية لدولة الإمارات.

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:

"شهد النصف الأول من عام 2025 فترةً أخرى من الأداء الاستثنائي والزخم الاستراتيجي للمشرق. وتعكس نتائجنا المالية ثقة عملائنا بنا، وقوة ووضوح استراتيجيتنا طويلة الأجل، والتزامنا القوي بقيادة تحول اقتصادي مستدام في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وفي حين لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي تُمثل تحديات بالنسبة للجميع، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج للمرونة، مدعومةً بأطر سياسات قوية، وحكمة مالية، واقتصاد غير نفطي سريع التنوع. وتتجلى هذه المرونة بوضوح في أداء القطاع المصرفي الإماراتي، الذي تجاوز إجمالي استثماراته 760 مليار درهم إماراتي بحلول مارس من هذا العام.

ويتماشى مسار المشرق بثبات مع هذا الزخم الإقليمي، إذ أن قدرتنا المستمرة على تحقيق نموٍّ متسارع، وتوسعنا دولياً، وريادتنا في الابتكار، تُبرز قيمتنا المتميزة وتنفيذنا المنضبط عبر مختلف الدورات المالية. ولا زلنا مصممين على تحقيق طموحنا في خلق قيمة مستدامة من خلال تمكين عملائنا، ودعم التمويل المسؤول، وبناء مؤسسة مالية متطورة رقمياً ومتصلة عالمياً.

ومع استمرار اقتصاد دولة الإمارات في الحفاظ على مساره التصاعدي، سيواصل المشرق لعب دوره كمحفز رئيسي لدعم نمو شامل، وتعزيز الأولويات الوطنية، والارتقاء بمكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:

يُؤكد أداء المشرق في النصف الأول من عام 2025 قوة نموذج أعمالنا ونهجنا المنضبط لتحقيق نمو مستدام وعالي الجودة. ورغم بيئة أسعار الفائدة المعتدلة والتغيرات العالمية المتسارعة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج قوية، مدعومةً بنشاط قوي للعملاء، وتنوع في الأرباح، والتزامنا بالابتكار والكفاءة وخلق القيمة.

ولا تزال استراتيجيتنا الاستثمارية تركز بشكل كبير على ضمان مستقبل مؤسستنا، حيث أننا نقوم بتنفيذ استثمارات مدروسة وفعّالة لتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية، وتوسيع حضورنا الرقمي والدولي، وإقامة شراكات استراتيجية تُمكّننا من تقديم أفضل تجارب للعملاء في جميع القطاعات. ولا تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرتنا التنافسية فحسب، بل إلى ترسيخ المرونة وقابلية التوسع في عملياتنا على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، حافظنا على انضباط صارم في إدارة التكاليف. إن قدرتنا على استيعاب الاستثمارات المستمرة - دون المساس بنسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع والبالغة 30% - تعكس قوة نموذجنا التشغيلي وتركيزنا المستمر على الكفاءة.

يمثل توسعنا الاستراتيجي في الأسواق عالية النمو مثل باكستان وتركيا وعُمان، إلى جانب دخولنا إلى مدينة GIFT في الهند، خطوة محورية نحو تعزيز الحضور العالمي للمشرق وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مترابطة عالميًا. وتتماشى هذه المبادرات مع طموحنا في دعم تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتقديم حلول مالية مخصصة وعالية التأثير لعملائنا عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية.

وبينما نتطلع قدماً نحو المستقبل، تظل أولوياتنا واضحة، وهي التوسع بشكل مسؤول، وإقامة شراكات استراتيجية، والاستثمار بذكاء، وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا مع الاستمرار في تحقيق الريادة من خلال الابتكار والانضباط ووجود هدف محدد.

سجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، لكن تراجع بنسبة 6% على أساس سنوي نتيجة لانكماش صافي هامش الفائدة بمقدار 61 نقطة أساس، ليصل إلى 3.2%، وذلك على خلفية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قِبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

شهد الدخل من غير الفوائد، والذي يُمثل 36% من إجمالي الدخل التشغيلي، نموًا بنسبة 17% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو قوي في الاستثمار (+55% على أساس سنوي) والدخل من مصادر أخرى (+56% على أساس سنوي).

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1% ليصل إلى 6.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بإيرادات قوية من غير الفوائد ونمو مزدوج الرقم في القروض والسلفيات.

ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11.5%، ما يعكس استمرار الاستثمار في الابتكار الرقمي والتوسع الاستراتيجي للأعمال.

حافظت مخصصات انخفاض القيمة على مستوياتها المنخفضة مسجلةً 245 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025 (تكلفة الائتمان 36 نقطة أساس)، ما يعكس الأسس القوية لمحفظة الإقراض في البنك وممارساته الائتمانية المنضبطة.

بلغت مصاريف ضريبة الدخل 604 ملايين درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، ما أثّر على صافي الربح بعد الضريبة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 14% ليبلغ 3.5 مليار درهم إماراتي، مع عائدات قوية على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 20%.

ارتفع إجمالي الأصول إلى 294 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي و10% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار نمو الائتمان وتحسين السيولة.

تعزز نمو الميزانية العمومية من خلال النمو السنوي في إجمالي أصول قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 23% ليصل إلى 161 مليار درهم إماراتي، وأصول قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 12% لتصل إلى 35 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 177 مليار درهم إماراتي، وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 69% من إجمالي الودائع.

بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.2%، وهي الأدنى في القطاع المصرفي.

سجل البنك مستويات رسملة قوية في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.5%، في حين بلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 14.8%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 16.2%، ومع ذلك، فقد تأثرت بشكل طفيف بالنمو الائتماني القوي ما أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر.

نظرة مستقبلية

يعكس أداء المشرق خلال النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعماله المتنوع، والثقة الراسخة التي يحظى بها في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الانضباط العالي في تنفيذ استراتيجيته.

سيواصل المشرق خلال الفترة المتبقية من العام تركيزه على دفع عجلة النمو القائم على الابتكار، وتحسين تجربة العملاء في جميع القطاعات، وتوسيع حضوره في الأسواق ذات الأولوية. ويمثل دخول المشرق مؤخراً إلى تركيا وعُمان بداية استراتيجية توسع إقليمي أوسع، حيث يهدف إلى ترسيخ حضوره الدولي من خلال نهج مُستهدف يركز على العملاء.

وبفضل مستويات الرسملة القوية ومتانة قاعدة السيولة، يتمتع المشرق بمكانة مالية تتيح له تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على جودة أصوله الرائدة، ومواصلة تحقيق عوائد مجزية لمساهميه.

الجوائز

حصد المشرق عدة جوائز مرموقة خلال النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد مجددًا ريادته وتميّزه في مختلف القطاعات الرئيسية.

عام 2025

المرتبة 23 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة مدرجة لعام 2025.

ذا بانكر – قائمة أفضل 1000 بنك في العالم أفضل بنك أداءً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي. المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال (للعام الثالث على التوالي). المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على الأصول (للعام الثاني على التوالي).

ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أفضل بنك مدرج في البورصة أداءً في الشرق الأوسط في عام 2025

جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التميز في الاستثمار المستدام - مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار أفضل مبادرة للامتثال والتنظيم - منصة إيجل آي

جوائز الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية أفضل منتج إقراض استهلاكي جديد للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل مبادرة تجربة عملاء للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل تحول رقمي للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل مبادرة للخدمات المصرفية المفتوحة للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل ابتكار في منتجات التأمين للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك خاص للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل منصة إدارة ثروات للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام - الإمارات العربية المتحدة أفضل ابتكار رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام - الإمارات العربية المتحدة

جلوبال فاينانس أفضل ابتكار مالي لعام 2025

جوائز يوروموني للتميز أفضل بنك للشركات الكبرى في الشرق الأوسط أفضل بنك رقمي للشركات الكبرى في الشرق الأوسط أفضل بنك لأصحاب المنازل في الشرق الأوسط أفضل بنك دولي في البحرين أفضل بنك للشركات الكبرى في البحرين أفضل بنك للشركات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك لأصحاب المنازل في الإمارات العربية المتحدة



جائزة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة

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-انتهى-

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