الدوحة، قطر: انطلاقاً من استراتيجيتها الطموحة الهادفة للوصول إلى جميع المناطق في قطر من أجل تقديم خدماتها الاستثنائية لجميع فئات المجتمع، افتتحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية فرعها الجديد "الكرعانة".

بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لفرع الكرعانة اعتباراً من 23 يونيو 2022، حتى تم افتتاحه رسمياً يوم 29 يونيو لتعلن الشركة بذلك إضافة الفرع رقم 61 إلى شبكة فروعها الحالية.

يشكّل افتتاح فرع الكرعانة فصلاً جديداً ضمن خطة الميرة التوسعية الطموحة للتواجد بالقرب من جميع أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين وفي شتى أنحاء الدولة بما يواكب خطط التنمية العمرانية في الدولة كشركة وطنية تدير أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في قطر، تسعى الميرة عبر افتتاح هذا الفرع إلى تمكين سكان تلك المنطقة من الحصول على احتياجاتهم اليومية من السلع والمنتجات الغذائية المتنوعة عالية الجودة وبأسعار تنافسية ، فضلاً عن منحهم تجربة تسوّق شاملة تمتاز بالسهولة ومتوافقة مع أحدث المعايير العصرية.

وعلى غرار الفروع الأخرى، تم تجهيز فرع "الكرعانة" الجديد والبالغة مساحته887.00 متراً مربعاً بأقسام المنتجات الطازجة التي اعتاد العملاء على التسوق منها في متاجر "الميرة" المحدّثة والجديدة. وتشمل أقسام المنتجات الطازجة، ملحمة متخصصة، مسمكة، مخبز وأطعمة محفوظة، وأيضاً المنتجات الوطنية والمنتجة محلياً. وبمناسبة الافتتاح، سيكون أمام أعضاء مكافآت ميرة فرصة رائعة للحصول على نقاط مضاعفة على جميع مشترياتهم من هذا الفرع خلال الفترة من 29يونيو2022 إلى 5 يوليو2022.

وتعليقاً على افتتاح فرع الكرعانة، أفادت شركة الميرة:"تمضي خطتنا التوسعية وفق الجدول الزمني المحدد بدقة لنضع خدماتنا في متناول جميع المستهلكين في قطر، لاسيما أنها تنبثق عن رؤيتنا المتمثّلة في خدمة أبناء المجتمع بتفانٍ وإخلاص، والارتقاء بخدماتنا إلى حيث يمضي موكب التنمية العمرانية، وبما يتماشى مع احتياجات العملاء دائمة التغيّر، ويلبي تطلعاتهم في الوصول إلى مرافق عالمية المستوى توفّر لهم تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة. فخورون للغاية بافتتاح فرعنا رقم 61، ونؤكد أن المسيرة ستظل – بإذن الله – في مسارها تجسيداً لشعارنا "الأكثر تميّزاً وقرباً"، وبما يكرّس جهودنا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الميرة تمضي للتوسع بالمناطق العمرانية الجديدة والتي تحتاج إلى خدمات البيع بالتجزئة، كما تعزّز التنوّع في المنتجات والسلع المعروضة عبر فروعها، هذا بجانب تنويع خيارات الشراء أمام المستهلكين، إذ تقدم خدمات البيع بالتجزئة، والبيع بالجملة والتسوّق عبر الإنترنت. كذلك، تحرص الميرة على جعل تجربة التسوّق أكثر قيمة للعملاء عن طريق إطلاق العروض الترويجية بصفة مستمرة، ومنحهم نقاط مكافآت مجانية عبر برنامج الولاء الخاص بها، مكافآت ميرة. تتعاون الميرة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنيّة في الدولة كي تضاعف دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية بجميع مناطق دولة قطر.

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