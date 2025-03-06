التجمّع الجديد يتضمن مقرّ الإدارة الرئيسي المبتكر والحيوي لشركة أرادَ

المخطط الرئيسي لمجمّع المكاتب والشركات الجديد يتضمن 40 مجمّع مكاتب، وعدداً من المرافق المخصصة للموظفين، ومحوراً مركزياً أخضر ومنسّق

المستوى الأرضي للمنطقة التجارية المركزية من أرادَ في الجادة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ مؤخراً عقداً بقيمة 604 ملايين درهم إماراتي لبناء المرحلة الأولى من المنطقة التجاريّة المركزيّة في أرادَ، وهي القلب التجاري الجديد والنابض في الشارقة، والتي تقع في مجتمع الجادة المتكامل والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي.

هذا، وقد تم تكليف شركة العمارة الحديثة للمقاولات بهذا العقد، حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً لبناء المرحلة الأولى من المنطقة التجاريّة المركزيّة من أرادَ، والتي من المتوقع انتهاؤها والمباشرة بتسليمها خلال الربع الأول من عام 2027.

وتشمل المجمّعات الثمانية الذكية في المرحلة الأولى المقرّ الرئيسي لشركة أرادَ، وهو مبنىً مكون من تسعة طوابق سيشكل المقرّ الحيوي الجديد لموظفي المطوّر العقاري الذين يزيد عددهم عن 1,500 موظف. وسيضم المقر الرئيسي الجديد باقة كبيرة من المرافق، بما في ذلك مساحات رحبة على السطح لاستضافة الفعاليات، ومسرحاً، ومقهىً ومطعماً للموظفين في الطابق الأرضي. ويتضمن المبنى ردهة كبرى تمتد من الطابق الأرضي حتى السطح لربط جميع أقسام الشركة بصرياً ومادياً.

وسوف يضم التجمّع الأول في مجمله 812,000 قدم مربع من المساحات الفاخرة القابلة للتأجير من الفئة (أ)، بالإضافة إلى 1,666 موقف سيارات، و76,000 قدم مربع من المساحات الخضراء المنسّقة، و26,500 قدم مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "شهدنا إقبالاً قوياً من المستثمرين على المساحات التجارية منذ إطلاق المنطقة التجاريّة المركزيّة في أرادَ، وذلك تماشياً مع الأداء الكلي الاستثنائي للقطاع على مستوى الإمارات". وأضاف: "سوف تلعب المنطقة التجاريّة المركزيّة من أرادَ دوراً محورياً ضمن المشهد الاقتصادي المستقبلي للشارقة، وذلك بفضل تصميمها المعماري المعاصر، ومرافقها الاستثنائية التي ستلهم طواقم العمل وتعزز من إنتاجيتهم، وقربها من شارع الشيخ محمد بن زايد والمطارين الدوليين في الشارقة ودبي ومحطة قطارات الاتحاد المرتقبة".

وسيشكل المحور الأخضر أبرز معالم المنطقة التجاريّة المركزيّة من أرادَ، وهو عبارة عن حديقة مشجّرة تمتد على طول المنطقة، وتضم ممرات مظللة، ومسرحاً، وتراسات خضراء واسعة على أسطح معظم المباني. كما ستتضمن كذلك باقة متنوّعة من المقاهي ومرافق الطعام ومساحات تجارة التجزئة، بالإضافة إلى مساحات كبيرة لمواقف السيارات.

وتضم المنطقة التجاريّة المركزيّة من أرادَ في مجملها 40 مبنى ذكي للمكاتب مع 4.3 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، لتضع معايير جديدة للاستدامة والاتصال. وتهدف أرادَ لتحقيق معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ومعايير (WiredScore) و(SmartScore) في جميع مباني المنطقة التجاريّة المركزيّة عند اكتمالها، وذلك للمرة الأولى على مستوى الشارقة. وتمثل معايير (LEED) نظام تصنيف معتمد عالمياً للأبنية الخضراء، في حين يمثل (WiredScore) و(SmartScore) معايير عالمية معتمدة للرقمنة والأبنية الذكية.

كما سيتمتع كل مكتب بالتقنيات الذكية ضمن برنامج الجادة للمدن الذكية، وذلك عبر الاستفادة من حلول الجيل التالي في جميع الجوانب؛ ابتداءً من إدارة النفايات وحركة المرور، وانتهاءً بالاقتصاد الدائري والإنارة الذكية.

هذا، وقد تم إكمال قرابة 30% من وحدات الجادة البالغ عددها 25,000 منزل، بالإضافة إلى باقةٍ واسعة من المرافق الترفيهية، والتجارية، والتعليمية، والرياضية، والخدمية، بما في ذلك مدرسة سابس الدولية – الجادة، ونادي ويلفِت مدار الضخم، وركن زاد للمطاعم، وميدان الجادة للتزلّج، ومنطقة إيست بوليفارد؛ الشارع التجاري المزين بالأشجار والذي تنتشر فيه المتاجر والمقاهي والمطاعم الراقية.

جديرٌ بالذكر أن الجادة تعتبر أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة وعلى مساحة 24 مليون قدم مربع، وسوف تساهم عند اكتمالها بتغيير المشهد الحضري في الإمارة، حيث تضم بين جنباتها باقةٍ كبرى من الأحياء السكنية، ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والمراكز الصحية، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر منسّق وصديقٍ للمشاة.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة. وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أربعة مجتمعات متكاملة في إمارة الشارقة – الجادة، ومَسار، ومنتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، ومساكن نَسمَة – بالإضافة إلى جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، وأرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، و W رزيدنسز بدبي هاربر، في إمارة دبي.

كما تدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب المتكاملة التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

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