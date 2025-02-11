أحمد محمد البحر:

كان 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة لبنك الخليج، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

المنهجية السليمة التي نتبعها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك عززا مكانتنا كشريك مالي موثوق به وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت.

نجحنا بحل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، مما أدى إلى تحسين جودة أصولنا بشكل كبير.

سنواصل دراسة جدوى تحويل بنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا.

وليد خالد مندني:

فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتقديم تجارب سلسة للعملاء.

حققنا نجاحاً ملحوظاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، مما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة.

باشرت شركة " إنفست جي بي" أعمالها بنجاح لتكون الذراع الاستثمارية للبنك برأس مال قدره 10 ملايين دينار كويتي.

نواصل تحويل شبكة فروعنا إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة بهدف تعزيز تجربة العملاء والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

مدينة الكويت، أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. ("البنك") عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل صافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار كويتي، مما يعكس انخفاضاً بمقدار 11.0 مليون دينار كويتي أو نسبة 15.5% مقارنة بصافي ربح بمقدار 71.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام 2023.

بلغت ربحية السهم للسنة 16 فلس. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس، أي ما يمثل 63% من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى الاقتراح بإصدار أسهم منحة بمقدار 5%. وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2025.

وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 199.3 مليون دينار كويتي لعام 2024 بأكمله، أي زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. كما شهد الربح التشغيلي ارتفاعاً حيث بلغ 106.7 مليون دينار كويتي، أي زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام 2023.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للعام 2024 بأكمله إلى الزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي ارتفعت بمقدار 14.9 مليون دينار كويتي للعام بأكمله مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن إجمالي تكلفة المخصصات انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع مقارنة بالأرباع السابقة من العام 2024 وبالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2024، حقق البنك صافي ربح قدره 20.0 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 14.8% عن الربع الرابع من العام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للفترة المذكورة 53.3 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.3%، مقارنة بنسبة 1.2% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 340%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

كما في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 270 مليون دينار كويتي، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 177 مليون دينار كويتي مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون د.ك مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.2% ليصل إلى 5.5 مليار دينار كويتي. وازداد إجمالي الودائع بنسبة 4.3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.1% لتصل إلى 834 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 2024.

ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.2% أي أعلى بنسبة 3.2% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% أي أعلى بنسبة 3.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

نتائج قوية

وتعليقا على النتائج المالية، صرح السيد/ أحمد محمد البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "كان العام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة لبنك الخليج، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي.

وقال: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمحلية، عززت المنهجية السليمة التي نعتمدها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، مكانتنا في السوق كشريك مالي موثوق به، وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت."

وأضاف: "سعداء بأدائنا للعام 2024، فقد تمكنّا من حل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، الأمر الذي أدى إلى تعظيم جودة الأصول لدينا وتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف لاسيما العملاء والمساهمين."

واختتم السيد/ أحمد البحر تصريحاته بالقول: "مع دخولنا العام 2025، سوف تمكّن مبادراتنا الاستراتيجية وسعينا لتحقيق الحوكمة والتميز التشغيلي والابتكار بنك الخليج من تحقيق مستقبل زاهر. كما سنواصل دراسة جدوى تحويل بنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا."

الإنجازات التشغيلية

وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال السيد/ وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة: " نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في العام 2024 من حيث تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتوفير تجارب مصرفية سلسة للعملاء. فقد حقق بنك الخليج هذا العام العديد من الإنجازات الهامة والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، ومباشرة العمليات في شركة "إنفست جي بي"، الذارع الاستثماري المملوك بالكامل للبنك برأس مال 10 ملايين دينار كويتي.

وأضاف: "أحرزنا نجاحاً بارزاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، مما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة للبنك. فمن خلال اعتماد فلسفة التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، نحرص على أن يصبح هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية.

وأشار إلى أن البنك يواصل تطبيق خطته الطموحة في تحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء كأولوية، فإن التصميم الجديد لفروعنا يعزز التجربة المصرفية لهم ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في آن واحد."

تجربة العملاء

على صعيد متصل، تمكن البنك من تطوير العديد من العمليات التشغيلية في العام 2024، فقد ساهم استكمال المرحلة الثانية لترقية النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية للبنك في تمكينه من تقديم خدمات أكثر تميزاً للعملاء كونها مصممة بشكل خاص كي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مما يشكل معيارًا جديدًا في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم تنفيذ هذا النظام في تحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر موثوقية.

هذا، ويعد إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال لبنك الخليج من أبرز إنجازات العام كونه يتضمن واجهة استخدام قائمة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، ومزايا جديدة ومطورة تمكن العملاء من التعامل المصرفي بشكل آمن ومناسب، الأمر الذي يعكس التزام البنك على تحقيق الابتكار واستيفاء رضا العملاء.

الخدمات المصرفية الخاصة

وقد قام البنك بإعادة طرح الخدمات المصرفية الخاصة بهوية جديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الثروات على المدى الطويل، وحماية الأصول، والانتقال السلس للثروة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بإعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة للتأكد من حصول عملائه على حلول مالية شاملة مصممة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كما جدد بنك الخليج التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيزه البوابة الإلكترونية المخصصة حصرياً لهذه الشريحة، مما يوفر لها مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلب الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحويل الرواتب، وبوابات الدفع. وكذلك، من خلال قيامه بإبرام اتفاقية مع شركة Omnifintec، تمكن البنك من الارتقاء بمجموعة الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دوره الهام في التنمية الاقتصادية في الكويت.

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تصنيفات مرموقة

في العام 2024، قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد ثبتت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما ثبتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.

جوائز إقليمية ودولية

تم الاحتفاء بإنجازات بنك الخليج على الساحة العالمية، حيث حصد البنك 13 جائزة إقليمية ودولية، وتم الاعتراف به ضمن "أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة" من قبل مجلة "فوربس"، وكذلك ضمن "أفضل 100 بنك عربي" من قبل مجلة "ذي بانكر".

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الالتزام بالتنمية المستدامة

خلال العام 2024، قطع بنك الخليج أشواطاً كبيرة في الحد من تأثيره البيئي السلبي، وتعزيز التنوع والشمولية، ودعم المسؤولية الاجتماعية.

وكشف بنك الخليج عن استراتيجيته الطموحة للاستدامة بمعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة للفترة 2024-2030، والتي تحدد خارطة طريق واضحة ومؤشرات أداء رئيسية للسنوات الست المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز ممارسات الحوكمة التي تعكس القيّم الأساسية للبنك وتساهم في توجيه كافة جوانب عملياته المصرفية.

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شكر وتقدير

قال السيد / أحمد البحر: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري لمساهمينا الكرام على ثقتهم الدائمة، ولموظفينا على جهودهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمها المتواصل. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على ولائهم لنا، وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية.

أبرز المؤشرات

المؤشرات المالية الرئيسية لسنة 2024:

60.2 مليون دينار كويتي صافي أرباح العام 2024.

4.8% زيادة في الإيرادات التشغيلية إلى 199.3 مليون دينار.

3.2% زيادة في الأرباح التشغيلية إلى 106.7 مليون دينار.

5.2% نمواً في صافي القروض والسلف إلى 5.5 مليار دينار للعام 2024.

1.3% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 340%.

17.3% نسبة كفاية رأس المال و15.2% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 ديسمبر 2024.

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