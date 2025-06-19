أعلنت شركة "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاقها المرحلة الأولى من الاستخدام التجاري لتقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Standalone) ضمن النطاق الترددي 600 ميجاهرتز. وتعتزم الشركة إطلاق الاستخدام التجاري الكامل لهذه التقنية في مدينتي الرياض وجدة خلال الربع الرابع من العام 2025م، يلي ذلك تطبيق خطة توسعة الانتشار الجغرافي لهذه التقنية على مختلف مناطق المملكة بشكلٍ تدريجي مما يضمن توفير خدمات انترنت مميزة في المدن الرئيسية والفرعية والطرق الرابطة بينها.

ومن خلال إطلاقها الاستخدام التجاري لتقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Standalone) باستخدام الطيف منخفض التردد، تحقق "زين السعودية" معياراً جديداً لتعزيز التغطية على مستوى المملكة وتمكين حلول الاتصال بتقنيات المستقبل. وكانت "زين السعودية" قد حصلت على ترخيص استخدام 30 ميجاهرتز من إجمالي النطاق الترددي 600 ميجاهرتز، من خلال مشاركتها في مزاد الترددات الذي عقدته هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء في نوفمبر 2024.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في "زين السعودية" المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي: "يشكل الإطلاق التجاري لتقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Standalone) على الطيف منخفض التردد نقلةً نوعية تدعم تحقيق الطموحات الرقمية لمملكتنا. وستقود هذه الخطوة إلى توسعة نطاق تغطية شبكتنا للجيل الخامس (5G) بشكلٍ كبير، ما يضمن توفير اتصال عالي الأداء دون أي انقطاع في الخدمة. ومن خلال هذه البنية التحتية المتطورة والمستدامة النمو والتوسع، تؤكد زين السعودية دورها كممكّنٍ رئيسي للابتكار، وداعم رئيسي للشركات والمجتمعات نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو".

من خلال تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Standalone) باستخدام الطيف منخفض التردد، تقود "زين السعودية" عملية تطوير خدمات مبتكرة وتجارب رقمية متقدمة، من مكالمات الفيديو عالية الدقة وتطبيقات الحوسبة السحابية، وصولاً إلى الألعاب الإلكترونية فائقة الاستجابة وإنترنت الأشياء. كما يؤسس هذه الإنجاز لمرحلةٍ جديدة من تمكين القدرات المتقدمة لتقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس، والتي تشمل الاتصال الصوتي عبر الجيل الخامس (VoNR)، ودعم أجهزة Redcap، وتقنية التقسيم الافتراضي للشبكة (network slicing) مما يتيح فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال والأفراد.

ويعزز هذا الإنجاز الجديد منظومة الجيل الخامس (5G) المتكاملة لشركة "زين السعودية"، ويعظّم من دورها كممكّنٍ رئيسي للابتكار وداعم لمسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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