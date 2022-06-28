· سيبدأ المقاول العمل في مجموعة من وحدات التاون هاوس

· كوستا برافا هو أحدث مجمع يشهد بدء أعمال البناء ضمن مشروع داماك لاجونز

· سيوفر المجمع للسكان الكثير من خيارات المعيشة الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن تعيين شركة "بيفوت" (Pivot) لبدء أعمال البناء الرئيسية في مجمع "كوستا برافا" الذي يقع ضمن مشروعها الجديد "داماك لاجونز".

تتمتع شركة بيفوت بخبرة واسعة في مجال الهندسة والمقاولات العامة، وستبدأ بموجب هذا العقد الذي تصل قيمته إلى 618 مليون درهم إماراتي، أعمال البناء الرئيسية لمنازل التاون هاوس ضمن مجمع "كوستا برافا" الذي سيضم أيضاً عدداً من الفلل المستقلة.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "لقد اخترنا بعناية شركة ’بيفوت‘، التي تمتلك خبرة كبيرة في قطاع المقاولات، لتنفيذ أعمال التشييد والبناء في مجمع كوستا برافا. من هنا، سنواصل جهودنا نحو تحقيق المزيد من التقدم في تطوير مشروع داماك لاجونز، المجتمع السكني المتكامل والمستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، حيث نهدف إلى توفير أفضل أنماط المعيشة الفاخرة وفق مفهومٍ جديد يمنح السكان الشعور بالعطلة كل يوم".

بدءاً من الخصائص الفريدة التي توفر أجواءً هادئة في الداخل وصولاً إلى إلى المغامرات المثيرة، يوفر مجمع "كوستا برافا" للسكان مفهوم "الساحل البري" للبحر الأبيض المتوسط، كما يجسد أيضاً الأجواء الحيوية لمنطقة كاتالونيا من خلال متعة تسلق الصخور وتجربة المسار الإنزلاقي والتجديف بالكاياك وركوب الأمواج والتجديف.

يقع داماك لاجونز في الجهة المقابلة لمجتمع داماك هيلز، وتم تصميمه وفق مفهومٍ فريد يضم ثمانية مجمعات سكنية ساحرة مستوحاة من الدول والمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل: فينيسيا "البندقية" والمغرب وسانتوريني وكوستا برافا ونيس ومالطا والأندلس وبورتوفينو.

وكانت داماك قد منحت في وقتٍ سابق من هذا العام عقد بناء بقيمة تتجاوز الـ 500 مليون درهم إلى شركة "شابورجي بالونجي"، لتنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع سانتوريني في داماك لاجونز.

ويعتبر داماك لاجونز ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، ويمتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة تضم ثمانية مجمعات سكنية تحتوي على فلل ومنازل فاخرة ذوات تصاميم أنيقة وعصرية، فضلاً عن طيف واسع من المرافق الترفيهية التي تقدم للمقيمين تجارب فريدة وساحرة. كما يضم المجتمع بحيرات متلألئة تتميز بشواطئها الرملية البيضاء وتمتد على مساحة تقدر بنحو مليون قدم مربعة.

ويعد مشروع داماك لاجونز، الذي تم الإعلان عنه في أواخر عام 2021، امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها مشاريع داماك على مدى السنوات الماضية. بناءً عليه، تواصل الشركة تحقيق أعلى المعايير المتعلقة بأنماط المعيشة الفاخرة والحياة المجتمعية العصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على عقاراتها من مختلف العملاء.

وبعد إطلاقه العام الماضي، نجح المشروع في تحقيق الكثير من المبيعات، حيث بيعت معظم وحدات التاون هاوس والفلل.

واختتم الطحاينة كلامه بالقول: "إن تعيين شركة بيفوت لبدء أعمال البناء في مجمع ’كوستا برافا‘ يعد علامة فارقة في الرؤية العامة لتطوير هذا المشروع، ويؤكد حرصنا التام على إنجاز جميع الأعمال في الموعد المحدد، مع التركيز على الجودة العالية وفق أفضل معايير الفخامة التي لطالما تميزت بها داماك".

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نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تحرص مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، على دعم العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية. ففي شهر يونيو من هذا العام، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع "مؤسسة صندوق المعرفة" لدعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 20 مليون درهم، من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023.

وتهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع "مدارس دبي" القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية أيضاً مبادرة الصفحة البيضاء "جدد حياتك من داماك" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

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