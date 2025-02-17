دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 فبراير 2025 – أعلنت شركة سويس لوج، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول الآلية المرنة المبتكرة القائمة على البيانات ، عن نمو ملحوظ في سوق الشرق الأوسط، حيث حققت الشركة أكثر من 60 مليون دولار من قيمة المشروع في الأسابيع الأخيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الأغذية والمشروبات، والبقالة، وتجارة تجزئة الملابس والأزياء، ومناولة قطع الغيار.

حيث تشتمل الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة سويس لوج على مشاريع كبرى للشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على برامج إدارة المستودعات (WMS)، وأتمتة المنصات الحديثة، والحلول الآلية للسلع صغيرة الحجم، وأنظمة AutoStore، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعات الديناميكية في المنطقة.

حيث أفاد السيد/ رامي يونس، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط: "إن النمو الذي حققناه ما هو إلا مجرد مرآة تعكس مدى تقدير عملائنا لوجودنا كشريك محلي موثوق به يمتاز بالتفاني والعمل الدؤوب وصاحب بصمة عالمية توفر حلولًا شاملة. فبعد مُضِيّ ما يقرب من عقد من الزمان على وجودنا في المنطقة، قمنا ببناء علاقات قوية من خلال تقديم أحدث ما في أتمتة المستودعات، مما ساعد الشركات على الازدهار في صناعة حققت إيرادات بلغت 83.1 مليار دولار في عام 2024. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن قوتنا العاملة ومحفظتنا المتنامية تضعنا في مكانة تتيح لنا تحقيق قيمة أكبر لعملائنا في جميع المجالات".

ومع استمرار شركة سويس لوج في تحويل سلاسل التوريد من خلال أتمتة مستدامة وذكية، فإن الشركة مستعدة لزيادة أعداد القوى العاملة الإقليمية لديها، وتتوقع حدوث زيادة بنسبة 20 % خلال الاثني عشر شهرًا القادمة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. وتركز الشركة على توسيع محفظة الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR) وتصميم حلول جديدة مثل حلول AutoStore متعدد درجات الحرارة، وتلبية احتياجات السوق المحددة للكفاءة وأن تكون قادرة على التكيف.

إن نجاح شركة سويس لوج على مدار عقد من الزمان في منطقة الشرق الأوسط لا يُبرِزُ تفانيها في إيجاد ابتكارات ينصب تركيزها على العملاء فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها كقوة رائدة في تشكيل مستقبل الأتمتة في المنطقة برُمّتها.

نبذة عن شركة سويس لوج

تقدم شركة سويس لوج حلولاً معتمدة على البيانات والروبوتات من أجل أتمتة خدماتكم اللوجستية إلى جانب مفاهيم الخدمة التي تتسم بالموثوقية والمعيارية. فبالتعاون مع الشركات التي تنتهج الاستشراف المستقبلي، نؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات من أجل توفير منتجات وحلول مواكبة للمستقبل ومجابهة لتحدياته. وبصفتنا جزء من مجموعة KUKA، فإن عملاءنا يثقون في كفاءة موظفينا بما لديهم من شغف وحماس – حيث يعمل لدينا أكثر من 14000 شخص في جميع أنحاء العالم.

www.swisslog.com و www.kuka.com

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