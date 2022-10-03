· مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية تستحوذ على حصص الأغلبية في سلسلة عيادات الجمال الحائزة على جوائز مرموقة

· عيادة Skin 111 توسّع عروض خدماتها لمكافحة الشيخوخة عبر محفظة مرافق ميدكير الطبية الواسعة

دبي: أعلنت "ميدكير" Medcare، مزوّدة خدمات الرعاية الصحية الراقية المنضوية تحت مظلة مجموعة "أستر دي إم هيلث كير" Aster DM Healthcare، عن توسعها في قطاع العافية والعناية بالجمال من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 60 % من عيادات Skin 111.

وتعتبر عيادات Skin 111 سلسلة من مراكز التجميل والعافية الممتازة الحائزة على جوائز مرموقة، التي تقدم للمرضى علاجات تجميلية مخصصة جراحية وغير جراحية، تجمع بين الطب التقليدي وخدمات العافية والجمال المبتكرة مثل الحقن الوريدية لإزالة السموم، مما يتيح للمرضى الوصول إلى أهداف الجمال الخاصة بهم من خلال اتباع أساليب صحية وأكثر استدامة.

وتتخصص عيادات Skin 111 في خدمات التجميل ومكافحة الشيخوخة وطب الأمراض الجلدية التجميلية والطب العام، إلى جانب تزويد المرضى بالعديد من الحلول الفريدة في مجال الطب الوقائي، التي تتيح التشخيص المبكر للحالات المزمنة المحتملة الناجمة عن اضطرابات جينية.

ومن شأن هذا الاستحواذ أن يسرّع خطط ميدكير في تكريس مكانتها كوجهة عالمية لخدمات الصحة والجمال والعافية واللياقة، مما يعزّز من شبكتها الحالية التي تتضمن 4 مستشفيات وأكثر من 20 مركزاً طبياً في أنحاء دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج عروض خدمات عيادات Skin 111 ضمن محفظة خدمات ميدكير، مما يمنحها أفضلية في فئات خدمات التجميل والعافية، التي تشكل محركاً رئيسياً لقطاع السياحة العلاجية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت "أليشا موبن"، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "أستر دي إم هيلث كير": "يعكس اسم عيادة Skin 111 بحد ذاته الطبقات الثلاث للجلد، الذي يشكل أكبر عضو في جسم الإنسان والحاجز بين العالم الخارجي وداخل الجسم. تؤثر عوامل خارجية مثل الحرارة وأجهزة تكييف الهواء وغيرها على جودة بشرتنا. وعلى نحو مماثل، تنعكس تأثيرات نظامنا الغذائي ونومنا وسفرنا والتوتر الذي يصيبنا بشكل واضح على نسيج الجلد وتراخيه ونضارته. ومع الاستحواذ على عيادات Skin 111، فإننا ندخل في مجال متخصص لتوفير خدمات جديدة فعالة ومثيرة للعناية بالجلد، إلى جانب حقن مثل NAD +، ومعززات الفيتامينات وغيرها من الخدمات الأخرى، والتي تقدم جميعها الرعاية الإضافية لبشرتنا وأجسامنا".

وتابعت قائلة: "نحن متحمسون للشراكة مع الدكتور "شارام نابيلي" في هذا المجال الطبي الفريد والمتخصص الذي يحظى باهتمام بالغ في أوساط السياح والمقيمين في دبي على حد سواء".

وتعقيباً على الاستحواذ الأخير، قالت د. "شانيلا لايجو"، المديرة التنفيذية للمجموعة لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "يسعدنا الإعلان عن دخولنا قطاع خدمات الجمال والعافية. إذ يشكل الاستحواذ على Skin 111 جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية واحتلال مكانة ريادية في مجال توفير خدمات التجميل ومكافحة الشيخوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المساهمة في دعم رؤية دبي الطموحة لتصبح وجهة رئيسية للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة".

وأضافت: "نعمل جاهدين على تطوير استراتيجيتنا الخاصة بخدمات الرعاية الصحية من أجل توفير حلول طبية متكاملة ومتميزة لمرضانا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. ومن شأن الاستحواذ على Skin 111 أن يمنحنا القدرة على تلبية احتياجات المرضى من خدمات التجميل والجمال على نحو فعّال. حيث يتمثل هدفنا في التعامل مع متطلبات الجمال والعافية باعتبارها منظومة شاملة تعمل بكامل طاقتها، تستند إلى الخدمات والتكنولوجيا المخصصة المبنية على الممارسة بهدف توفير تجارب أفضل لمرضانا".

وفي أعقاب تأكيد الشراكة، سيواصل الدكتور "شارام نابيلي"، الرئيس التنفيذي لدى Skin 111، قيادة العمليات التشغيلية للعيادات تحت مظلة ميدكير، وتطوير ممارساتها ضمن الشبكة الواسعة من المرافق الطبية التابعة لميدكير.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور "شارام نابيلي"، الرئيس التنفيذي لدى Skin 111، قائلاً: "تعتبر ميدكير الشريك المناسب لنا لما تتمتع به من سمعة مرموقة كمزوّد رائد لخدمات الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نتوقع أن تسهم هذه الشراكة في الارتقاء بمكانة Skin 111 إلى آفاق أرحب من خلال توفير خدمات مصممة حسب الطلب لتعزيز الصحة والعافية للمرضى من أجزاء مختلفة حول العالم. كما تعزز هذه الشراكة من قيمة Skin 111 بشكل ملحوظ لناحية تزويد العملاء بتجارب رعاية ذات طراز عالمي. إن تركيزنا الفريد على تقنيات تجديد الشباب ومكافحة الشيخوخة المبتكرة يسمح لنا بتقديم تحليل دقيق للفيتامينات والمعادن، بما يعزز قدرتنا على وضع خطط علاجية مصممة حسب الطلب ومدعومة علمياً لجميع عملائنا. ونتطلع قدماً لتحقيق مسيرة حافلة بالنجاح مع ميدكير".

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عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة التابعة لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، بالإضافة إلى 20 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. وبدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية. جميع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من اللجنة المشتركة الدولية، التي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية. كذلك حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات.

ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة من بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم

على الإرشادات للمرضى بدعمٍ من الممرضات وخبراء التغذية والتأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سوف نتعامل معك بالشكل الأفضل".

لمزيد من المعلومات عن ميدكير، يُرجى زيارة موقع www.medcare.ae أو متابعة حساب @Medcareae على تويتر وإنستجرام.