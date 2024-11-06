الرئيس التنفيذي العالمي للمجموعة جين فريزر تستضيف كبار الشركاء في احتفال حصري بالذكرى السنوية

دبي: احتفلت مجموعة سيتي المصرفية بالذكرى الستين لبدء عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت احتفالاً حصرياً في هذه المناسبة بحضور جين فريزر الرئيس التنفيذي للمجموعة ، وكبار التنفيذيين العالميين والمحليين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء و قادة الأعمال في الإمارات.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز الكبير، قالت إبرو باكشان الرئيس الإقليمي ورئيس الخدمات المصرفية لمجموعة سيتي للشرق الأوسط وأفريقيا: "إن العلاقة طويلة الأمد التي تربط مجموعتنا مع دولة الإمارات تعتبر شهادة على التزامنا القوي والمستمر بهذا السوق المزدهر. لقد كانت رحلة سيتي في هذا البلد مثيرة للإعجاب، وتميزت بقيامها على أسس قوية وعقود من الإنجازات الملحوظة. ولا نزال على أتم الاستعداد لتحقيق المزيد من النمو، ، والاستفادة من الفرص المستقبلية لتطوير أعمالنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".

وبدأت شراكة مجموعة سيتي مع الإمارات في 25 يناير 1964،عندما افتتح البنك الذي كان يُدعى آنذاك "فيرست ناشيونال سيتي بنك"، أول فرع له بدبي، تلاه تدشينه فرعاً آخر بأبوظبي في العام 1971، ليصبح أول بنك أمريكي يؤسس وجوداً له داخل الدولة.

وكان هذا الإنجاز مهماً للغاية، لأنه أرسى الأساس لتوطيد علاقة قوية مع الإمارات. وفي العام 1976، افتتحت مجموعة سيتي إحدى أوائل قاعات التداول في الدولة، كما قامت بتدشين أول مقر لها في منطقة الخليج بمدينة دبي في العام 1983. وعملت المجموعة منذ ذلك الحين على توسعة حضورها في الدولة، وذلك من خلال إنشاء مكاتب إقليمية في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006، وسوق أبوظبي العالمي في العام 2018.

وتأكيداً على التزام مجموعة سيتي بمواصلة نموها في الدولة، قالت ماريا إيفانوفا المدير التنفيدي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات العربية المتحدة: "لقد ظل التزامنا راسخاً على مدى السنوات الستين الماضية تجاه عملائنا، حيث نقدم خدماتنا للشركات الدولية والمحلية، ونوفر لها حلولاً وخدمات مالية عالية المستوى، فضلاً عن إتاحة الفرص لها للاستفادة من شبكتنا العالمية. لقد تمكنا من تحقيق العديد من الانجزات من خلال التفاني والعمل الجاد الذي يقوم به فريق مميز يضم العديد من الكفاءات الموهوبة".

من جهتها، قالت شمسه الفلاسي الرئيس التنفيذي ل"سيتي بنك إن. أيه"، فرع الإمارات المحلي: " يسرّني أن أعرب عن فخري بالمشاركة في رحلة سيتي الواعدة بدولة الإمارات. لقد كانت هذه المجموعة داعماً أساسياً لمختلف القطاعات الرئيسية في الدولة، بدءاً من تقديم الحلول المالية المبتكرة الرائدة إلى تسهيل النمو الاقتصادي، كما كانت محفزاً للتنمية والازدهار".

و تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بحضور متزايد في قطاع الخدمات المالية العالمية و تعد مركزا من المراكز المالية العالمية لمجموعة سيتي. وتقدم سيتي في الدولة مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتداول، وخدمات المعاملات، والخدمات المصرفية الخاصة ، والخدمات المصرفية التجارية. وتضم سيتي الإمارات أحد مراكز إدارة الثروات العالمية الأربعة التابعة لسيتي، وتواصل القيام بدورها كلاعب رئيسي في توفير الخدمات المحلية للأفراد.

نبذة عن سيتي

تعتبر سيتي شريكاً مصرفياً بارزاً لدعم المؤسسات في توفير احتياجاتها العابرة للحدود ، كما أنها مجموعة رائدة عالمياً في إدارة الثروات و مزود موثوق للخدمات المصرفية الفردية في سوقها الأم بالولايات المتحدة. وتمارس المجموعة أعمالها في أكثر من 180 دولة ومنطقة، وتوفر للشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

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