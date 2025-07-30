أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم أكثر من 60 فرصة تطور وظيفي للبحرينيين لشركة "بنفت" عن طريق برامج التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، والتدريب على رأس العمل بالإضافة الى تولي مناصب قيادية وإدارية في المؤسسة ضمن برنامج توظيف القيادات.

ويأتي دعم شركة "بنفت" انطلاقاً من أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو الرقمنة واستدامة المؤسسات.

وفي هذا الصدد أكدت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على استمرار الصندوق في أداء دوره المحوري في دعم توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها قطاع الخدمات المالية الذي يُعد أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد الوطني حيث قالت: "يأتي دعم تمكين لتطوير المسار المهني للكوادر الوطنية في القطاع الخاص - سواء من خلال دعم الأجور أو تمكينهم من تولي المناصب القيادية - ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة المواطن البحريني كالخيار الأول في سوق العمل وتحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً استراتيجياً مع جهات القطاع الخاص التي تؤمن بإمكانات الكوادر الوطنية وتلعب دوراً أساسياً في رفع كفاءة الأداء ودفع التنمية الاقتصادية."

ومن جانبه قال السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت :"نعمل انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الكفاءات البحرينية تملك المقومات التي تؤهلها للقيادة والتميّز، ولذلك نلتزم بصقل مهاراتهم وتوفير بيئة داعمة لمسيرتهم المهنية، بما يشمل الترقيات العادلة وزيادات الأجور المستحقة. ويتماشى دعم صندوق العمل "تمكين" مع رؤية الشركة، والتي سنواصل من خلالها الاستثمار في الكفاءات البحرينية بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة واستمرار نجاحها".

وأضاف: "نعتز في "بنفت" بوصولنا إلى نسبة بحرنة بلغت 93.8% في الشركة حيث يبلغ عدد أعضاء فريقنا 162 موظفاً، ونتطلع لخلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية في الفترة المقبلة، في إطار حرصنا الدائم على دعم الكوادر والمواهب البحرينية وتعزيز نموها الوظيفي، ومواءمة جهودنا مع الجهود الوطنية المتعلقة برفع نسب البحرنة في المؤسسات، خاصةً وأن "بنفت" تعد مؤسسة رائدة ومسؤولة على مستوى المملكة وتمتلك سجلاً حافلاً في تدريب الخريجين وتوفير فرص النمو والترقية لموظفينا ومكافأة الموظفين المجتهدين، مما يدعم النمو والازدهار المستدام لأعمالنا".

تأسست شركة بنفت في نوفمبر 1997 بمبادرة طموحة من قبل 17 بنكاً تجارياً لتكون الشبكة الوطنية لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في البحرين. حصلت الشركة على تصريح مصرف البحرين المركزي لتكون "مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي" وحققت توسعاً لتغطي خدماتها الأسواق خارج البحرين.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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