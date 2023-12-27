القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر ("الشركة" او "كاش")، احدى الشركات التابعة لبلتون، بتوقيع اتفاقية تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب ("CFYE")، وهو برنامج يهدف إلى توظيف الشباب بدعم من القطاع الخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بإجمالي قيمة 60 مليون جنيه.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال، وبالأخص رواد الأعمال من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية. لتحقيق أهداف هذه المبادرة، سيتم إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى، لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة. سيتم تخصيص موظفات من إدارة القروض لضمان التواصل الفعال مع العملاء وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركة.

تعتزم كاش تقديم وتسهيل كافة التمويلات اللازمة لرواد الأعمال للمشاركة في المعارض المحلية، ودعم تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة توفير برامج تدريبية شاملة لتمكين رواد الأعمال لتسويق مشروعاتهم بشكل فعال والحفاظ على استمراريتها.

هذا وقد صرح مرقس نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاش، قائلًا: "هذا المشروع هو بداية لعدة مبادرات للتعاون مع جهات دولية لدعم وتنمية رواد الأعمال كنا قد أعلنا عن البدء فيها سابقا، حيث اننا نهدف الى تقديم حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة يسهل الحصول عليها مع تقديم خدمات الدعم الفني من خلال برامج تدريبية شاملة لرواد الأعمال للمساهمة في تطوير مشروعاتهم بشكل فعال والحفاظ على استمرارية أعمالهم، مع خلق اسواق جديدة للعملاء عن طريق مشاركتهم في معارض وربط اصحاب الاعمال بمنافذ بيع وتسويق جديدة. وأخيرا، فإننا نهدف الى توفير فرص العمل للشباب من خلال تطوير مهارتهم وخلق كوادر مهنية قادرة على اثراء سوق العمل وبالأخص في صناعة التمويل متناهي الصغر".

وقد صرحت علا فراج، ممثلة صندوق التحدي لتوظيف الشباب، قائلًه: "يهدف الصندوق لتحقيق هدفه في مصر من خلال الاستثمار المشترك في المبادرات المبتكرة التي يقودها القطاع الخاص لمعالجة البطالة بين الشباب. يعد مشروع دعم رواد الأعمال أحد المبادرات المبتكرة التي رأى الصندوق فيها إمكانات كبيرة لتوظيف الشباب، حيث يتضمن ذلك خلق حوالي 2,500 فرصة عمل للشباب. ستصل شركة كاش إلى رواد الأعمال في مجتمعاتهم ومنازلهم من خلال الفروع المتنقلة، مما يوفر لهم الوصول السريع إلى التمويل وكذلك من خلال تطوير تطبيق تمكين رقمي. ستعمل كاش على دعم قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال إنشاء اكاديمية تدريب بهدف تعزيز مهارات الخريجين الجدد (50% منهم من النساء)، مما يدعم ويؤهل المرأة ايضا للدخول إلى سوق عمل التمويل متناهي الصغر. حيث ان الشراكة مع كاش ستساعد على توفير التمويل للمشروعات منخفضة الدخل لتساعد الاعمال والمنشئات الصغيرة على النمو وزيادة الدخل وخلق فرص عمل مستدامة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالأخص للسيدات والشباب في صعيد مصر".

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عن كاش للتمويل متناهي الصغر:

استحوذت شركة بلتون المالية القابضة على شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بالكامل في سبتمبر 2023، وهي شركة رائدة في مجال التمويل متناهي الصغر ومرخصة من هيئة الرقابة المالية ومقرها في صعيد مصر. تأسست كاش في عام 2020، وبدأت عملياتها في فرع واحد، وتوسعت بعدها بنطاق عملياتها لتضم شبكتها 23 فرع في 5 محافظات. تقدم شركة كاش حلولاً للتمويل متناهي الصغر، حيث تقدم الخدمات والمساعدة المالية لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغيرة في صعيد مصر. يعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي مسيرة النمو الناجحة لشركة كاش والتزامها الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

صندوق التحدي لتوظيف الشباب:

صندوق التحدي لتوظيف الشباب هو برنامج مدته 7 سنوات ممول من وزارة الخارجية الهولندية وتقوم بإدارته شركة Palladium وVSO Nederland وRandstad. ويهدف الصندوق إلى خلق مستقبل مزدهر لحوالي 230 ألف شاب وشابة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل/غرب أفريقيا والقرن الأفريقي. وسيتم تحقيق ذلك الهدف من خلال دعم المبادرات المبتكرة لتوظيف الشباب، والتي توفر لهم، وبالأخص الشابات، فرص عمل لائقة، والتي تتيح لهم آفاقًا أفضل لتنمية شخصياتهم، وتوفر لهم دخل مستقر وظروف عمل آمنة وتمنحهم الحماية الاجتماعية.