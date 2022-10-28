· تعتبر شركة تنمية الإنسان المزود الرائد للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المملكة العربية السعودية، ويتم توفير هذه الخدمات من خلال 9 مدارس و 22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية موزعين على 6 مناطق في المملكة العربية السعودية

· تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية أمانات الاستثمارية وتدعم كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال التوسع لتلبية احتياجات أصحاب الهمم

· تتطلع أمانات إلى توسيع نطاق تواجد شركة تنمية الإنسان في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

دبي: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، وهي الشركة الاستثمارية الوحيدة المدرجة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليحية، عن استحواذها على حصة 60% في شركة تنمية الإنسان ("الصفقة أو الاستحواذ")، وهي المزود الرائد في تقديم الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية، وذلك مقابل قيمة إجمالية تبلغ 220.3 مليون ريال سعودي مع زيادة خاضعة لنمو الأبارح المستقبلية قد تصل إلى 47.1 مليون ريال سعودي. يتوزع نطاق تواجد شركة تنمية الإنسان على 6 مناطق مع توفير خدمات ل 3,000 مستفيد من خلال 9 مدارس و22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة.

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية أمانات الاستثمارية وتدعم كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال التوسع لتلبية احتياجات أصحاب الهمم. يعاني قطاع الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم من نقص في توفير الخدمات المطلوبة على المستوى الإقليمي مع وجود محركات نمو أساسية، وأمانات تهدف إلى قيادة تطور هذا القطاع من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة والوصول إلى الشريحة السكانية المعنية. إن التزام شركة تنمية الإنسان بتقديم خدمات عالية الجودة مدعومة بنموذج أعمال قابل للتطوير يجعلها في موقع جيد لتكون محركاً رائداً في نمو وتطوير قطاع الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المنطقة.

من خلال هذه الصفقة، سيعمل فريق أمانات مع فريق قيادي رائد تحت إداراة مؤسس شركة تنمية الإنسان الدكتور عمر المديفر، والذي هو أيضاً استشاري أول في الطب النفسي ومتخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج الأسري.

وتعليقاً على الصفقة، قال رئيس مجلس إدارة أمانات، حمد الشامسي: "إن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة تنمية الإنسان يدعم أهداف أمانات الاستراتيجية القائمة على الاستثمار في أصول رائدة لها القدرة على بناء منصات قابلة للتطوير. سيكون لشركة تنمية الإنسان دوراً أساسياً في دعم وتعزيز مكانة أمانات كشركة رائدة في توفير الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المنطقة من خلال سجلها الحافل وشبكة خدماتها المتنامية ذات الجودة العالية. وقد سلّطت أمانات الضوء على الحاجة إلى مثل هذا النوع من الخدمات، وعلى قدرتها في التوسع لتلبية الطلب المتزايد للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم في المنطقة. نحن نتطلع إلى تعزيز مكانة شركة تنمية الإنسان وجني ثمار أوجه التعاون المشترك عبر كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم."

وأضاف الرئيس التنفيذي لأمانات، الدكتور محمد حماده: "إن انضمام شركة تنمية الإنسان إلى محفظة أمانات الاستثمارية سيمكننا من توسيع قطاع الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم على المستوى الإقليمي، حيث أننا سنلعب دور الريادة في تنمية هذا القطاع المتخصص من خلال توفير الخدمات المطلوبة بجودة عالية والتي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمعات التي نعمل فيها. نحن نستحوذ على حصة الأغلبية في شركة تنمية الإنسان والتي نستشرف فيها نمواً واعداً وسوقاً كبيراً نتطلع إلى تلبية احتياجاته."

واختتم حماده: "من خلال شراكتنا مع الدكتور عمر المديفر نحن نؤمن أن شركة تنمية الإنسان في وضع جيد ولديها القدرة على توسيع شبكة خدماتها في المملكة العربية السعودية، انتقالاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع إلى توفير خدمات ذات جودة عالية وأنظمة داعمة لأصحاب الهمم بغاية الوصول إلى أفضل إمكانياتهم وتحضريهم للاندماج في المجتمعات من خلال تدعيم وتقوية مساهمتهم."

ومن جانبه قال الدكتور عمر المديفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الإنسان: "يسعدني أن أتشارك مع أمانات في المرحلة القادمة من رحلة نمو شركة تنمية الإنسان،حيث أن مهمتنا ترتكز بشكل أساسي على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالإضافة إلى تولي دور الريادة في تسهيل الرعاية المتخصصة لأصحاب الهمم مع تلبية متطلباتهم من ناحية الرعاية والتعليم. ومن الجدير بالذكر أن دعم أمانــات لنا كشريك مساهم، سيزيد من حماسنا للتوسع بشكل أكبر والعمل على زيادة نطاق تواجدنا الجغرافي في المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على شركة تنمية الإنسان لتنتقل إلى المستوى التالي من النجاح خلال السنوات المقبلة."

بدأت شركة تنمية الإنسان العمل كمؤسسة فردية في عام 2007، وتحولت تدريجيا من خلال التوسع الاستراتيجي ببنية تحتية فنية علمية مقننة الى كونها الشركة الرائدة للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية في المملكة العربية السعودية، والتي لبّت بدورها احتياجات أكثر من 20 ألف مستفيد عبر السنين، و تدريجيا قامت شركة تنمية الإنسان بتطوير وتوسيع مجموعة مرافقها التي تلبي احتياجات الرعاية والتعليم الخاصة لتشمل اليوم 9 مدارس و 22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة موزعين على 6 مناطق في المملكة العربية السعودية متضمّنة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير وجازان والقصيم. تتميز شركة تنمية الإنسان بالتزامها في تقديم خدمات ذات جودة عالية مقننة ومحوكمة رقميا بواسطة برنامج Rehadox الذي تم تطويره محلياً ويطبق في مراكز الرعاية النهارية التابعة للشركة والتي عادة ما يتم تصنيفها بمستوى A+ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يركز نموذج التشغيل المستهدف لشركة أمانات على تطوير منصات متكاملة للأصول التكميلية لتحقيق زيادة في مستوى الكفاءة والتآزر وتوفير طرق جديدة لنمو الدخل في المستقبل. وبشكل أكثر تحديداً، تهدف الشركة إلى بناء منصات متكاملة قابلة إلى توفير قاعدة صلبة يمكن من خلالها التوسع في الخدمات المقدمة، والتوسع الجغرافي، وتحسين هيكل التكلفة، بالإضافة إلى تقديم

قيمة إضافية للمساهمين عن طريق الاستفادة من زيادة المقياس الاقتصادي والكفاءة من الاندماج الصحيح. علاوة على ذلك، سيمّكن النهج الذي تتبعه أمانات من توسيع نطاق الأصول المدارة بشكل فعّال، وزيادة رأس المال، وتخفيض التكاليف المكتبية.

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نبذة عن أمانات القابضة

أمانات القابضة ش.م.ع هي الشركة الاستثمارية الوحيدة المدرجة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليحية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي ("DFM") منذ عام 2014 على التأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل ("CMRC”)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية الطويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي التخصصي (المستشفى المملكي للنساء والأطفال سابقاً)، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات التخصصية التي تغطي كامل أفراد الأسرة وفقاً لأرقى المستويات العالمية في مملكة البحرين. وتشمل محفظة أمانات لقطاع التعليم نما القابضة (شركة جامعة أبو ظبي القابضة سابقاً)، وهي مزود رائد في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة ميديلسكس دبي ("MDX")، وهي أول حرم جامعي لجامعة ميديلسكس خارج مدينة لندن، والتي تعد من أشهر الجامعات العالمية. بالإضافة إلى شركة تنمية الإنسان ("HDC") المزود الرائد في تقديم الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم في المملكة العربية السعودية والتي تتقاطع بشكل استراتيجي مع كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وتتضمن المنصة الداعمة لأمانات حصة صغيرة من شركة BEGiN، وهي شركة تكنولوجيا تعليم حائزة على جوائز ومقرها الولايات المتحدة، وتمتلك أمانات أيضاً الأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليجييت ("NLCS") في دبي بالإمارات العربية المتحدة والأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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