رأس الخيمة: أعلنت شركة "جيه كيه دراي كيم للصناعات ذ.م.م"، التابعة لشركة "جيه كيه سيمنت"، عن استثمار قدره 6 ملايين درهم في تأسيس منشأتها الصناعية الجديدة ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وستُشكّل المنشأة مركزاً إقليمياً لإنتاج المواد الكيميائية والإضافات المتقدمة المستخدمة في قطاع البناء، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتقوية سلاسل الإمداد الإقليمية للشركة.

وتم مؤخراً توقيع اتفاقية تأجير منشأة جديدة بين راكز وشركة "جيه كيه دراي كيم"، حيث وقّعها كل من إيان هانت، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في راكز، وأميت كوتاري، مدير الأعمال في الإمارات وأفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة "جيه كيه دراي كيم"، وذلك في مركز «كومباس» للأعمال.

وتمتد المنشأة على مساحة 5,000 م2، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في يناير 2026 ضمن منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز. ومن المتوقع أن تسهم في مرحلتها الأولى بتوفير نحو 50 وظيفة متخصصة في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب إنتاج مجموعة من المواد عالية الأداء تشمل الإضافات السائلة والمضافات الجاهزة والخلطات الجافة والطلاءات، التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عمليات البناء.

واختارت "جيه كيه دراي كيم" راكز لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية صناعية متطورة، فضلاً عن قربها من ميناء صقر، أكبر ميناء لتداول المواد السائبة في الشرق الأوسط، ما يوفر وصولاً سهلاً لكل من المواد الخام الواردة والأسواق التصديرية. وستركز الشركة في المرحلة الأولى على تزويد السوق الإماراتي بمنتجاتها، مع خطط لتوسيع صادراتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال أميت كوتاري، مدير "شركة جيه كيه دراي كيم"، تعليقاً على هذا الإنجاز: "لقد كان اختيارنا لراكز قراراً استراتيجياً ينسجم مع رؤية وتوجيهات مديرنا العام، د. راغافبات سينغانيا. فالمنطقة الاقتصادية توفر بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات تأسيس فعّالة، وبيئة عمل داعمة تمكّننا من تحقيق نمو مستدام في الشرق الأوسط وما بعده. وتواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها كوجهة صناعية رائدة، ونحن نعتز بدورنا في دعم منظومتها الصناعية وتوسيع حضورنا الإقليمي."

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يشهد قطاع البناء ومواد البناء في إمارة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً، مما يخلق فرصاً واعدة أمام الشركات الصناعية مثل شركة "جيه كيه سيمنت" للتوسع والابتكار. ونحن في راكز نفخر بتوفير المنصة المثالية التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والإجراءات الميسّرة، والمرافق منخفضة التكلفة، لتمكين شركائنا من النمو بكفاءة. ويُجسّد إطلاق منشأة "جيه كيه دراي كيم" حيوية المنظومة الصناعية المتنامية في الإمارة، والتزامنا المشترك بدعم نمو القطاع الصناعي المستدام."

ويُشكّل إطلاق منشأة "جيه كيه دراي كيم" إضافة نوعية إلى المنظومة الصناعية المتنامية لراكز، ويأتي انسجاماً مع رؤية إمارة رأس الخيمة في دعم الصناعات عالية القيمة والمعتمدة على التصدير، والتي تسهم في تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات التصنيعية الحيوية.

